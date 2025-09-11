Assine UOL
Las Palmas
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
Segunda División - Spain
Estadio de Gran Canaria
Real Sociedad II
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.45
x
4.2
2
6.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.47
x
4.16
2
6.59
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.47
x
4.25
2
6.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.52
x
4
2
6.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.09.2025 às 14:30

Las Palmas x Real Sociedad B, Palpite Odds +5, +8, Onde Assistir, La Liga2, 12/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Las Palmas x Real Sociedad B: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga Adelante, que acontece na sexta-feira (12/09), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, e não terá transmissão para o Brasil.


O confronto é pela 5ª rodada da temporada 2025/2026. O Las Palmas vem de um empate em 0 a 0 com o Burgos, enquanto o Real Sociedad B também empatou com o Cádiz em 3 a 3.


Las Palmas x Real Sociedad B Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Las Palmas para vencer - odd 1.45

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Las Palmas) - odd 1.41


Apostamos na vitória do Las Palmas, considerando a boa forma do time em jogos fora de casa. Em dois jogos fora, o time já venceu um e empatou outro. Além disso, embora o histórico recente entre os dois times mostre placares baixos (como o 0 a 0 e 1 a 0), a forma atual do Real Sociedad B, com média de 2.5 gols em jogos em casa, e o Las Palmas, com média de 1.9 gols em todas as competições, aponta para uma partida com mais chances de gols. O palpite para o primeiro gol é para o time da casa, já que o Las Palmas tem um bom desempenho ofensivo e joga com o apoio da sua torcida.


Palpites Alternativos Las Palmas x Real Sociedad B



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.75

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (a ser definido) - odd (a ser definido)

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Las Palmas) - odd 4.18


Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. Além disso, a odd para o jogo terminar com um placar par é atraente, e o histórico do Las Palmas mostra que o time já foi para o intervalo empatando em 1 a 1 e acabou vencendo o jogo no final. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.


💰 Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Las Palmas ou Empate) - odd 1.11

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Las Palmas -0.5) - odd 1.47

  • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.30


⚖️ Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Handicap Asiático (Las Palmas -1.5) - odd 2.33

  • 🟢 Palpite: Las Palmas para vencer e não sofrer gols - odd 2.27

  • 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.09


🚀 Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 5.62

  • 🟢 Palpite: Real Sociedad B - Vence sem sofrer gols (Sim) - odd 8.44

  • 🟡 Palpite: Total de Gols (4) - odd 5.32


Las Palmas x Real Sociedad B: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este duelo da Liga Adelante coloca frente a frente duas equipes com pontuação idêntica. Com a diferença de apenas um gol a favor do Real Sociedad B, a partida será fundamental para as pretensões dos dois times na competição. O mando de campo é do Las Palmas, que tem um desempenho razoável em casa.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Las Palmas x Real Sociedad B - Segunda Divisão

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gran Canaria, Las Palmas

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Las Palmas e Real Sociedad B Chegam Para o Confronto


O Las Palmas chega para o confronto em 12º lugar na tabela, com cinco pontos em quatro jogos. A equipe marcou quatro gols e sofreu três. O desempenho recente do time mostra uma fase instável, com uma vitória, dois empates e uma derrota. No entanto, o time tem um bom retrospecto jogando fora de casa, com quatro pontos em dois jogos, marcando três gols e sofrendo apenas um. Em casa, o desempenho é mais fraco, com apenas um ponto em dois jogos.


Já o Real Sociedad B ocupa a 14ª posição na tabela, também com cinco pontos. O time tem um desempenho regular, com uma vitória, dois empates e uma derrota em quatro jogos, marcando seis gols e sofrendo a mesma quantidade. Em seus últimos três jogos, a equipe empatou dois e perdeu um. Fora de casa, a equipe teve um desempenho ruim, perdendo seu único jogo.

Ver mais Ver menos

Las Palmas x Real Sociedad II: Palpite do Dia

Las Palmas Vence
Superbet logo
1.52
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Crystal Palace - Sunderland
1
1.67
Al-Ittihad FC - Al-Fateh
1
1.41
Besiktas - Istanbul Basaksehir
1
1.72
Múltipla
4.05
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.00
Apostar agora

Las Palmas x Real Sociedad II: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Las Palmas x Real Sociedad II: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2021 Segunda División
Las Palmas
0 - 0
Real Sociedad II
2021 Segunda División
Real Sociedad II
0 - 1
Las Palmas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Las Palmas
Empate
Real Sociedad II

Jogo Responsável


É fundamental encarar as apostas esportivas como uma forma de lazer, e não como uma maneira de ganhar dinheiro. A emoção do jogo pode ser empolgante, mas é preciso ter em mente que o resultado é sempre incerto e as perdas fazem parte do processo. Para manter a experiência positiva, defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse, independentemente do resultado. Se sentir que o controle está escapando de suas mãos, procure ajuda. Aposte de forma consciente e saiba quando parar para que o jogo continue sendo divertido. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Harborough Town
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V
-
Worksop Town
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V

Worksop Town Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cagliari
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Parma
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D

Cagliari Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nice
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Nantes
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Nice Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte