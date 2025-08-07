- D
Lausanne x FC Astana: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08
Lausanne x FC Astana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lausanne e FC Astana se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 15h15 (horário de Brasília), no Stade de la Tuilière, na Suíça, pela Liga Conferência.
Lausanne x FC Astana Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40 na Novibet
Palpite 2 - Empate Anula Aposta: Lausanne - odd 1.60 na Novibet
Palpite 3 - Ambas equipes marcam: Não - odd 1.80 na Novibet
Mandante mais confortável
O Lausanne joga em casa e tende a tomar a iniciativa. Isso pode fazer a diferença contra um time que historicamente tem mais força atuando em seus domínios, como o FC Astana.
Chance de um jogo controlado
A expectativa é de um duelo de ritmo mais controlado, sem grande volume ofensivo de ambas as partes. Isso valoriza o mercado de poucos gols ou vitória com margem curta.
Lausanne x FC Astana: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Lausanne x FC Astana:
- ℹ️ Jogo: Lausanne x FC Astana pela Liga Conferência
- 📅 Data: 07 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:15 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de la Tuilière, Lausanne, Suíça
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Lausanne x FC Astana: Escalações prováveis
Lausanne: Karlo Letica; Brandon Soppy, Noë Dussenne, Abdou Sow, Morgan Poaty; Olivier Custodio, Gaoussou Diakité, Jamie Roche, Beyatt Lekweiry; Alban Ajdini, Kaly Sené.
FC Astana: Josip Condric; Branimir Kalaica, Karlo Bartolec, Aleksa Amanovic, Kipras Kazukolovas; Yan Vorogovskiy, Ivan Basic, Marin Tomasov, Ousmane Camara; Nazmi Gripshi, Geoffrey Chinedu.
Lausanne x FC Astana: Palpite do Dia
Lausanne x FC Astana: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lausanne x FC Astana: Confrontos Diretos
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.