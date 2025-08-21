- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- V
Lanús x Central Córdoba: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Sul-Americana (21/08)
Lanús x Central Córdoba: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús, com transmissão ao vivo pelo Paramount+.
O Central Córdoba chega com a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para se classificar. O Lanús, por sua vez, conta com a força de sua torcida para reverter o placar, precisando vencer por dois ou more gols de diferença para avançar no tempo normal.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Lanús x Central Córdoba Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.53 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Central Córdoba (X2), odd pagando 1.74 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.25 na Betnacional
Para as apostas em Lanús x Central Córdoba, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no surpreendente histórico de confrontos.
🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.53
Este é um cenário clássico de jogo de volta de mata-mata. O Central Córdoba, com a vantagem, irá se fechar para garantir a classificação.
O Lanús, apesar de precisar atacar, terá que ser cauteloso para não sofrer um gol, o que complicaria muito a situação. A tendência é de um jogo tenso, estudado e com poucos gols.
⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Central Córdoba (X2), odd pagando 1.74
Esta aposta tem um valor altíssimo com base no retrospecto. O Central Córdoba está invicto há cinco jogos contra o Lanús (duas vitórias e três empates).
Sabendo que o empate classifica o time visitante, e considerando essa "freguesia" recente, a aposta de que o Central Córdoba não perde o jogo é muito forte.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.25
O empate é um resultado muito recorrente neste confronto, acontecendo em quatro dos últimos seis duelos.
Para o Central Córdoba, o empate vale a classificação, e a equipe jogará por este resultado. Para o Lanús, furar a defesa adversária será uma tarefa difícil, o que torna o empate um placar final muito provável.
Lanús x Central Córdoba: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lanús x Central Córdoba ao vivo no Paramount+. O jogo começa às 21h30, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lanús x Central Córdoba - Sul-Americana (Oitavas, Jogo 2)
- 📅 Data: 21/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cidade de Lanús, Lanús
- 📺 Onde vai passar: Paramount+
Lanús x Central Córdoba: Últimos 5 jogos entre os times
- 14/08/2025 - Central Córdoba 1-0 Lanús
- 17/08/2024 - Lanús 1-1 Central Córdoba
- 11/04/2023 - Central Córdoba 1-1 Lanús
- 26/08/2022 - Central Córdoba 2-2 Lanús
- 09/05/2022 - Central Córdoba 3-3 Lanús
Lanús x Central Córdoba: Quem Ganha? Melhores Odds
O Lanús é o favorito para vencer a partida por jogar em casa, com 50,8% de probabilidade. O Central Córdoba tem 25% de chances de vencer novamente, enquanto o empate, que classifica os visitantes, está cotado em 30,8%.
- 🏆 Lanús vence, odd 1.97 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.25 na Superbet
- 👀 Central Córdoba vence, odd 4.00 na F12.bet
Lanus x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia
Lanus x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lanus x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.