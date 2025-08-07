- V
- E
- E
- V
- E
- V
- D
- E
- V
- V
Larne x Santa Clara: Palpite e Odds Altas +8 e +6 - Liga Conferência - 07/08
Confira os melhores palpites Larne x Santa Clara, em jogo válido pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.
As duas equipas entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Ballymena Showgrounds, na Irlanda do Norte. O Santa Clara chega como amplo favorito nas casas de apostas, com odd de apenas 1.31 para vitória fora, enquanto o Larne aparece como azarão, com cotações acima de 8.00.
Neste artigo, trazemos palpite único para Larne x Santa Clara, além de sugestões com odds altas, alternativas de valor com risco mais baixo, e uma análise completa sobre o momento das equipas. Veja também onde assistir ao jogo.
Palpite Larne x Santa Clara: 3 Melhores Odds
Este confronto é desequilibrado nas odds, com o Santa Clara cotado a 1.31 para vencer. Mesmo jogando fora, o time açoriano é mais estruturado tecnicamente e vem melhor preparado para a eliminatória. O Larne, por sua vez, pode tentar dificultar o jogo nos primeiros minutos, mas deve ter dificuldades em segurar o ritmo.
- 🎯 Santa Clara vence - odd 1.31
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.56
- 🎯 Empate ou Santa Clara (Dupla Chance) - odd 1.08
🚀 Palpites de Odds Altas Larne x Santa Clara
Mesmo com o favoritismo do Santa Clara, há mercados alternativos com odds elevadas entre 5.00 e 12.00 que podem surpreender, especialmente em caso de desempenho ofensivo dos visitantes ou algum erro defensivo do Larne.
🔵 Santa Clara vence por 2x1 (resultado exato) - odd 8.70
🟢 Ambos marcam e Santa Clara vence - odd 6.96
🟡 Mais de 1.5 gols no 2º tempo - odd 1.98
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Larne x Santa Clara
Para quem procura apostas mais ousadas, há cotações acima de 6.50 que merecem atenção, especialmente considerando o bom poder ofensivo dos portugueses.
🔥 Santa Clara vence por 3x1 (resultado exato) - odd 13.84
🔥 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols - odd 5.53
🔥 Intervalo/Fim: Santa Clara/Santa Clara - odd 1.87
Apesar da odd mais baixa no último palpite, o Santa Clara costuma impor seu ritmo logo nos primeiros 45 minutos, o que pode justificar esta entrada com valor em apostas múltiplas.
💰 Palpites de Odds Baixas Larne x Santa Clara
Para quem prefere minimizar riscos, os mercados abaixo apresentam boas chances de acerto, com odds entre 1.10 e 4.50.
• 🔵 Santa Clara para marcar em ambos os tempos - odd 2.35
• 🟢 Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.56
• 🟡 Empate ou Santa Clara (Dupla Chance) - odd 1.08
Informações do Jogo: Larne x Santa Clara: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
• ⚽ Confronto: Larne x Santa Clara – Liga Conferência
• 📅 Data: 07/08/2025
• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Ballymena Showgrounds, Irlanda do Norte
• 📺 Transmissão: ESPN
Para mais previsões de jogos como este, veja nossos palpites de futebol para hoje.
Como Larne e Santa Clara Chegam Para o Confronto
O Larne, equipe da Irlanda do Norte, chega para este confronto após disputar jogos locais de baixa exigência técnica. Apesar de ser o mandante, o time sabe que enfrenta uma equipe superior. O Larne conta com o fator casa, mas não tem histórico relevante em competições europeias. Não há registros anteriores de confronto com o Santa Clara.
Já o Santa Clara, representante dos Açores, chega motivado. A equipa portuguesa tem mais experiência em competições continentais e conta com um elenco bem montado para avançar à fase seguinte. O treinador aposta na consistência defensiva e rápida transição ofensiva para dominar fora de casa
Larne x Santa Clara: Palpite do Dia
Larne x Santa Clara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Larne x Santa Clara: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Antes de mais, é importante lembrar a todos os apaixonados por apostas desportivas da importância de praticar o Jogo Responsável.
Este é um hábito que promove uma experiência saudável e divertida, protegendo os apostadores de possíveis problemas decorrentes do jogo excessivo ou descontrolado.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- D
AZ Alkmaar Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- D
- E
- D
Antalyaspor Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- V
Columbus Crew Vence
- D
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Volta Redonda Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
Sampaio Correa Vence
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Famalicao Vence