Lanús x Rosario Central: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Argentina, 19/07

Lanús x Rosario Central: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Lanús e Rosario Central se enfrentam no próximo sábado, 19 de julho, no Estádio Ciudad de Lanús, encontro válido pela Liga Argentina.

A partida marca também um momento simbólico: é o primeiro jogo com torcida visitante autorizada, 12 anos depois, após a liberação da presença de visitantes nos estádios pela AFA.

Nos últimos encontros em Lanús, o time da casa domina: em 15 confrontos, 8 vitórias do Lanús, 6 empates e apenas 1 triunfo do Rosario Central, com saldo de gols favorável de 25 a 10.

No geral, nos últimos 28 confrontos, o Lanús soma 12 vitórias, o Rosario Central 4, e houve 12 empates, com diferença de gols de 73 a 43 a favor dos granates.

O resultado mais comum nos clássicos recentes é o 1‑1, repetido em seis ocasiões.

📊 Desempenhos Recentes do Rosario Central e do Lanús

Em suas últimas 10 partidas, o Rosario Central venceu 6, empatou 3 e perdeu apenas 1, com média de 1,2 gol marcado e 0,6 sofrido por jogo. As estatísticas apontam que 70% das partidas terminaram com under 2.5 gols e 90% terminaram sem ambos marcarem (BTTS “não”).

O Lanús, por sua vez, somou 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota nas últimas dez partidas. Com média de 0,8 gol marcado e 0,4 sofrido por jogo, 90% de seus duelos recentes resultaram em under 2.5 gols e 80% não tiveram ambos marcarem.

Com esses dados em mãos, é possível preparar uma leitura estratégica do confronto. A seguir, apresentamos os palpites e prognóstico para o jogo.

Lanús x Rosario Central: Palpite Pela Liga Argentina





Menos de 2.5 gols – Jogo com tendência a poucos gols, refletido nas cotações e no perfil defensivo de ambas as equipes. Odd: 1.33







Ambas as equipes NÃO marcam – Com ataques inconsistentes e defesas sólidas, é provável que apenas um dos times balance as redes (ou nenhum). Odd: 1.50







Atlético Lanús ou Empate (Dupla Chance) – Jogando em casa e levemente favorito, o Lanús deve pelo menos evitar a derrota. Odd: 1.34







Resultado Exato: 1x0 para Atlético Lanús – Palpite certeiro para quem busca valor. Lanús pode vencer em um jogo magro. Odd: 4.77







1º tempo - Resultado Exato: 0x0 – Tendência forte de equilíbrio e estudo no início da partida, com poucas chances. Odd: 1.84





Onde Assistir o Lanús x Rosário Central

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo