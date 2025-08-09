Lanús x Talleres: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, 9/8, Campeonato Argentino

Lanús x Talleres: palpite para o jogo do Campeonato Argentino deste sábado (09/08), às 21h15, no Estádio Ciudad de Lanús (Néstor Díaz Pérez), em Buenos Aires. Confira o prognóstico com odds altas +5 e +9, além dos melhores palpites por faixa e onde assistir à partida.

Lanús x Talleres: Palpite com odds baixas

🔎 Palpites conservadores, com menor risco e retorno mais baixo:



🛡️ Palpite: Resultado Fina l: Lanús vence – odd 2.10

⚽ Palpite: Dupla chance Lanús ou empate – odd 1.30

⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – odd 1.80

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.75

🟡 Palpite: Ambas não marcam – odd 1.80



🔎 Lanús joga em casa com ligeiro favoritismo, impulsionado pela consistência ofensiva. Talleres, apesar da campanha, costuma ser menos produtivo fora. Assim, mercados de menor risco oferecem boa proteção para a aposta.

Lanús x Talleres: Palpite com odds médias

🔎 Apostas com risco moderado e retorno mais interessante:



⬆️ Palpite: Ambas marcam – odd 2.50

🆚 Palpite: Empate anula aposta para Lanús – odd 1.60

🚀 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.00

✨ Palpite: Lanús vence sem sofrer gol – odd 2.40

💥 Palpite: Total de escanteios acima de 8 – odd 1.90



🔎 Com histórico de jogos movimentados entre as equipes, Ambos os Times Marcam (BTTS) e mais de 2.5 gols (over 2.5) são apostas com bom valor. A proteção contra empate adiciona segurança, enquanto a solidez defensiva de Lanús em casa sustenta as chances de clean sheet.

Lanús x Talleres: Palpite com odds altas

🔎 Apostas ousadas com potencial de retorno elevado (odds ≥ 3.00):



🎯 Palpite: Placar exato 2x1 para Lanús – odd 9.00

🧨 Palpite: Lanús vence com handicap -1 – odd 3.50

⭐ Palpite: Talleres marca no 1º tempo e LAN ganha – odd 4.80

💣 Palpite: Total de gols exato 3 – odd 4.00

🏹 Palpite: Lanús com mais escanteios – odd 3.20



🔎 Lanús tem histórico de jogos decididos por placares mínimos, e o mercado de handicap oferece bom valor quando o time é superior tecnicamente. Apostar em escanteios ou gols exatos requer análise dos padrões táticos e rotação entre os rivais.

🔥 Super Palpite Lanús x Talleres

⭐ Palpite: Talleres marca primeiro e Lanús vira – odd 5.25

🔎 Explicação: Talleres costuma surpreender no início com pressão imediata. Lanús, com experiência e entrosamento, frequentemente conquista viradas. Essa combinação de imprevisibilidade e capacidade de reação oferece um palpite ousado com retorno elevado e fundamentado em histórico de viradas no estádio.

Lanús x Talleres: Onde Assistir

O clássico pode ser acompanhado ao vivo via streaming na Disney + ou via transmissões nas casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, mediante conta ativa.

📋 Ficha de Jogo Lanús x Talleres