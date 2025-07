Lausanne x Vardar Skopje: Palpite com odds altas +7.50 - Liga Conferência Europa 2025

Lausanne x Vardar Skopje: Confira os palpites com odds altas para o jogo da Liga Conferência. Veja prognóstico, dicas de apostas e saiba onde assistir ao vivo.

O confronto entre Lausanne x Vardar Skopje, marcado para quinta-feira, 31 de julho, às 15h15 (horário de Brasília), no Stade de la Tuilière, na Suíça, é válido pela segunda fase de qualificação da Liga Conferência Europa.

Com as odds amplamente favoráveis ao Lausanne (1.21 na vitória), o jogo aponta para um cenário de domínio da equipa da casa, mas as surpresas do Vardar não devem ser descartadas pelos apostadores mais atentos.

A seguir, trazemos 15 palpites divididos por níveis de risco, com base nas estatísticas, odds e análises de especialistas. Destacamos ainda um Super Palpite e uma dica de especialista.

⚠️ Lausanne x Vardar Skopje: Palpites de Alto Risco

Para apostadores experientes ou que buscam altas recompensas com menor probabilidade de acerto.



🎯 Placar exato 3x1 para o Lausanne odd 9.87

🔥 Ambas as equipas marcam e Lausanne vence odd 2.43

💥 Vardar marca primeiro, mas Lausanne vira odd 7.86

🎲 Gol entre os minutos 31-45 odd 4.76

🧨 Intervalo/Final: Vardar/Lausanne odd 22.10



🟢 Lausanne x Vardar Skopje Palpite Odds Baixas

Para apostadores que procuram maior taxa de acerto, mesmo que as odds sejam mais conservadoras.



✅ Lausanne vence odd 1.21

⚽ Lausanne marca o primeiro gol odd 1.25

🛡️ Lausanne ou empate (Dupla hipótese) odd 1.05

⛔ Mais de 2 gols na partida (Over 2) odd 1.16

🏹 Ambas as equipas não marcam odd 1.82



🟡 Lausanne x Vardar Skopje: Palpite Odds Médias

Para quem prefere o equilíbrio entre retorno e risco.



⚔️ Mais de 2.5 gols odd 1.40

🔐 Lausanne vence sem sofrer gols odd 2.09

🎯 Intervalo/Final: Lausanne/Lausanne odd 1.60

🧤 Vardar Skopje marca 1 gol exato odd 2.49

🔁 Resultado final: 2x0 Lausanne odd 6.83



🎯Super Palpite Lausanne x Vardar Skopje

Lausanne vence e ambas as equipas marcam odd 2.43 na Betnacional

Apesar do favoritismo dos suíços, o Vardar demonstrou capacidade ofensiva no jogo anterior. A odd 2.43 combina valor e risco moderado, ideal para múltiplas com potencial elevado de retorno.

🧠 Dica de especialista:

“O Lausanne tem domínio técnico, mas o Vardar tem mostrado capacidade de responder em momentos-chave. Uma aposta combinada com ‘Lausanne vence e ambas marcam’ é onde as casas ainda deixam valor escapar.”

Onde assistir Lausanne x Vardar Skopje

O jogo Lausanne x Vardar Skopje pode passar em plataformas de streaming de casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365.

Ficha de Lausanne x Vardar Skopje