La Louvière x Charleroi: Palpite, Onde Assistir, Jupiler Pro League, 10/08
La Louvière x Charleroi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
La Louvière x Charleroi Palpite - Jupiler Pro League
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: La Louvière 2-1 Charleroi
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
La Louvière x Charleroi: Onde Assistir
O jogo La Louvière x Charleroi não tem transmissão na televisão no Brasil. Mas pode passar em plataformas streaming de casas de apostas. Faça cadastro e confira as transmissões ao vivo.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: RAAL La Louvière x Charleroi pela Jupiler Pro League
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 8h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Easi Arena
Louvière x Charleroi
pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
RAAL La Louvière x Charleroi: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
RAAL La Louvière x Charleroi: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O confronto entre Rennes e Genoa promete muita emoção, mas na hora de apostar, é fundamental manter o controle e apostar com consciência.
✅ Jogue com responsabilidade
>> Defina um orçamento e não ultrapasse
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
>> Aposte para se divertir, não para lucrar a qualquer custo
O objetivo é o entretenimento, não a pressão por resultados.
>> Lembre-se que o resultado é imprevisível
No futebol, surpresas acontecem — e isso faz parte do jogo.
>> Não persiga perdas
Tentar recuperar rapidamente o dinheiro perdido pode piorar a situação.
Boas apostas no La Louvière x Charleroi.
