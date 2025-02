Las Palmas x Barcelona: Palpites e Estatísticas - LaLiga 22/02

O Barcelona chega a este jogo após uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, na última rodada. Com um gol de Lewandowski, o time catalão assumiu a liderança da LaLiga e demonstrou que está em ótima forma para continuar sua busca pelo título.

No caso do Las Palmas, o time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Mallorca, mantendo uma sequência negativa de resultados. O time de Diego Martínez precisa reagir rapidamente para evitar ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento.

Veja a seguir nossos palpites para o jogo

O confronto entre Las Palmas e Barcelona na LaLiga 2024/25 apresenta boas oportunidades para os apostadores.

A seguir, analisamos três palpites com base no desempenho recente das equipes:

🎯 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 4.5 – 1.48 na Alfa.Bet (risco baixo)

Considerando a força defensiva do Barcelona e as dificuldades ofensivas do Las Palmas, é provável que o jogo tenha menos de 4.5 gols. O Barcelona, apesar de ter um ataque eficiente, pode controlar o ritmo do jogo e evitar um placar elástico.