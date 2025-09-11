Las Palmas x Real Sociedad B, Palpite Odds +5, +8, Onde Assistir, La Liga2, 12/09

Las Palmas x Real Sociedad B: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga Adelante, que acontece na sexta-feira (12/09), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, e não terá transmissão para o Brasil.

O confronto é pela 5ª rodada da temporada 2025/2026. O Las Palmas vem de um empate em 0 a 0 com o Burgos, enquanto o Real Sociedad B também empatou com o Cádiz em 3 a 3.

Las Palmas x Real Sociedad B Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Las Palmas para vencer - odd 1.45

🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.83

🎯 Palpite: Primeiro Gol (Las Palmas) - odd 1.41



Apostamos na vitória do Las Palmas, considerando a boa forma do time em jogos fora de casa. Em dois jogos fora, o time já venceu um e empatou outro. Além disso, embora o histórico recente entre os dois times mostre placares baixos (como o 0 a 0 e 1 a 0), a forma atual do Real Sociedad B, com média de 2.5 gols em jogos em casa, e o Las Palmas, com média de 1.9 gols em todas as competições, aponta para uma partida com mais chances de gols. O palpite para o primeiro gol é para o time da casa, já que o Las Palmas tem um bom desempenho ofensivo e joga com o apoio da sua torcida.

Palpites Alternativos Las Palmas x Real Sociedad B



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.75

🎯 Palpite: Total de Cartões (a ser definido) - odd (a ser definido)

🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Las Palmas) - odd 4.18



Estes palpites alternativos consideram alguns padrões dos times. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. Além disso, a odd para o jogo terminar com um placar par é atraente, e o histórico do Las Palmas mostra que o time já foi para o intervalo empatando em 1 a 1 e acabou vencendo o jogo no final. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.

💰 Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Las Palmas ou Empate) - odd 1.11

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Las Palmas -0.5) - odd 1.47

🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.30



⚖️ Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Handicap Asiático (Las Palmas -1.5) - odd 2.33

- odd 2.33

🟢 Palpite: Las Palmas para vencer e não sofrer gols - odd 2.27

- odd 2.27

🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 2.09



🚀 Las Palmas x Real Sociedad B: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 5.62

- odd 5.62

🟢 Palpite: Real Sociedad B - Vence sem sofrer gols (Sim) - odd 8.44

- odd 8.44

🟡 Palpite: Total de Gols (4) - odd 5.32



Las Palmas x Real Sociedad B: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este duelo da Liga Adelante coloca frente a frente duas equipes com pontuação idêntica. Com a diferença de apenas um gol a favor do Real Sociedad B, a partida será fundamental para as pretensões dos dois times na competição. O mando de campo é do Las Palmas, que tem um desempenho razoável em casa.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Las Palmas x Real Sociedad B - Segunda Divisão



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gran Canaria, Las Palmas



📺 Transmissão: Sem transmissão



Como Las Palmas e Real Sociedad B Chegam Para o Confronto

O Las Palmas chega para o confronto em 12º lugar na tabela, com cinco pontos em quatro jogos. A equipe marcou quatro gols e sofreu três. O desempenho recente do time mostra uma fase instável, com uma vitória, dois empates e uma derrota. No entanto, o time tem um bom retrospecto jogando fora de casa, com quatro pontos em dois jogos, marcando três gols e sofrendo apenas um. Em casa, o desempenho é mais fraco, com apenas um ponto em dois jogos.

Já o Real Sociedad B ocupa a 14ª posição na tabela, também com cinco pontos. O time tem um desempenho regular, com uma vitória, dois empates e uma derrota em quatro jogos, marcando seis gols e sofrendo a mesma quantidade. Em seus últimos três jogos, a equipe empatou dois e perdeu um. Fora de casa, a equipe teve um desempenho ruim, perdendo seu único jogo.