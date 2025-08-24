Assine UOL
RAAL La Louvière
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
Union St. Gilloise
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
La Louvière x St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
3 min

La Louvière x St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


La Louvière e St. Gilloise se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Jupiler Pro League 2025. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Communal du Tivoli, em La Louvière, em confronto válido pela fase inicial da competição.


La Louvière x St. Gilloise Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: St. Gilloise vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses mercados refletem a expectativa de um jogo aberto, com favoritismo para os visitantes.


Resultado Final: St. Gilloise vence


A equipe visitante tem mais qualidade técnica e costuma se impor mesmo fora de casa. O mercado de vitória do St. Gilloise é o mais indicado.


Mais de 2.5 gols na partida


Os jogos da Liga Belga têm média alta de gols, e este não deve fugir à regra. O mercado de mais de 2.5 gols é uma boa alternativa.


Ambas equipes marcam (sim)


Mesmo como azarão, o La Louvière pode aproveitar o fator casa para marcar. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é viável.


La Louvière x St. Gilloise: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: La Louvière x St. Gilloise - Liga Belga

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Communal du Tivoli, La Louvière, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


La Louvière x St. Gilloise: Escalações prováveis


La Louvière: Marcos Peano; Maxence Maisonneuve, Djibril Lamego, Wagane Faye, Thierry Lutonda; Maxime Pau, Jordi Liongola, Sami Lahssaini, Joel Ito; Oucasse Mendy, Mohamed Guindo.


St. Gilloise: Kjell Scherpen; Charles Vanhoutte, Fedde Leysen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess; Anouar El Hadj, Adem Zorgane, Kevin Rodríguez, Ousseynou Niang; Anan Khalaili, Raul Florucz.

RAAL La Louvière x Union St. Gilloise: Palpite do Dia

Union St. Gilloise Vence
Superbet logo
1.42
RAAL La Louvière x Union St. Gilloise: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RAAL La Louvière
Empate
Union St. Gilloise

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

