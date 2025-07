Lakers x Spurs: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 08/07

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, nesta terça-feira (08/07), a partir das 23h (horário de Brasília).

O confronto entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs é válido pela última rodada do California Classic, etapa preparatória da NBA Summer League 2025. Ambas as equipes chegam com 1 vitória e 1 derrota, buscando embalo antes do torneio principal em Las Vegas.

Os Lakers vêm de vitória sólida sobre o Miami Heat por 103 a 83, mostrando bom encaixe ofensivo com destaque para Cole Swider e DJ Steward. Já os Spurs venceram o Golden State Warriors por 90 a 88 em jogo equilibrado, com atuação decisiva de David Jones-Garcia e defesa eficiente nos minutos finais.