Larne
UEFA Europa Conference League - World Wide
The Showgrounds
Santa Clara
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
9
x
4.1
2
1.36
1
9.3
x
4
2
1.37
1
9.5
x
4.15
2
1.38
1
8.1
x
4.1
2
1.42
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 16:51

Larne x Santa Clara: Palpite e Odds Altas +8 e +6 - Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Larne x Santa Clara, em jogo válido pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.


As duas equipas entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Ballymena Showgrounds, na Irlanda do Norte. O Santa Clara chega como amplo favorito nas casas de apostas, com odd de apenas 1.31 para vitória fora, enquanto o Larne aparece como azarão, com cotações acima de 8.00.


Neste artigo, trazemos palpite único para Larne x Santa Clara, além de sugestões com odds altas, alternativas de valor com risco mais baixo, e uma análise completa sobre o momento das equipas. Veja também onde assistir ao jogo.


Palpite Larne x Santa Clara: 3 Melhores Odds


Este confronto é desequilibrado nas odds, com o Santa Clara cotado a 1.31 para vencer. Mesmo jogando fora, o time açoriano é mais estruturado tecnicamente e vem melhor preparado para a eliminatória. O Larne, por sua vez, pode tentar dificultar o jogo nos primeiros minutos, mas deve ter dificuldades em segurar o ritmo.



  • 🎯 Santa Clara vence - odd 1.31

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.56

  • 🎯 Empate ou Santa Clara (Dupla Chance) - odd 1.08


🚀 Palpites de Odds Altas Larne x Santa Clara


Mesmo com o favoritismo do Santa Clara, há mercados alternativos com odds elevadas entre 5.00 e 12.00 que podem surpreender, especialmente em caso de desempenho ofensivo dos visitantes ou algum erro defensivo do Larne.


🔵 Santa Clara vence por 2x1 (resultado exato) - odd 8.70
🟢 Ambos marcam e Santa Clara vence - odd 6.96
🟡 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 1.98


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Larne x Santa Clara


Para quem procura apostas mais ousadas, há cotações acima de 6.50 que merecem atenção, especialmente considerando o bom poder ofensivo dos portugueses.


🔥 Santa Clara vence por 3x1 (resultado exato) - odd 13.84
🔥 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols - odd 5.53
🔥 Intervalo/Fim: Santa Clara/Santa Clara - odd 1.87


Apesar da odd mais baixa no último palpite, o Santa Clara costuma impor seu ritmo logo nos primeiros 45 minutos, o que pode justificar esta entrada com valor em apostas múltiplas.


💰 Palpites de Odds Baixas Larne x Santa Clara


Para quem prefere minimizar riscos, os mercados abaixo apresentam boas chances de acerto, com odds entre 1.10 e 4.50.


• 🔵 Santa Clara para marcar em ambos os tempos - odd 2.35
• 🟢 Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.56
• 🟡 Empate ou Santa Clara (Dupla Chance) - odd 1.08


Informações do Jogo: Larne x Santa Clara: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Larne x Santa Clara – Liga Conferência
• 📅 Data: 07/08/2025
• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Ballymena Showgrounds, Irlanda do Norte
• 📺 Transmissão: ESPN


Para mais previsões de jogos como este, veja nossos palpites de futebol para hoje.


Como Larne e Santa Clara Chegam Para o Confronto


O Larne, equipe da Irlanda do Norte, chega para este confronto após disputar jogos locais de baixa exigência técnica. Apesar de ser o mandante, o time sabe que enfrenta uma equipe superior. O Larne conta com o fator casa, mas não tem histórico relevante em competições europeias. Não há registros anteriores de confronto com o Santa Clara.


Já o Santa Clara, representante dos Açores, chega motivado. A equipa portuguesa tem mais experiência em competições continentais e conta com um elenco bem montado para avançar à fase seguinte. O treinador aposta na consistência defensiva e rápida transição ofensiva para dominar fora de casa

Larne x Santa Clara: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Gent - Union St. Gilloise
2
1.64
Anderlecht - Zulte Waregem
1
1.43
NEC Nijmegen - Excelsior
1
1.8
Múltipla
4.22
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.43
Larne x Santa Clara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Larne x Santa Clara: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Santa Clara
0 - 0
Larne

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Larne
Empate
Santa Clara

 Antes de mais, é importante lembrar a todos os apaixonados por apostas desportivas da importância de praticar o Jogo Responsável.


Este é um hábito que promove uma experiência saudável e divertida, protegendo os apostadores de possíveis problemas decorrentes do jogo excessivo ou descontrolado. 

UOL - Admin

Palpites