Assine UOL
Lanus
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
Central Cordoba de Santiago
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.95
x
3
2
4.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 21:14

Lanús x Central Córdoba: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Sul-Americana (21/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lanús x Central Córdoba: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús, com transmissão ao vivo pelo Paramount+.


O Central Córdoba chega com a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para se classificar. O Lanús, por sua vez, conta com a força de sua torcida para reverter o placar, precisando vencer por dois ou more gols de diferença para avançar no tempo normal.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lanús x Central Córdoba Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.53 na Superbet

  • Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Central Córdoba (X2), odd pagando 1.74 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.25 na Betnacional


Para as apostas em Lanús x Central Córdoba, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e no surpreendente histórico de confrontos.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.53


Este é um cenário clássico de jogo de volta de mata-mata. O Central Córdoba, com a vantagem, irá se fechar para garantir a classificação.


O Lanús, apesar de precisar atacar, terá que ser cauteloso para não sofrer um gol, o que complicaria muito a situação. A tendência é de um jogo tenso, estudado e com poucos gols.


⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Central Córdoba (X2), odd pagando 1.74


Esta aposta tem um valor altíssimo com base no retrospecto. O Central Córdoba está invicto há cinco jogos contra o Lanús (duas vitórias e três empates).


Sabendo que o empate classifica o time visitante, e considerando essa "freguesia" recente, a aposta de que o Central Córdoba não perde o jogo é muito forte.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.25


O empate é um resultado muito recorrente neste confronto, acontecendo em quatro dos últimos seis duelos.


Para o Central Córdoba, o empate vale a classificação, e a equipe jogará por este resultado. Para o Lanús, furar a defesa adversária será uma tarefa difícil, o que torna o empate um placar final muito provável.


Lanús x Central Córdoba: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lanús x Central Córdoba ao vivo no Paramount+. O jogo começa às 21h30, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lanús x Central Córdoba - Sul-Americana (Oitavas, Jogo 2)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cidade de Lanús, Lanús

  • 📺 Onde vai passar: Paramount+


Lanús x Central Córdoba: Últimos 5 jogos entre os times



  • 14/08/2025 - Central Córdoba 1-0 Lanús

  • 17/08/2024 - Lanús 1-1 Central Córdoba

  • 11/04/2023 - Central Córdoba 1-1 Lanús

  • 26/08/2022 - Central Córdoba 2-2 Lanús

  • 09/05/2022 - Central Córdoba 3-3 Lanús


Lanús x Central Córdoba: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lanús é o favorito para vencer a partida por jogar em casa, com 50,8% de probabilidade. O Central Córdoba tem 25% de chances de vencer novamente, enquanto o empate, que classifica os visitantes, está cotado em 30,8%.



  • 🏆 Lanús vence, odd 1.97 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.25 na Superbet

  • 👀 Central Córdoba vence, odd 4.00 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Lanus x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Marseille - Paris FC
1
1.39
PSV Eindhoven - Groningen
1
1.2
Columbus Crew - New England Revolution
1
1.57
Múltipla
2.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
52.38
Apostar agora

Lanus x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lanus x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Central Cordoba de Santiago
1 - 0
Lanus
2024 Liga Profesional Argentina
Lanus
1 - 1
Central Cordoba de Santiago
2024 Copa de la Liga Profesional
Lanus
0 - 1
Central Cordoba de Santiago
2023 Copa de la Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago
0 - 0
Lanus
2023 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
1 - 1
Lanus

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lanus
Empate
Central Cordoba de Santiago

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte