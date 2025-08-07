Assine UOL
Lausanne
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stade de la Tuilière
FC Astana
Lausanne x FC Astana: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Lausanne x FC Astana: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lausanne e FC Astana se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 15h15 (horário de Brasília), no Stade de la Tuilière, na Suíça, pela Liga Conferência.


Lausanne x FC Astana Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40 na Novibet




  • Palpite 2 - Empate Anula Aposta: Lausanne - odd 1.60 na Novibet




  • Palpite 3 - Ambas equipes marcam: Não - odd 1.80 na Novibet




Mandante mais confortável


O Lausanne joga em casa e tende a tomar a iniciativa. Isso pode fazer a diferença contra um time que historicamente tem mais força atuando em seus domínios, como o FC Astana.


Chance de um jogo controlado


A expectativa é de um duelo de ritmo mais controlado, sem grande volume ofensivo de ambas as partes. Isso valoriza o mercado de poucos gols ou vitória com margem curta.


Lausanne x FC Astana: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Lausanne x FC Astana:



  • ℹ️ Jogo: Lausanne x FC Astana pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:15 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de la Tuilière, Lausanne, Suíça 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Lausanne x FC Astana: Escalações prováveis


Lausanne: Karlo Letica; Brandon Soppy, Noë Dussenne, Abdou Sow, Morgan Poaty; Olivier Custodio, Gaoussou Diakité, Jamie Roche, Beyatt Lekweiry; Alban Ajdini, Kaly Sené.


FC Astana: Josip Condric; Branimir Kalaica, Karlo Bartolec, Aleksa Amanovic, Kipras Kazukolovas; Yan Vorogovskiy, Ivan Basic, Marin Tomasov, Ousmane Camara; Nazmi Gripshi, Geoffrey Chinedu.

Lausanne x FC Astana: Palpite do Dia

Lausanne x FC Astana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lausanne x FC Astana: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
FC Astana
0 - 0
Lausanne

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lausanne
Empate
FC Astana

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

