Assine UOL
Lanus
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
Talleres Cordoba
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.88
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
2.75
2
4
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 22:01

Lanús x Talleres: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, 9/8, Campeonato Argentino

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Lanús x Talleres: palpite para o jogo do Campeonato Argentino deste sábado (09/08), às 21h15, no Estádio Ciudad de Lanús (Néstor Díaz Pérez), em Buenos Aires. Confira o prognóstico com odds altas +5 e +9, além dos melhores palpites por faixa e onde assistir à partida.


Lanús x Talleres: Palpite com odds baixas


🔎 Palpites conservadores, com menor risco e retorno mais baixo:



  • 🛡️ Palpite: Resultado Final: Lanús vence – odd 2.10

  • Palpite: Dupla chance Lanús ou empate – odd 1.30

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.75

  • 🟡 Palpite: Ambas não marcam – odd 1.80


🔎 Lanús joga em casa com ligeiro favoritismo, impulsionado pela consistência ofensiva. Talleres, apesar da campanha, costuma ser menos produtivo fora. Assim, mercados de menor risco oferecem boa proteção para a aposta.


Lanús x Talleres: Palpite com odds médias


🔎 Apostas com risco moderado e retorno mais interessante:



  • ⬆️ Palpite: Ambas marcam – odd 2.50

  • 🆚 Palpite: Empate anula aposta para Lanús – odd 1.60

  • 🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.00

  • Palpite: Lanús vence sem sofrer gol – odd 2.40

  • 💥 Palpite: Total de escanteios acima de 8 – odd 1.90


🔎 Com histórico de jogos movimentados entre as equipes, Ambos os Times Marcam (BTTS) e mais de 2.5 gols (over 2.5) são apostas com bom valor. A proteção contra empate adiciona segurança, enquanto a solidez defensiva de Lanús em casa sustenta as chances de clean sheet.


Lanús x Talleres: Palpite com odds altas


🔎 Apostas ousadas com potencial de retorno elevado (odds ≥ 3.00):



  • 🎯 Palpite: Placar exato 2x1 para Lanús – odd 9.00

  • 🧨 Palpite: Lanús vence com handicap -1 – odd 3.50

  • Palpite: Talleres marca no 1º tempo e LAN ganha – odd 4.80

  • 💣 Palpite: Total de gols exato 3 – odd 4.00

  • 🏹 Palpite: Lanús com mais escanteios – odd 3.20


🔎 Lanús tem histórico de jogos decididos por placares mínimos, e o mercado de handicap oferece bom valor quando o time é superior tecnicamente. Apostar em escanteios ou gols exatos requer análise dos padrões táticos e rotação entre os rivais.


🔥 Super Palpite Lanús x Talleres


Palpite: Talleres marca primeiro e Lanús vira – odd 5.25


🔎 Explicação: Talleres costuma surpreender no início com pressão imediata. Lanús, com experiência e entrosamento, frequentemente conquista viradas. Essa combinação de imprevisibilidade e capacidade de reação oferece um palpite ousado com retorno elevado e fundamentado em histórico de viradas no estádio.


Lanús x Talleres: Onde Assistir


O clássico pode ser acompanhado ao vivo via streaming na Disney + ou via transmissões nas casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, mediante conta ativa.


📋 Ficha de Jogo Lanús x Talleres



  • 🏆 Competição: Campeonato Argentino

  • 📅 Data: Sábado, 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 21h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, Buenos Aires

Ver mais Ver menos

Lanus x Talleres Cordoba: Palpite do Dia

Lanus Vence
Superbet logo
2.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Aberdeen - Celtic
2
1.43
Cianorte - Joinville
1
1.8
Bristol City - Milton Keynes Dons
1
1.66
Múltipla
4.27
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.46
Apostar agora

Lanus x Talleres Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lanus x Talleres Cordoba: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
0 - 1
Lanus
2024 Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
1 - 2
Lanus
2023 Liga Profesional Argentina
Lanus
2 - 1
Talleres Cordoba
2022 Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
0 - 1
Lanus
2021 Liga Profesional Argentina
Lanus
3 - 3
Talleres Cordoba

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lanus
Empate
Talleres Cordoba

⚠️ Jogo Responsável


Apostar deve ser uma atividade segura e equilibrada:



  • 🎯 Aposte somente com recursos que não comprometam seu orçamento.

  • 📉 Evite tentativas de recuperação com novas apostas.

  • ⏱ Determine tempo e valor máximo por sessão.

  • 🧠 Mantenha os pés no chão — não aposte sob emoção ou após excessos.

  • 👥 Se identificar descontrole, não hesite em buscar ajuda.


➡️ Aposte bem e conscientemente — o jogo também é sobre diversão.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Goias
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Operario-PR
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E

Goias Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
America-RN
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Juazeirense
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V

America-RN Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CF Montreal
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Atlanta United FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Atlanta United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
-
Santos
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ceilândia
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Água Santa
  • E
  • V
  • V
  • D
  • E

Ceilândia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Pafos
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
-
Dynamo Kyiv
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Dynamo Kyiv Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AO Itabaiana
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
CSA
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D

CSA Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites