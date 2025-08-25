- V
Lanús x River Plate: Palpite Odds Altas +6, +15, Onde Assistir, Primera División 25/8
Lanús x River Plate: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é válido pela 6ª rodada do campeonato. Embora o Lanús esteja em uma ótima fase, com uma sequência de três vitórias, o River Plate lidera o Grupo B e tem um histórico superior no confronto direto, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam se consolidar no topo da tabela.
Lanús x River Plate Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento e na posição de cada equipe na tabela. O River Plate lidera o grupo com uma campanha invicta, enquanto o Lanús, embora em boa fase, ocupa a 6ª posição. A superioridade do River Plate no campeonato e o histórico de poucos gols no confronto direto são fatores decisivos para a escolha dos palpites.
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67
- 🎯 Palpite: Resultado Final: CA River Plate (Arg) - odd 2.39
- 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 1.87
Palpites Alternativos Lanús x River Plate
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol: CA River Plate (Arg) - odd 1.98
- 🎯 Palpite: River Plate Anula Aposta - odd 1.65
- 🎯 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.62
💰 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Ou CA River Plate (Arg) - odd 1.34
- 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.67
- 🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) (-0.5) - odd 2.33
⚖️ Lanús x River Plate: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Atlético Lanus - odd 3.14
- 🟢 Palpite: CA River Plate (Arg) E Não (Ambos os times marcam) - odd 3.44
- 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 4.03
🚀 Lanús x River Plate: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 6.79
- 🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 5.98
- 🟡 Palpite: CA River Plate (Arg) / Empate - odd 15.83
Lanús x River Plate: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Lanús e River Plate é um dos mais aguardados da rodada, com o Lanús em busca de subir na tabela e o River Plate querendo consolidar sua liderança. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lanús x River Plate - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 25/08/25
- ⏰ Horário: 21h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús, em Lanús
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Lanús e River Plate Chegam Para o Confronto
O Lanús chega para a partida em uma boa fase, na 6ª colocação do Grupo B, com 9 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. Em casa, o time tem uma sequência de uma vitória seguida e não perde há um jogo.
O River Plate vive um momento ainda melhor na competição, na 1ª posição do Grupo B, com 11 pontos em 5 jogos. O time vem de uma sequência de uma vitória seguida em todas as competições e não perde há cinco jogos no total. Apesar de ter um histórico de não perder fora de casa há nove jogos, a tabela de classificação de jogos fora de casa aponta que o time tem apenas um ponto em dois jogos, o que indica uma inconsistência nas estatísticas e nos resultados recentes.
Lanus x River Plate: Palpite do Dia
Lanus x River Plate: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lanus x River Plate: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma atividade divertida, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.