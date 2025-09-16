Lanús x Fluminense: Palpite - Odds 3+, 5+, Sul-Americana (16/09)

Lanús e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana 2025 nesta terça-feira, 16 de setembro. O jogo de ida acontece às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.

O confronto coloca frente a frente a força do Lanús como mandante contra a qualidade técnica do elenco do Fluminense. Esta é a primeira partida de um duelo que promete ser muito tático e decidido nos detalhes, com transmissão ao vivo pelo SBT.

Confira nossos palpites de Lanús x Fluminense, saiba onde assistir e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Lanús x Fluminense: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.51

- odd 1.51

🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.14

- odd 2.14

🎯 Resultado Final: Empate - odd 3.20



Para os palpites de Lanús x Fluminense, consideramos o cenário típico de um jogo de ida de mata-mata continental. A tendência é de uma partida estudada, com o time da casa buscando a vantagem, mas sem se expor, e o visitante tentando levar um bom resultado para decidir em casa.

Palpites Alternativos Lanús x Fluminense

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Um jogo amarrado abre margem para mercados de dupla chance e placares mais específicos, que podem ser vantajosos.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa o equilíbrio do confronto. A dificuldade do Fluminense como visitante e a solidez defensiva do Lanús em casa apontam para um placar sem um vencedor claro.



🎯 Dupla Chance: Empate ou Fluminense (X2) - odd 1.69

- odd 1.69

🎯 Empate no Intervalo - odd 1.97

- odd 1.97

🎯 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.60



Super Palpites Lanús x Fluminense

Se você busca uma odd mais alta, um placar exato sem gols é uma aposta de grande valor. Com a defesa do Lanús sofrendo apenas

0.2 gols por jogo em casa e um Fluminense cauteloso, um 0 a 0 não seria uma surpresa.



🚀 Resultado Correto: 0 a 0 - odd 6.40



💰 Palpites de Odds Baixas Lanús x Fluminense



🔵 Menos de 2.5 gols - odd 1.51

- odd 1.51

🟢 Dupla Chance: Lanús ou Empate (1X) - odd 1.25

- odd 1.25

🟡 Empate no Intervalo - odd 1.97



⚖️ Palpites de Odds Médias Lanús x Fluminense



🔵 Resultado Final: Empate - odd 3.20

- odd 3.20

🟢 Germán Cano para marcar a qualquer momento - odd 2.90

- odd 2.90

🟡 Fluminense para vencer - odd 3.90



🚀 Palpites de Odds Altas Lanús x Fluminense



🔵 Resultado Correto: 1-1 - odd 5.60

- odd 5.60

🟢 Resultado Correto: 0-0 - odd 6.40

- odd 6.40

🟡 Resultado Correto: 1-0 para o Lanús - odd 5.20



Lanús x Fluminense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Lanús x Fluminense - Copa Sul-Americana 2025

Lanús x Fluminense - Copa Sul-Americana 2025

📅 Data: 16/09/2025

16/09/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ciudad de Lanús, Lanús (Argentina)

Estádio Ciudad de Lanús, Lanús (Argentina)

📺 Transmissão: SBT



Como Lanús e Fluminense Chegam Para o Confronto

Este será o primeiro encontro entre as equipes nos últimos anos, o que adiciona um tempero de novidade ao confronto. O Lanús aposta todas as suas fichas na

força de sua defesa jogando em casa, onde está invicto há cinco partidas e sofreu pouquíssimos gols.

Já o Fluminense vive um momento de oscilação, vindo de derrota para o Corinthians e com um desempenho irregular fora de casa. Embora tenha um elenco recheado de talentos, o time carioca precisará superar a forte marcação argentina para sair com um bom resultado.

Últimos Jogos do Lanús

A equipe argentina tem uma campanha recente sólida, principalmente em seus domínios. A principal característica do time é a consistência defensiva, já que

80% dos seus últimos dez jogos terminaram com menos de 2.5 gols.



✅ Lanús 1x0 Independiente - Campeonato Argentino



❌ Argentinos Juniors 1x0 Lanús - Copa Argentina



❌ Vélez Sarsfield 3x0 Lanús - Campeonato Argentino



🟡 Lanús 1x1 River Plate - Campeonato Argentino



✅ Lanús 1x0 Córdoba SdE - Copa Sul-Americana



Últimos Jogos do Fluminense

O Fluminense chega para o duelo após uma derrota em casa, o que liga o sinal de alerta. O time tem demonstrado dificuldades como visitante e

não vence fora de seus domínios há três partidas. Apesar disso, o ataque costuma funcionar, marcando gols em 70% dos últimos jogos.



❌ Fluminense 0x1 Corinthians - Brasileirão



✅ Fluminense 2x0 Bahia - Copa do Brasil



🟡 Santos 0x0 Fluminense - Brasileirão



❌ Bahia 1x0 Fluminense - Copa do Brasil



❌ Bragantino 4x2 Fluminense - Brasileirão



Nossa Opinião para Lanús x Fluminense

Nossa análise aponta para um jogo muito estudado e com poucas chances claras de gol. A força defensiva do Lanús em casa deve neutralizar boa parte das ações ofensivas do Fluminense, que, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa.

Diante desse cenário, o empate surge como o resultado mais provável, com a decisão da vaga ficando totalmente aberta para o jogo de volta, no Maracanã. Um placar baixo, como 1 a 1 ou mesmo 0 a 0, é uma forte tendência.