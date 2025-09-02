- D
Kuwait x Líbano: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 02/09
Kuwait x Líbano: Confira nosso Palpite para o amistoso de hoje.
O confronto entre Kuwait e Líbano, uma partida amistosa, acontece na terça-feira, 2 de setembro, às 12h30 (horário de Brasília) no Stadion Gelora Bung Tomo, na Indonésia. A transmissão do jogo não foi informada.
Este amistoso é uma oportunidade para as seleções testarem seus potenciais. O Kuwait busca melhorar seu desempenho, enquanto o Líbano quer mostrar sua força.
Palpites de Kuwait x Líbano
Com base no histórico recente, o Kuwait tem tido dificuldades, enquanto o Líbano apresenta um desempenho um pouco melhor. A partida promete ser disputada, e nossas principais dicas são:
Empate no Jogo - odd 3.10
Ambos os times marcam - odd 2.05
Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80
Palpites Alternativos e de Odds
Para apostadores que buscam outras oportunidades, separamos palpites com diferentes níveis de risco.
Palpites Alternativos
Líbano para vencer ou empatar - odd 1.75
Líbano vence o primeiro tempo - odd 3.50
Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.10
Super Palpites
Resultado Exato: 2x2 - odd 12.00
Palpites de Odds Baixas
Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.30
Dupla Chance: Líbano ou Empate - odd 1.45
Líbano para marcar o primeiro gol - odd 2.30
Palpites de Odds Médias
Handicap Asiático: Líbano +0.5 - odd 2.75
Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 4.50
Líbano para vencer por 1 gol de diferença - odd 3.70
Palpites de Odds Altas
Placar Exato: 1x3 - odd 8.00
Líbano vence e ambas as equipes marcam - odd 6.50
Líbano vence com 2 gols de diferença - odd 7.50
Kuwait x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Confronto: Kuwait x Líbano - Amistoso 2025
Data: 02/09/2025
Horário: 12h30 (horário de Brasília)
Local: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya
Transmissão: Sem transmissão confirmada.
Como Kuwait e Líbano Chegam Para o Confronto
O amistoso é uma chance para as equipes testarem suas estratégias. O Kuwait busca sua melhor forma para as próximas competições, enquanto o Líbano tenta consolidar sua equipe.
Últimos Jogos do Kuwait
O Kuwait tem tido um desempenho inconsistente e precisa melhorar sua defesa.
Kuwait 0x2 Líbano - Amistoso
Kuwait 0x1 Palestina - Amistoso
Kuwait 0x2 Omã - Amistoso
Kuwait 1x1 Iraque - Amistoso
Kuwait 0x1 Bahrein - Amistoso
Últimos Jogos do Líbano
O Líbano vem de um momento um pouco melhor, com algumas vitórias importantes.
Catar 1x2 Líbano - Amistoso
Iêmen 2x2 Líbano - Amistoso
Omã 1x0 Líbano - Amistoso
Líbano 3x1 Brunei - Amistoso
Líbano 2x1 Timor Leste - Amistoso
Kuwait x Lebanon: Palpite do Dia
Kuwait x Lebanon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kuwait x Lebanon: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.