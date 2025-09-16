- V
Lanús x Fluminense: Palpite - Odds 3+, 5+, Sul-Americana (16/09)
Lanús e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana 2025 nesta terça-feira, 16 de setembro. O jogo de ida acontece às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.
O confronto coloca frente a frente a força do Lanús como mandante contra a qualidade técnica do elenco do Fluminense. Esta é a primeira partida de um duelo que promete ser muito tático e decidido nos detalhes, com transmissão ao vivo pelo SBT.
Confira nossos palpites de Lanús x Fluminense, saiba onde assistir e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Lanús x Fluminense: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.51
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.14
- 🎯 Resultado Final: Empate - odd 3.20
Para os palpites de Lanús x Fluminense, consideramos o cenário típico de um jogo de ida de mata-mata continental. A tendência é de uma partida estudada, com o time da casa buscando a vantagem, mas sem se expor, e o visitante tentando levar um bom resultado para decidir em casa.
Palpites Alternativos Lanús x Fluminense
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Um jogo amarrado abre margem para mercados de dupla chance e placares mais específicos, que podem ser vantajosos.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa o equilíbrio do confronto. A dificuldade do Fluminense como visitante e a solidez defensiva do Lanús em casa apontam para um placar sem um vencedor claro.
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Fluminense (X2) - odd 1.69
- 🎯 Empate no Intervalo - odd 1.97
- 🎯 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.60
Super Palpites Lanús x Fluminense
Se você busca uma odd mais alta, um placar exato sem gols é uma aposta de grande valor. Com a defesa do Lanús sofrendo apenas
0.2 gols por jogo em casa e um Fluminense cauteloso, um 0 a 0 não seria uma surpresa.
- 🚀 Resultado Correto: 0 a 0 - odd 6.40
💰 Palpites de Odds Baixas Lanús x Fluminense
- 🔵 Menos de 2.5 gols - odd 1.51
- 🟢 Dupla Chance: Lanús ou Empate (1X) - odd 1.25
- 🟡 Empate no Intervalo - odd 1.97
⚖️ Palpites de Odds Médias Lanús x Fluminense
- 🔵 Resultado Final: Empate - odd 3.20
- 🟢 Germán Cano para marcar a qualquer momento - odd 2.90
- 🟡 Fluminense para vencer - odd 3.90
🚀 Palpites de Odds Altas Lanús x Fluminense
- 🔵 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.60
- 🟢 Resultado Correto: 0-0 - odd 6.40
- 🟡 Resultado Correto: 1-0 para o Lanús - odd 5.20
Lanús x Fluminense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lanús x Fluminense - Copa Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 16/09/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús, Lanús (Argentina)
- 📺 Transmissão: SBT
Como Lanús e Fluminense Chegam Para o Confronto
Este será o primeiro encontro entre as equipes nos últimos anos, o que adiciona um tempero de novidade ao confronto. O Lanús aposta todas as suas fichas na
força de sua defesa jogando em casa, onde está invicto há cinco partidas e sofreu pouquíssimos gols.
Já o Fluminense vive um momento de oscilação, vindo de derrota para o Corinthians e com um desempenho irregular fora de casa. Embora tenha um elenco recheado de talentos, o time carioca precisará superar a forte marcação argentina para sair com um bom resultado.
Últimos Jogos do Lanús
A equipe argentina tem uma campanha recente sólida, principalmente em seus domínios. A principal característica do time é a consistência defensiva, já que
80% dos seus últimos dez jogos terminaram com menos de 2.5 gols.
- ✅ Lanús 1x0 Independiente - Campeonato Argentino
- ❌ Argentinos Juniors 1x0 Lanús - Copa Argentina
- ❌ Vélez Sarsfield 3x0 Lanús - Campeonato Argentino
- 🟡 Lanús 1x1 River Plate - Campeonato Argentino
- ✅ Lanús 1x0 Córdoba SdE - Copa Sul-Americana
Últimos Jogos do Fluminense
O Fluminense chega para o duelo após uma derrota em casa, o que liga o sinal de alerta. O time tem demonstrado dificuldades como visitante e
não vence fora de seus domínios há três partidas. Apesar disso, o ataque costuma funcionar, marcando gols em 70% dos últimos jogos.
- ❌ Fluminense 0x1 Corinthians - Brasileirão
- ✅ Fluminense 2x0 Bahia - Copa do Brasil
- 🟡 Santos 0x0 Fluminense - Brasileirão
- ❌ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil
- ❌ Bragantino 4x2 Fluminense - Brasileirão
Nossa Opinião para Lanús x Fluminense
Nossa análise aponta para um jogo muito estudado e com poucas chances claras de gol. A força defensiva do Lanús em casa deve neutralizar boa parte das ações ofensivas do Fluminense, que, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa.
Diante desse cenário, o empate surge como o resultado mais provável, com a decisão da vaga ficando totalmente aberta para o jogo de volta, no Maracanã. Um placar baixo, como 1 a 1 ou mesmo 0 a 0, é uma forte tendência.
Lanus x Fluminense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lanus x Fluminense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lanus x Fluminense: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
