KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Jupiler Pro League - Belgium
Gent
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
KV Mechelen x Gent: Palpite, Odds Altas +8, Onde Assistir, Liga Pró Bélgica - 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites KV Mechelen x Gent com odds altas e palpite placar exato.


A partida promete equilíbrio na Jupiler Liga Pro Bélgica, com dois times buscando consolidar-se na tabela. O KV Mechelen atua como mandante, enquanto o Gent tentará impor seu ritmo fora de casa.


Neste confronto, você encontrará análises detalhadas, odds para diferentes mercados, sugestões de palpites de risco alto, médio e baixo, além de informações sobre onde assistir ao jogo. O duelo acontece no sábado, 16/08/2025, às 13H15 (horário de Brasília), no Estádio AFAS.


Não perca os melhores palpites e odds para este confronto.


KV Mechelen x Gent Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Resultado Final - KV Mechelen - odd 1.95
🎯 Palpite: Ambos Marcam - Sim - odd 1.51
🎯 Palpite: Dupla Chance - Empate ou Gent - odd 1.68


O KV Mechelen tem mostrado bom desempenho em casa e busca somar pontos para se aproximar do topo da tabela. Já o Gent, mesmo fora de casa, apresenta ataques perigosos e consegue marcar com frequência, justificando o palpite em "Ambos Marcam". A dupla chance em favor do Gent ou empate reflete a força ofensiva visitante aliada à consistência do mandante, sendo o palpite do dia para quem procura segurança.


🚀 KV Mechelen x Gent Palpite com odds altas


🔵 Placar Exato: 2-1 KV Mechelen - odd 8.25
🟢 Primeiro Gol: KV Mechelen - odd 1.69
🟡 Mais de 3.5 gols - odd 2.26


O cenário de gol decisivo do KV Mechelen e a presença de ataques efetivos de ambos os times tornam as odds altas atraentes para quem busca retornos maiores. Estatísticas mostram que jogos entre essas equipes têm média superior a 2 gols, apoiando o palpite de placar exato.


💰 Palpites de Odds Baixas KV Mechelen x Gent


• 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.15
• 🟢 KV Mechelen ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.27
• 🟡 Gent ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.68


Para apostadores conservadores, esses palpites oferecem boa chance de acerto com odds seguras, refletindo o equilíbrio esperado entre ataque e defesa de ambas as equipes.


Informações do Jogo: KV Mechelen x Gent: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: KV Mechelen x Gent - Jupiler Liga Pro Bélgica
• 📅 Data: 16/08/2025
• ⏰ Horário: 13H15 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Estádio AFAS, Bélgica
• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir KV Mechelen x Gent


A partida não possui transmissão oficial confirmada, mas é possível acompanhar através de plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Basta realizar login e verificar sua conta para assistir ao jogo ao vivo.


Como KV Mechelen e Gent Chegam Para o Confronto


KV Mechelen
O KV Mechelen inicia a temporada com a necessidade de pontuar para subir na tabela da Jupiler Liga Pro Bélgica. A equipe se destaca pelo bom aproveitamento em casa e possui um ataque capaz de criar oportunidades, mas enfrenta desafios defensivos que podem ser explorados pelo Gent.


Gent
O Gent vem mostrando consistência fora de casa, com bons números em gols marcados e recuperação em partidas fora do seu estádio. Contando com jogadores-chave em destaque, a equipe tenta se consolidar entre os primeiros colocados, aproveitando o ritmo ofensivo do KV Mechelen para buscar oportunidades de gol.

KV Mechelen x Gent: Palpite do Dia

KV Mechelen Vence
Superbet logo
1.97
Apostar agora

Múltipla do Dia
Ahrobiznes Volochysk - Metal Kharkiv
1
1.76
Nautico Recife - Anápolis
1
1.67
Chapecoense-sc - Paysandu
1
1.97
Múltipla
5.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
115.80
KV Mechelen x Gent: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

KV Mechelen x Gent: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
KV Mechelen
3 - 3
Gent
2024 Jupiler Pro League
Gent
2 - 0
KV Mechelen
2023 Jupiler Pro League
KV Mechelen
2 - 4
Gent
2023 Jupiler Pro League
Gent
3 - 1
KV Mechelen
2023 Jupiler Pro League
Gent
1 - 2
KV Mechelen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
KV Mechelen
Empate
Gent

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Respeite o Jogo Responsável e evite apostar valores que comprometam sua rotina. Planeje suas apostas, conheça os mercados e jogue de forma consciente para garantir que a experiência seja sempre segura e prazerosa.

