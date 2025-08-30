- D
Lazio x Verona: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 31/08
Lazio x Verona: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lazio e Verona se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto terá transmissão da Disney+.
O confronto entre Lazio e Verona promete ser um duelo tático na capital italiana. A Lazio, jogando em casa, busca começar a temporada com o pé direito, enquanto o Verona almeja surpreender e somar pontos fora de casa.
Lazio x Verona Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Lazio - odd 1.47
- 🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.27
- 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70
Lazio x Verona Palpites Alternativos
- 🎯 Handicap Asiático: Lázio (-1) - odd 1.99
- 🎯 Resultado ao Intervalo/Resultado Final: Lazio/Lazio - odd 2.04
- 🎯 LDupla Chance: Casa ou Empate - odd 1.13
Lazio x Verona Super Palpite do Dia
- 🚀 Handicap Asiático: Lazio (-0.75) - odd 1.55
💰 Lazio x Verona Palpite Odds Baixas
- 🔵 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.04
- 🟢 Dupla Chance: Lazio ou Empate - odd 1.13
- 🟡 Total de Gols - 2ª Tempo: Mais de 0.5 - odd 1.23
⚖️ Lazio x Verona Palpite Odds Médias
- 🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.70
- 🟢 Resultado ao Intervalo/Resultado Final: Lazio/Lazio - odd 2.04
- 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.87
🚀 Lazio x Verona Palpite Odds Altas
- 🔵 Resultado Correto: Empate - odd 4.45
- 🟢 Handicap (0:1) - Fora (Verona) - odd 2.64
- 🟡 Verona para vencer sem sofrer golos - odd 8.07
Lazio x Verona: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lazio x Verona - Campeonato Italiano 2025/26
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Olimpico, Roma
- 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet
Lazio x Verona: Escalações prováveis
Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Oliver Provstgaard, Mario Gila, Nuno Tavares; Danilo Cataldi, Fisayo Dele-Bashiru, Mattéo Guendouzi, Matteo Cancellieri; Taty Castellanos, Mattia Zaccagni.
Verona: Lorenzo Montipò; Unai Núñez, Victor Nelsson, Martin Frese, Fallou Cham; Domagoj Bradaric, Antoine Bernède, Cheikh Niasse, Suat Serdar; Giovane, Amin Sarr.
Lazio x Verona: Como chegam os times
Lazio
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (100%)
- 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (2 G/J)
Verona
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 2 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)
Lazio x Verona: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 72 vezes, com 29 vitórias da Lazio, 23 empates e 20 triunfos do Hellas Verona.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Lazio: 3 vitórias
- Hellas Verona: 0 vitórias
- Empates: 2
- Gols: Lazio 7, Verona 3
Lazio x Verona: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lazio x Verona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lazio x Verona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
