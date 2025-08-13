- V
KuPS x Rigas FS: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Liga Europa (14/08)
KuPS e Rigas FS se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, pelo segundo jogo da terceira fase pré-eliminatória da Liga Europa 2025. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), na VÄRE Areena, em Kuopio, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).
O KuPS chega com a vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 1. Agora, jogando em casa, o time finlandês precisa de apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase.
Já o Rigas FS precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão para a prorrogação.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
KuPS x Rigas FS Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.73 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: KuPS 2 a 1, odd pagando 7.60 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambos os Times Marcam: Sim, odd pagando 1.61 na Betnacional
Para as apostas em KuPS x Rigas FS, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do confronto.
🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 Gols, odd pagando 1.73
A análise dos números aponta para uma partida com um bom número de gols. O jogo de ida terminou em 2 a 1 para o KuPS, e a necessidade do Rigas FS de buscar o resultado deve abrir espaços para o time da casa.
Nos últimos 10 jogos do KuPS em todas as competições, a média de gols (marcados + sofridos) é de 3 por partida.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: KuPS 2 a 1, odd pagando 7.60
Apostar no placar de 2 a 1 para o KuPS pode ser uma opção de alto retorno. O time finlandês tem um bom desempenho em casa e venceu o jogo de ida pelo mesmo placar.
A força como mandante, somada à necessidade do Rigas FS de se expor, pode resultar em uma repetição do resultado da primeira partida.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambos os Times Marcam: Sim, odd pagando 1.61
Apesar da vantagem do KuPS, o Rigas FS mostrou que tem capacidade de marcar, como fez no jogo de ida.
A tendência é que a equipe letã busque o ataque desde o início, o que aumenta a probabilidade de balançar as redes. O KuPS, jogando com o apoio de sua torcida, também deve marcar.
KuPS x Rigas FS: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a KuPS x Rigas FS ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). O jogo começa às 12h00, nesta quinta-feira, na VÄRE Areena, em Kuopio.
Tudo o que você precisa saber de KuPS x Rigas FS:
- ⚽️ Confronto: KuPS x Rigas FS, 3ª pré-eliminatória da Liga Europa
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: VÄRE Areena, Kuopio, Finlândia
- 📺 Onde vai passar: Band, ESPN e CazéTV
KuPS x Rigas FS: Último jogo entre os times
06/08/2025: Rigas FS 1-2 KuPS (Liga Europa 2025/26)
KuPS x Rigas FS: Quem Ganha? Melhores Odds
O KuPS tem aproximadamente 47,4% de chance de vitória. O Rigas FS aparece com 33,9% de chances, enquanto o empate tem 29,4% de probabilidade.
- 🏆 KuPS vence - odd 2.11 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 3.40 na Superbet
- 👀 Rigas FS vence - odd 2.95 na F12.bet
KuPS x Rīgas FS: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
KuPS x Rīgas FS: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
KuPS x Rīgas FS: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
