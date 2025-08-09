Assine UOL
RAAL La Louvière
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
Jupiler Pro League - Belgium
Charleroi
  • E
  • D
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
3.3
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
3.4
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
3.3
2
2.14
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
3.45
2
2.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 13:01

La Louvière x Charleroi: Palpite, Onde Assistir, Jupiler Pro League, 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

La Louvière x Charleroi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


La Louvière x Charleroi Palpite - Jupiler Pro League



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: La Louvière 2-1 Charleroi

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


La Louvière x Charleroi: Onde Assistir


O jogo La Louvière x Charleroi não tem transmissão na televisão no Brasil. Mas pode passar em plataformas streaming de casas de apostas. Faça cadastro e confira as transmissões ao vivo.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: RAAL La Louvière x Charleroi pela Jupiler Pro League

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 8h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Easi Arena


Louvière x Charleroi


pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

RAAL La Louvière x Charleroi: Palpite do Dia

RAAL La Louvière Vence
Superbet logo
3.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cadiz - Cordoba
1
1.83
America-RN - Juazeirense
1
1.57
Slovan Bratislava - Kairat Almaty
1
1.65
Múltipla
4.74
x
Aposta
20
=
Ganhos
94.81
Apostar agora

RAAL La Louvière x Charleroi: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RAAL La Louvière
Empate
Charleroi

Jogo Responsável


O confronto entre Rennes e Genoa promete muita emoção, mas na hora de apostar, é fundamental manter o controle e apostar com consciência.


✅ Jogue com responsabilidade


>> Defina um orçamento e não ultrapasse
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.


>> Aposte para se divertir, não para lucrar a qualquer custo
O objetivo é o entretenimento, não a pressão por resultados.


>> Lembre-se que o resultado é imprevisível
No futebol, surpresas acontecem — e isso faz parte do jogo.


>> Não persiga perdas
Tentar recuperar rapidamente o dinheiro perdido pode piorar a situação.


Boas apostas no La Louvière x Charleroi.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Bahia W
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Corinthians W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KVC Westerlo
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
KV Mechelen
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E

KVC Westerlo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Cruz
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Sergipe
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

Santa Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AZ Alkmaar
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Groningen
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
-
Santos
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Anápolis
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Brusque
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D

Anápolis Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club America
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Club Queretaro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Club America Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites