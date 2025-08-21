Lausanne x Besiktas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 21/08

Lausanne x Besiktas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Lausanne e Besiktas se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em duelo válido pelos playoffs da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15:15 (horário de Brasília), no Estádio Tuilière, em Lausanne, e você confere a seguir todas as dicas do jogo de hoje.

Lausanne x Besiktas Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Besiktas vence







Mais de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (sim)





Essas opções estão entre os mercados mais buscados quando se fala em palpites hoje na Liga Conferência, combinando favoritismo e chance de gols.

Resultado Final: Besiktas vence

O time turco é tecnicamente superior e tem elenco mais experiente em competições europeias. Mesmo jogando fora, o Besiktas tende a impor maior qualidade ofensiva, além de já estar acostumado a partidas decisivas deste porte.

O Lausanne, por sua vez, aposta na força local e na compactação defensiva. Porém, a diferença de nível entre os elencos pode pesar ao longo dos noventa minutos. Por isso, o palpite na vitória turca se mostra consistente.

Mais de 2.5 gols na partida

Jogos de playoffs europeus geralmente têm muitos gols, já que as equipes não podem se dar ao luxo de perder chances. O Lausanne precisa aproveitar o mando de campo, enquanto o Besiktas certamente buscará o ataque para resolver cedo a eliminatória.

Esse contexto deixa o mais de 2.5 gols como um mercado com bom potencial, ainda mais considerando que ambos têm tendência ofensiva e não costumam segurar resultados curtos.

Ambas equipes marcam (sim)

Apesar da superioridade turca, o Lausanne costuma ser competitivo em seus domínios e tem condições de ao menos balançar as redes. O Besiktas dificilmente passa em branco, mas a defesa suíça pode explorar falhas e encontrar espaço para marcar.

Assim, o mercado de ambas equipes marcam se torna uma alternativa equilibrada para quem aposta em um duelo mais aberto, sem domínio total de apenas um lado.

Lausanne x Besiktas: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Lausanne x Besiktas pela Liga Conferência



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tuilière, Lausanne, Suíça



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Lausanne x Besiktas: Escalações prováveis

Lausanne: Karlo Letica; Kévin Mouanga, Bryan Okoh, Noe Dussenne, Morgan Poaty; Olivier Custodio, Brandon Soppy, Jamie Roche, Beyatt Lekweiry; Gaoussou Diakité, Sené.

Besiktas: Mert Gunok; Felix Uduokhai, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topcu; Wilfred Ndidi, João Mário, Orkun Kökçü, Tammy Abraham; Rafa Silva, Milot Rashica.