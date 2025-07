Los Angeles x New Orleans: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League 12/07

Palpite 1 – Lakers com handicap -4,5 – odd 1.90

O Lakers demonstrou força no ataque e venceu dois jogos na California Classic por margens superiores a cinco pontos, indicando capacidade de superar o rival mesmo em terras neutras.

Palpite 2 – Total de pontos acima de 170,5 – odd 1.88

Summer League privilegia ritmo de jogo acelerado e elevado número de posses, somado ao histórico recente de placares entre 170 e 190 pontos em jogos do Lakers e Pelicans.

Palpite 3 – Primeiro quarto vencedor: Pelicans – odd 2.05

Os Pelicans apresentam arrancadas fortes nos primeiros períodos, buscando estabelecer presença no garrafão com Hunter Dickinson e surpreender antes das rotações do Lakers se ajustarem.