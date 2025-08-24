La Louvière x St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08

La Louvière x St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

La Louvière e St. Gilloise se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Jupiler Pro League 2025. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Communal du Tivoli, em La Louvière, em confronto válido pela fase inicial da competição.

La Louvière x St. Gilloise Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: St. Gilloise vence







Mais de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (sim)





Esses mercados refletem a expectativa de um jogo aberto, com favoritismo para os visitantes.

Resultado Final: St. Gilloise vence

A equipe visitante tem mais qualidade técnica e costuma se impor mesmo fora de casa. O mercado de vitória do St. Gilloise é o mais indicado.

Mais de 2.5 gols na partida

Os jogos da Liga Belga têm média alta de gols, e este não deve fugir à regra. O mercado de mais de 2.5 gols é uma boa alternativa.

Ambas equipes marcam (sim)

Mesmo como azarão, o La Louvière pode aproveitar o fator casa para marcar. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é viável.

La Louvière x St. Gilloise: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: La Louvière x St. Gilloise - Liga Belga



📅 Data: 24/08/2025



⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Communal du Tivoli, La Louvière, Bélgica



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



La Louvière x St. Gilloise: Escalações prováveis

La Louvière: Marcos Peano; Maxence Maisonneuve, Djibril Lamego, Wagane Faye, Thierry Lutonda; Maxime Pau, Jordi Liongola, Sami Lahssaini, Joel Ito; Oucasse Mendy, Mohamed Guindo.

St. Gilloise: Kjell Scherpen; Charles Vanhoutte, Fedde Leysen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess; Anouar El Hadj, Adem Zorgane, Kevin Rodríguez, Ousseynou Niang; Anan Khalaili, Raul Florucz.