Lanús x River Plate: Palpite Odds Altas +6, +15, Onde Assistir, Primera División 25/8

Lanús x River Plate: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela 6ª rodada do campeonato. Embora o Lanús esteja em uma ótima fase, com uma sequência de três vitórias, o River Plate lidera o Grupo B e tem um histórico superior no confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam se consolidar no topo da tabela.

Lanús x River Plate Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento e na posição de cada equipe na tabela. O River Plate lidera o grupo com uma campanha invicta, enquanto o Lanús, embora em boa fase, ocupa a 6ª posição. A superioridade do River Plate no campeonato e o histórico de poucos gols no confronto direto são fatores decisivos para a escolha dos palpites.



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67

🎯 Palpite: Resultado Final: CA River Plate (Arg) - odd 2.39

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 1.87



Palpites Alternativos Lanús x River Plate

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.



🎯 Palpite: Primeiro Gol: CA River Plate (Arg) - odd 1.98

🎯 Palpite: River Plate Anula Aposta - odd 1.65

🎯 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.62



💰 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou CA River Plate (Arg) - odd 1.34

🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67

🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) (-0.5) - odd 2.33



⚖️ Lanús x River Plate: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Atlético Lanus - odd 3.14

🟢 Palpite: CA River Plate (Arg) E Não (Ambos os times marcam) - odd 3.44

🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 4.03



🚀 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 6.79

🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 5.98

🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) / Empate - odd 15.83



Lanús x River Plate: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Lanús e River Plate é um dos mais aguardados da rodada, com o Lanús em busca de subir na tabela e o River Plate querendo consolidar sua liderança. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Lanús x River Plate - Campeonato Argentino

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 21h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús, em Lanús



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Lanús e River Plate Chegam Para o Confronto

O Lanús chega para a partida em uma boa fase, na 6ª colocação do Grupo B, com 9 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. Em casa, o time tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há um jogo.

O River Plate vive um momento ainda melhor na competição, na 1ª posição do Grupo B, com 11 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de uma vitória seguida em todas as competições e não perde há cinco jogos no total. Apesar de ter um histórico de não perder fora de casa há nove jogos, a tabela de classificação de jogos fora de casa aponta que o time tem apenas um ponto em dois jogos, o que indica uma inconsistência nas estatísticas e nos resultados recentes.