Kuwait
Friendlies - World Wide
Stadion Gelora Bung Tomo
Lebanon
Kuwait x Líbano: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 02/09

Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Kuwait x Líbano: Confira nosso Palpite para o amistoso de hoje.


O confronto entre Kuwait e Líbano, uma partida amistosa, acontece na terça-feira, 2 de setembro, às 12h30 (horário de Brasília) no Stadion Gelora Bung Tomo, na Indonésia. A transmissão do jogo não foi informada.


Este amistoso é uma oportunidade para as seleções testarem seus potenciais. O Kuwait busca melhorar seu desempenho, enquanto o Líbano quer mostrar sua força.


Palpites de Kuwait x Líbano


Com base no histórico recente, o Kuwait tem tido dificuldades, enquanto o Líbano apresenta um desempenho um pouco melhor. A partida promete ser disputada, e nossas principais dicas são:




  • Empate no Jogo - odd 3.10




  • Ambos os times marcam - odd 2.05




  • Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80




Palpites Alternativos e de Odds


Para apostadores que buscam outras oportunidades, separamos palpites com diferentes níveis de risco.




  • Palpites Alternativos




    • Líbano para vencer ou empatar - odd 1.75




    • Líbano vence o primeiro tempo - odd 3.50




    • Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.10






  • Super Palpites




    • Resultado Exato: 2x2 - odd 12.00






  • Palpites de Odds Baixas




    • Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.30




    • Dupla Chance: Líbano ou Empate - odd 1.45




    • Líbano para marcar o primeiro gol - odd 2.30






  • Palpites de Odds Médias




    • Handicap Asiático: Líbano +0.5 - odd 2.75




    • Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 4.50




    • Líbano para vencer por 1 gol de diferença - odd 3.70






  • Palpites de Odds Altas




    • Placar Exato: 1x3 - odd 8.00




    • Líbano vence e ambas as equipes marcam - odd 6.50




    • Líbano vence com 2 gols de diferença - odd 7.50






Kuwait x Líbano: Onde Assistir e Ficha do Jogo




  • Confronto: Kuwait x Líbano - Amistoso 2025




  • Data: 02/09/2025




  • Horário: 12h30 (horário de Brasília)




  • Local: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya




  • Transmissão: Sem transmissão confirmada.




Como Kuwait e Líbano Chegam Para o Confronto


O amistoso é uma chance para as equipes testarem suas estratégias. O Kuwait busca sua melhor forma para as próximas competições, enquanto o Líbano tenta consolidar sua equipe.


Últimos Jogos do Kuwait


O Kuwait tem tido um desempenho inconsistente e precisa melhorar sua defesa.




  • Kuwait 0x2 Líbano - Amistoso




  • Kuwait 0x1 Palestina - Amistoso




  • Kuwait 0x2 Omã - Amistoso




  • Kuwait 1x1 Iraque - Amistoso




  • Kuwait 0x1 Bahrein - Amistoso




Últimos Jogos do Líbano


O Líbano vem de um momento um pouco melhor, com algumas vitórias importantes.




  • Catar 1x2 Líbano - Amistoso




  • Iêmen 2x2 Líbano - Amistoso




  • Omã 1x0 Líbano - Amistoso




  • Líbano 3x1 Brunei - Amistoso




  • Líbano 2x1 Timor Leste - Amistoso



Kuwait x Lebanon: Palpite do Dia

Kuwait x Lebanon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kuwait x Lebanon: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Friendlies
Kuwait
1 - 2
Lebanon
2022 Friendlies
Kuwait
2 - 0
Lebanon
2021 Friendlies
Kuwait
1 - 1
Lebanon
2021 Friendlies
Kuwait
0 - 0
Lebanon
2018 Friendlies
Kuwait
1 - 0
Lebanon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kuwait
Empate
Lebanon

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

UOL - Admin

