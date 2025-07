Larne x Prishtina: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência UEFA 2025 (24/07)

Larne e Prishtina se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, em partida válida pela segunda fase da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília) no Ballymena Showgrounds, na Irlanda do Norte, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que poderá ser assistido via streaming em casas de apostas.

O Larne entra em campo com a missão de aproveitar o fator casa para sair na frente no confronto. Já o Prishtina, que chega confiante após vencer o Sheriff na fase anterior, pretende surpreender como visitante e levar uma boa vantagem para Kosovo.

Confira nosso palpite de Larne x Prishtina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais análises, acesse nossos palpites de hoje.

Larne x Prishtina Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.80 na bet365



Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.96 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Resultado Correto: 2x1 Larne - odd pagando 8.00 na Superbet



Para as apostas em Larne x Prishtina, nós sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente de cada equipe na temporada 2025/26. Como veremos a seguir, os dois times têm pontos vulneráveis na defesa e apresentam bom volume ofensivo.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.80

Nos dois jogos anteriores da temporada, o Larne marcou e sofreu dois gols, mantendo uma média de 1 gol feito e 1 sofrido por jogo. Já o Prishtina também marcou duas vezes, mas foi vazado cinco vezes, com uma média de 2,5 gols sofridos por partida.

A fragilidade defensiva do time de Kosovo, somada à necessidade do Larne de buscar vantagem em casa, indica um cenário favorável para três ou mais gols no jogo. Vale destacar que ambos os clubes têm média de finalizações acima de oito por partida.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.96

Além da tendência de jogos com mais gols, os dados reforçam a probabilidade de que ambos os times balancem as redes. O Larne marcou em 50% de seus jogos recentes, assim como o Prishtina.

A defesa do Prishtina ainda não passou um jogo sem sofrer gol na temporada. Essa instabilidade defensiva pode ser um fator decisivo para um placar com gols dos dois lados.

Resultado Correto: 2x1 Larne - odd pagando 8.00

A aposta em um placar exato de 2x1 para o Larne se justifica pela sua média de desempenho ofensivo combinada à média de gols sofridos do adversário. O time da casa busca sua primeira vitória na competição, enquanto o Prishtina ainda tenta se firmar defensivamente.

Mesmo sem vencer até aqui, o Larne empatou os dois jogos anteriores. Com o apoio da torcida e enfrentando uma defesa instável, um triunfo apertado é um cenário possível e com boa valorização nas cotações.

Larne x Prishtina - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Larne x Prishtina via streaming em casas de apostas como bet365 ou Superbet. A partida está marcada para às 16h00, desta quinta-feira, no Ballymena Showgrounds, na Irlanda do Norte.

Tudo o que você precisa saber de Larne x Prishtina:



📺 Onde vai passar Larne x Prishtina: Streaming em casas de apostas como a Superbet



Larne x Prishtina - Últimos jogos



16/07/2025 - Larne 2x2 Auda (Liga Conferência Qualificação)



17/07/2025 - Prishtina 2x1 Sheriff (Liga Europa Qualificação)



Esse será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes.

Larne x Prishtina: quem ganha? - Melhores odds

O Larne tem cerca de 50% de chance de vencer o jogo desta quinta-feira, 24 de julho. Isso considerando a odd média de 2.00 oferecida nas casas. A equipe joga em casa e vem de dois empates, enquanto o Prishtina ainda tenta se firmar defensivamente.



Larne ganha - Odd de @2.00 na Superbet



Empate - Odd de @3.40 na bet365



Prishtina ganha - Odd de @3.520 na Esportes da Sorte



