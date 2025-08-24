- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
La Louvière x St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08
La Louvière x St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
La Louvière e St. Gilloise se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Jupiler Pro League 2025. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Communal du Tivoli, em La Louvière, em confronto válido pela fase inicial da competição.
La Louvière x St. Gilloise Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: St. Gilloise vence
Mais de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (sim)
Esses mercados refletem a expectativa de um jogo aberto, com favoritismo para os visitantes.
Resultado Final: St. Gilloise vence
A equipe visitante tem mais qualidade técnica e costuma se impor mesmo fora de casa. O mercado de vitória do St. Gilloise é o mais indicado.
Mais de 2.5 gols na partida
Os jogos da Liga Belga têm média alta de gols, e este não deve fugir à regra. O mercado de mais de 2.5 gols é uma boa alternativa.
Ambas equipes marcam (sim)
Mesmo como azarão, o La Louvière pode aproveitar o fator casa para marcar. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam é viável.
La Louvière x St. Gilloise: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: La Louvière x St. Gilloise - Liga Belga
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Communal du Tivoli, La Louvière, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
La Louvière x St. Gilloise: Escalações prováveis
La Louvière: Marcos Peano; Maxence Maisonneuve, Djibril Lamego, Wagane Faye, Thierry Lutonda; Maxime Pau, Jordi Liongola, Sami Lahssaini, Joel Ito; Oucasse Mendy, Mohamed Guindo.
St. Gilloise: Kjell Scherpen; Charles Vanhoutte, Fedde Leysen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess; Anouar El Hadj, Adem Zorgane, Kevin Rodríguez, Ousseynou Niang; Anan Khalaili, Raul Florucz.
RAAL La Louvière x Union St. Gilloise: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
RAAL La Louvière x Union St. Gilloise: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Real Madrid Vence
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- V
Fiorentina Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- E
- V
Empate
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
Union St. Gilloise Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Atalanta Vence
- D
- D
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Empate
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal Vence