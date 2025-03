Lazio x Torino Palpite – Onde Assistir, Hora e Escalações – 31/03

Lazio x Torino: Confira os palpites para esse duelo intenso e pegado do Campeonato Italiano, que promete ser um dos jogos mais disputados da rodada.

Nesta segunda, (31/03), a Lazio recebe o Torino no Estádio Olímpico, em Roma, em um confronto que pode definir importantes posições na tabela.

Acompanhe nossos palpites exclusivos e descubra as escalações prováveis, o histórico recente entre as equipes e as melhores odds para apostar nesse jogo cheio de emoção.