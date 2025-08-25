Assine UOL
Lanus
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
River Plate
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
2.9
2
2.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.05
x
2.9
2
2.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 18:50

Lanús x River Plate: Palpite Odds Altas +6, +15, Onde Assistir, Primera División 25/8

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Lanús x River Plate: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela 6ª rodada do campeonato. Embora o Lanús esteja em uma ótima fase, com uma sequência de três vitórias, o River Plate lidera o Grupo B e tem um histórico superior no confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam se consolidar no topo da tabela.


Lanús x River Plate Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento e na posição de cada equipe na tabela. O River Plate lidera o grupo com uma campanha invicta, enquanto o Lanús, embora em boa fase, ocupa a 6ª posição. A superioridade do River Plate no campeonato e o histórico de poucos gols no confronto direto são fatores decisivos para a escolha dos palpites.



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67

  • 🎯 Palpite: Resultado Final: CA River Plate (Arg) - odd 2.39

  • 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 1.87


Palpites Alternativos Lanús x River Plate


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.



  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol: CA River Plate (Arg) - odd 1.98

  • 🎯 Palpite: River Plate Anula Aposta - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.62


💰 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Ou CA River Plate (Arg) - odd 1.34

  • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67

  • 🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) (-0.5) - odd 2.33


⚖️ Lanús x River Plate: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Atlético Lanus - odd 3.14

  • 🟢 Palpite: CA River Plate (Arg) E Não (Ambos os times marcam) - odd 3.44

  • 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 4.03


🚀 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 6.79

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 5.98

  • 🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) / Empate - odd 15.83


Lanús x River Plate: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Lanús e River Plate é um dos mais aguardados da rodada, com o Lanús em busca de subir na tabela e o River Plate querendo consolidar sua liderança. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Lanús x River Plate - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 21h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús, em Lanús

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Lanús e River Plate Chegam Para o Confronto


O Lanús chega para a partida em uma boa fase, na 6ª colocação do Grupo B, com 9 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. Em casa, o time tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há um jogo.


O River Plate vive um momento ainda melhor na competição, na 1ª posição do Grupo B, com 11 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de uma vitória seguida em todas as competições e não perde há cinco jogos no total. Apesar de ter um histórico de não perder fora de casa há nove jogos, a tabela de classificação de jogos fora de casa aponta que o time tem apenas um ponto em dois jogos, o que indica uma inconsistência nas estatísticas e nos resultados recentes.

Ver mais Ver menos

Lanus x River Plate: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Palmeiras - Sport Recife
1
1.33
FC Copenhagen - FC Basel 1893
1
1.8
Flamengo - Vitoria
1
1.21
Múltipla
2.90
x
Aposta
20
=
Ganhos
57.93
Apostar agora

Lanus x River Plate: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lanus x River Plate: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
River Plate
1 - 0
Lanus
2024 Liga Profesional Argentina
River Plate
2 - 2
Lanus
2023 Liga Profesional Argentina
Lanus
0 - 2
River Plate
2022 Liga Profesional Argentina
River Plate
2 - 1
Lanus
2021 Liga Profesional Argentina
Lanus
0 - 3
River Plate

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lanus
Empate
River Plate

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma atividade divertida, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte