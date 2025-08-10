Assine UOL
Lagarto
Serie D - Brazil
Estádio Paulo Barreto de Menezes
Central SC
Melhores Odds 1X2
1
2.14
x
2.67
2
4.01
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.65
2
3.95
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
2.65
2
4.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.67
2
3.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 13:30

Lagarto x Central SC: Palpite Odds Altas +6.00, Onde Assistir, Série D, 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Lagarto x Central: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao duelo que decide vaga para as oitavas de final. O Central venceu a ida por 1 a 0 e joga pelo empate (ao Lagarto, triunfo simples leva aos pênaltis). Aqui você encontra palpite principal, alternativas e opções por faixa de risco.


O contexto sugere placar curto. O Central fora sofre média de 0,13 gol e tem 88% de jogos sem sofrer como visitante (o Lagarto em casa marca bem, mas a pressão do mata mata tende a travar espaços). 


Palpites de Lagarto x Central: nossas 3 melhores dicas



  • 🎯 Palpite: X2 (Central ou empate) — odd 1.56.

  • 🎯 Palpite: Abaixo de 2,5 gols — odd 1.52.

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam Não — odd 1.66.


A combinação reflete o 1 a 0 da ida, a solidez defensiva visitante e a necessidade do mandante atacar com cuidado. O empate serve ao Central (classifica) e os números indicam poucos gols no agregado.


Palpites alternativos Lagarto x Central



  • 🎯 Palpite: Empate no 1º tempo — odd 1.90.

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático Central +0,5 — odd 1.62.

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final X/2 — odd 6.60.


O 0 a 0 aparece em 70% dos intervalos nos jogos fora do Central, o que reforça o X no descanso. Para 90 minutos, a proteção no handicap e a virada X/2 contemplam roteiros de controle visitante.


💰 Lagarto x Central: palpites de odds baixas



  • 🔵 Dupla chance X21.56.

  • 🟢 Abaixo de 2,5 gols1.52.

  • 🟡 Ambos marcam Não1.66.


⚖️ Lagarto x Central: palpites de odds médias



  • 🔵 Central vence3.10.

  • 🟢 Empate3.15.

  • 🟡 Intervalo/Final X/X4.30.


🚀 Lagarto x Central: palpites de odds altas



  • 🔵 Placar exato 0-06.20.

  • 🟢 Placar exato 0-1 (Central)6.40.

  • 🟡 Intervalo/Final X/26.60.


Informações do jogo: Lagarto x Central (onde assistir e ficha)


Jogo de volta (mata mata) no Barretão, com o Lagarto empurrado pela torcida e o Central administrando a vantagem. Expectativa de disputa física, leitura paciente e decisões no terço final.


📋 Informações completas da partida



  • Confronto: Lagarto x Central (Série D)

  • 📅 Data: 10/08/25

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Paulo Barreto de Menezes (Barretão), Lagarto SE

  • 📺 Transmissão: canal Metrópoles no YouTube


Como Lagarto e Central chegam para o confronto


O Lagarto sustenta média de 1,63 gol marcado em casa e 0,75 sofrido. Teve placares dilatados como 4 a 0 e 2 a 0, mas chega pressionado pelo placar da ida. Precisará agredir sem se expor.


O Central atravessa fase sólida. Fora de casa, apresenta 88% de jogos sem sofrer e média de 1,01 gol somado por partida (marcados mais sofridos), com 70% de 0 a 0 no intervalo. A vantagem mínima da ida favorece postura reativa.

Lagarto x Central SC: Palpite do Dia

Lagarto Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Lagarto x Central SC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lagarto x Central SC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Central SC
1 - 0
Lagarto

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lagarto
Empate
Central SC

Jogo Responsável


Apostes com planejamento. Defina orçamento fixo e stakes pequenas (um a dois por cento do saldo), aceite a variância e evite recuperar perdas. Use limites de depósito, lembretes de sessão e a autoexclusão quando necessário. Registre suas apostas para revisar decisões frias.


Evite apostar sob estresse ou após consumo de álcool. Se notar perda de controle, pare e busque ajuda. Apostas são entretenimento (não renda). Conheça o conteúdo de Jogo Responsável e mantenha hábitos sustentáveis.

