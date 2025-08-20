- D
LDU x Botafogo: Palpite Odds +6, Onde Assistir, Estatísticas, Libertadores (20/08)
LDU x Botafogo: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira, 20/08, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, com transmissão ao vivo pelo Paramount+.
A vaga nas quartas de final será decidida em um dos gramados mais temidos do continente. O Botafogo venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, mas agora encara a LDU nos 2.850 metros de altitude de Quito.
LDU x Botafogo Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. LDU vence, odd pagando 2.23 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.84 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: LDU 1 a 0, odd pagando 6.40 na Betnacional
Para as apostas em LDU x Botafogo, indicamos esses três palpites com base no fator altitude e no forte retrospecto da LDU em seus domínios.
🔥 Palpite 1. LDU vence, odd pagando 2.23
A altitude de Quito é um fator decisivo na Libertadores, e a LDU sabe usar isso a seu favor como ninguém. A equipe equatoriana é extremamente forte em casa, onde costuma sufocar seus adversários.
Precisando reverter o placar, a tendência é de uma pressão total da LDU desde o primeiro minuto, tornando a vitória do mandante o resultado mais provável.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.84
O histórico recente apoia fortemente esta aposta. O Botafogo não marcou nenhum gol nas últimas três vezes que jogou em Quito contra a LDU.
Somado a isso, a LDU não sofreu gols em 100% de seus jogos em casa nesta edição da Libertadores. Com o Botafogo focado em se defender, a chance de pelo menos um dos times passar em branco é enorme.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: LDU 1 a 0, odd pagando 6.40
Este placar, que levaria a decisão para os pênaltis, é um resultado clássico em jogos de mata-mata na altitude.
Reflete a dificuldade que as equipes brasileiras têm para jogar em Quito e o domínio da LDU, que venceu o último confronto em casa contra o Botafogo por este mesmo placar.
LDU x Botafogo: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a LDU x Botafogo ao vivo no Paramount+. O jogo começa às 19h00, nesta quarta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: LDU x Botafogo - Libertadores (Oitavas, Jogo 2)
- 📅 Data: 20/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- 📺 Onde vai passar: Paramount+
LDU x Botafogo: Últimos 5 jogos entre os times
- 14/08/2025 - Botafogo 1-0 LDU
- 08/05/2024 - Botafogo 2-1 LDU
- 11/04/2024 - LDU 1-0 Botafogo
- 06/06/2023 - LDU 0-0 Botafogo
- 04/05/2023 - Botafogo 0-0 LDU
LDU x Botafogo: Quem Ganha? Melhores Odds
A LDU é a favorita para vencer a partida de volta, principalmente por conta da altitude, com 44,8% de probabilidade de vitória. O Botafogo tem 29% de chances, enquanto o empate está cotado em 32,3%.
- 🏆 LDU vence, odd 2.23 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.10 na Superbet
- 👀 Botafogo vence, odd 3.45 na F12.bet
LDU de Quito x Botafogo: Palpite do Dia
LDU de Quito x Botafogo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
LDU de Quito x Botafogo: Confrontos Diretos
