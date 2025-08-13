Assine UOL
KuPS
UEFA Europa League - World Wide
Väre Areena
Rīgas FS
KuPS x Rigas FS: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Liga Europa (14/08)

KuPS e Rigas FS se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de agosto, pelo segundo jogo da terceira fase pré-eliminatória da Liga Europa 2025. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), na VÄRE Areena, em Kuopio, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).


O KuPS chega com a vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 1. Agora, jogando em casa, o time finlandês precisa de apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase.


Já o Rigas FS precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão para a prorrogação.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


KuPS x Rigas FS Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 1.73 na Superbet

  Palpite 2. Resultado Correto: KuPS 2 a 1, odd pagando 7.60 na Bet365

  💧 Palpite 3. Ambos os Times Marcam: Sim, odd pagando 1.61 na Betnacional


Para as apostas em KuPS x Rigas FS, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas do confronto.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 Gols, odd pagando 1.73


A análise dos números aponta para uma partida com um bom número de gols. O jogo de ida terminou em 2 a 1 para o KuPS, e a necessidade do Rigas FS de buscar o resultado deve abrir espaços para o time da casa.


Nos últimos 10 jogos do KuPS em todas as competições, a média de gols (marcados + sofridos) é de 3 por partida.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: KuPS 2 a 1, odd pagando 7.60


Apostar no placar de 2 a 1 para o KuPS pode ser uma opção de alto retorno. O time finlandês tem um bom desempenho em casa e venceu o jogo de ida pelo mesmo placar.


A força como mandante, somada à necessidade do Rigas FS de se expor, pode resultar em uma repetição do resultado da primeira partida.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambos os Times Marcam: Sim, odd pagando 1.61


Apesar da vantagem do KuPS, o Rigas FS mostrou que tem capacidade de marcar, como fez no jogo de ida.


A tendência é que a equipe letã busque o ataque desde o início, o que aumenta a probabilidade de balançar as redes. O KuPS, jogando com o apoio de sua torcida, também deve marcar.


KuPS x Rigas FS: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a KuPS x Rigas FS ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). O jogo começa às 12h00, nesta quinta-feira, na VÄRE Areena, em Kuopio.


Tudo o que você precisa saber de KuPS x Rigas FS:



  ⚽️ Confronto: KuPS x Rigas FS, 3ª pré-eliminatória da Liga Europa

  📅 Data: 14/08/2025

  Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: VÄRE Areena, Kuopio, Finlândia

  📺 Onde vai passar: Band, ESPN e CazéTV


KuPS x Rigas FS: Último jogo entre os times




  06/08/2025: Rigas FS 1-2 KuPS (Liga Europa 2025/26)




KuPS x Rigas FS: Quem Ganha? Melhores Odds


O KuPS tem aproximadamente 47,4% de chance de vitória. O Rigas FS aparece com 33,9% de chances, enquanto o empate tem 29,4% de probabilidade.



  🏆 KuPS vence - odd 2.11 na Betnacional

  ⚖️ Empate - odd 3.40 na Superbet

  👀 Rigas FS vence - odd 2.95 na F12.bet


 

KuPS x Rīgas FS: Palpite do Dia

KuPS x Rīgas FS: Confrontos Diretos

UOL - Admin

Palpites