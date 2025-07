Lakers x Celtics NBA Summer League: Onde Assistir e Palpite - 17/07

Lakers x Celtics: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League 2025, nesta quinta-feira (17/07), a partir das 23h (horário de Brasília), em Las Vegas.

O confronto entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics é válido pela fase classificatória da Summer League 2025 da NBA. As duas franquias vêm alternando desempenhos nos últimos jogos e chegam para este duelo com elencos repletos de jovens em busca de espaço na liga principal.

O Los Angeles Lakers aparece no Summer League com um ataque agressivo, mas que oscila ao longo do jogo. Já o Celtics, tem se mostrado mais consistente na defesa e conta com maior volume ofensivo coletivo. O jogo promete equilíbrio, e o mercado de pontos totais e handicap aparece como interessante para quem quer apostar com critério.