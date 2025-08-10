Lagarto x Central SC: Palpite Odds Altas +6.00, Onde Assistir, Série D, 10/08

Lagarto x Central: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao duelo que decide vaga para as oitavas de final. O Central venceu a ida por 1 a 0 e joga pelo empate (ao Lagarto, triunfo simples leva aos pênaltis). Aqui você encontra palpite principal, alternativas e opções por faixa de risco.

O contexto sugere placar curto. O Central fora sofre média de 0,13 gol e tem 88% de jogos sem sofrer como visitante (o Lagarto em casa marca bem, mas a pressão do mata mata tende a travar espaços).

Palpites de Lagarto x Central: nossas 3 melhores dicas



🎯 Palpite: X2 (Central ou empate) — odd 1.56 .

🎯 Palpite: Abaixo de 2,5 gols — odd 1.52 .

🎯 Palpite: Ambos marcam Não — odd 1.66.



A combinação reflete o 1 a 0 da ida, a solidez defensiva visitante e a necessidade do mandante atacar com cuidado. O empate serve ao Central (classifica) e os números indicam poucos gols no agregado.

Palpites alternativos Lagarto x Central



🎯 Palpite: Empate no 1º tempo — odd 1.90 .

🎯 Palpite: Handicap Asiático Central +0,5 — odd 1.62 .

🎯 Palpite: Intervalo/Final X/2 — odd 6.60.



O 0 a 0 aparece em 70% dos intervalos nos jogos fora do Central, o que reforça o X no descanso. Para 90 minutos, a proteção no handicap e a virada X/2 contemplam roteiros de controle visitante.

💰 Lagarto x Central: palpites de odds baixas



🔵 Dupla chance X2 — 1.56 .

🟢 Abaixo de 2,5 gols — 1.52 .

🟡 Ambos marcam Não — 1.66.



⚖️ Lagarto x Central: palpites de odds médias



🔵 Central vence — 3.10 .

🟢 Empate — 3.15 .

🟡 Intervalo/Final X/X — 4.30.



🚀 Lagarto x Central: palpites de odds altas



🔵 Placar exato 0-0 — 6.20 .

🟢 Placar exato 0-1 (Central) — 6.40 .

🟡 Intervalo/Final X/2 — 6.60.



Informações do jogo: Lagarto x Central (onde assistir e ficha)

Jogo de volta (mata mata) no Barretão, com o Lagarto empurrado pela torcida e o Central administrando a vantagem. Expectativa de disputa física, leitura paciente e decisões no terço final.

📋 Informações completas da partida



⚽ Confronto: Lagarto x Central (Série D)

📅 Data: 10/08/25

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Paulo Barreto de Menezes (Barretão), Lagarto SE

📺 Transmissão: canal Metrópoles no YouTube



Como Lagarto e Central chegam para o confronto

O Lagarto sustenta média de 1,63 gol marcado em casa e 0,75 sofrido. Teve placares dilatados como 4 a 0 e 2 a 0, mas chega pressionado pelo placar da ida. Precisará agredir sem se expor.

O Central atravessa fase sólida. Fora de casa, apresenta 88% de jogos sem sofrer e média de 1,01 gol somado por partida (marcados mais sofridos), com 70% de 0 a 0 no intervalo. A vantagem mínima da ida favorece postura reativa.