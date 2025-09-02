Kuwait x Líbano: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 02/09

Kuwait x Líbano: Confira nosso Palpite para o amistoso de hoje.

O confronto entre Kuwait e Líbano, uma partida amistosa, acontece na terça-feira, 2 de setembro, às 12h30 (horário de Brasília) no Stadion Gelora Bung Tomo, na Indonésia. A transmissão do jogo não foi informada.

Este amistoso é uma oportunidade para as seleções testarem seus potenciais. O Kuwait busca melhorar seu desempenho, enquanto o Líbano quer mostrar sua força.

Palpites de Kuwait x Líbano

Com base no histórico recente, o Kuwait tem tido dificuldades, enquanto o Líbano apresenta um desempenho um pouco melhor. A partida promete ser disputada, e nossas principais dicas são:





Empate no Jogo - odd 3.10







Ambos os times marcam - odd 2.05







Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80





Palpites Alternativos e de Odds

Para apostadores que buscam outras oportunidades, separamos palpites com diferentes níveis de risco.





Palpites Alternativos





Líbano para vencer ou empatar - odd 1.75





Líbano vence o primeiro tempo - odd 3.50





Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.10











Super Palpites





Resultado Exato: 2x2 - odd 12.00











Palpites de Odds Baixas





Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.30





Dupla Chance: Líbano ou Empate - odd 1.45





Líbano para marcar o primeiro gol - odd 2.30











Palpites de Odds Médias





Handicap Asiático: Líbano +0.5 - odd 2.75





Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 4.50





Líbano para vencer por 1 gol de diferença - odd 3.70











Palpites de Odds Altas





Placar Exato: 1x3 - odd 8.00





Líbano vence e ambas as equipes marcam - odd 6.50





Líbano vence com 2 gols de diferença - odd 7.50











Kuwait x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo





Confronto: Kuwait x Líbano - Amistoso 2025







Data: 02/09/2025







Horário: 12h30 (horário de Brasília)







Local: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya







Transmissão: Sem transmissão confirmada.





Como Kuwait e Líbano Chegam Para o Confronto

O amistoso é uma chance para as equipes testarem suas estratégias. O Kuwait busca sua melhor forma para as próximas competições, enquanto o Líbano tenta consolidar sua equipe.

Últimos Jogos do Kuwait

O Kuwait tem tido um desempenho inconsistente e precisa melhorar sua defesa.





Kuwait 0x2 Líbano - Amistoso







Kuwait 0x1 Palestina - Amistoso







Kuwait 0x2 Omã - Amistoso







Kuwait 1x1 Iraque - Amistoso







Kuwait 0x1 Bahrein - Amistoso





Últimos Jogos do Líbano

O Líbano vem de um momento um pouco melhor, com algumas vitórias importantes.