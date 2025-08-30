Lazio x Verona: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 31/08

Lazio x Verona: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Lazio e Verona se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela segunda rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto terá transmissão da Disney+.

O confronto entre Lazio e Verona promete ser um duelo tático na capital italiana. A Lazio, jogando em casa, busca começar a temporada com o pé direito, enquanto o Verona almeja surpreender e somar pontos fora de casa.

Lazio x Verona Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Lazio - odd 1.47

- odd 1.47

🎯 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.27

- odd 1.27

🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70



Lazio x Verona Palpites Alternativos



🎯 Handicap Asiático: Lázio (-1) - odd 1.99

- odd 1.99

🎯 Resultado ao Intervalo/Resultado Final: Lazio/Lazio - odd 2.04

- odd 2.04

🎯 LDupla Chance: Casa ou Empate - odd 1.13



Lazio x Verona Super Palpite do Dia



🚀 Handicap Asiático: Lazio (-0.75) - odd 1.55



💰 Lazio x Verona Palpite Odds Baixas



🔵 Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.04

- odd 1.04

🟢 Dupla Chance: Lazio ou Empate - odd 1.13

- odd 1.13

🟡 Total de Gols - 2ª Tempo: Mais de 0.5 - odd 1.23



⚖️ Lazio x Verona Palpite Odds Médias



🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.70

- odd 1.70

🟢 Resultado ao Intervalo/Resultado Final: Lazio/Lazio - odd 2.04

- odd 2.04

🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.87



🚀 Lazio x Verona Palpite Odds Altas



🔵 Resultado Correto: Empate - odd 4.45

- odd 4.45

🟢 Handicap (0:1) - Fora (Verona) - odd 2.64

- odd 2.64

🟡 Verona para vencer sem sofrer golos - odd 8.07



Lazio x Verona: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Lazio x Verona - Campeonato Italiano 2025/26

Lazio x Verona - Campeonato Italiano 2025/26

📅 Data: 31/08/2025

31/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma

📺 Transmissão: Disney+ e Novibet



Lazio x Verona: Escalações prováveis

Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Oliver Provstgaard, Mario Gila, Nuno Tavares; Danilo Cataldi, Fisayo Dele-Bashiru, Mattéo Guendouzi, Matteo Cancellieri; Taty Castellanos, Mattia Zaccagni.

Verona: Lorenzo Montipò; Unai Núñez, Victor Nelsson, Martin Frese, Fallou Cham; Domagoj Bradaric, Antoine Bernède, Cheikh Niasse, Suat Serdar; Giovane, Amin Sarr.

Lazio x Verona: Como chegam os times

Lazio



⚽️ 1 Jogo



✅ 0 Vitórias (0%)

(0%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 1 Derrota (100%)

(100%)

🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

(0 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (2 G/J)



Verona



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

(0%)

🤝 2 Empates (100%)

(100%)

❌ 0 Derrotas (0%)

(0%)

🥅 2 Gols marcados (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)



Lazio x Verona: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 72 vezes, com 29 vitórias da Lazio, 23 empates e 20 triunfos do Hellas Verona.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):