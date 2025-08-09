La Louvière x Charleroi: Palpite, Onde Assistir, Jupiler Pro League, 10/08

La Louvière x Charleroi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

La Louvière x Charleroi Palpite - Jupiler Pro League



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: La Louvière 2-1 Charleroi



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



La Louvière x Charleroi: Onde Assistir

O jogo La Louvière x Charleroi não tem transmissão na televisão no Brasil. Mas pode passar em plataformas streaming de casas de apostas. Faça cadastro e confira as transmissões ao vivo.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: RAAL La Louvière x Charleroi pela Jupiler Pro League



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 8h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Easi Arena



Louvière x Charleroi

pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.