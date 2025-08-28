Assine UOL
KuPS
UEFA Europa League - World Wide
Väre Areena
FC Midtjylland
KuPS x Midtjylland: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 28/08

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

KuPS x Midtjylland: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


KuPS x Midtjylland se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Savon Sanomat Areena, Kuopio, Finlândia, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Midtjylland bateu o KuPS na ida por 4 a 0. 


Agora, na Finlândia, o KuPS tenta reverter o rumo dos acontecimentos, mas a missão é muito difícil para o time finlandês no agregado.


KuPS x Midtjylland Palpite do Dia 


🔥 Midtjylland vencer ambos os tempos


Palpite com odd de 4.56 na Esportes da Sorte para uma aposta de risco moderado. Se o Midtjylland dominar desde o início, pode vencer as duas partes do jogo. Bom valor para quem busca retorno maior.


KuPS x Midtjylland: Palpites Alternativos


1. Midtjylland para vencer (Fora)


O Midtjylland é claramente favorito e a equipa dinamarquesa tem maior qualidade técnica. Aposta sólida com bom retorno com odd 1.78 na Esportes da Sorte


2. Ambas as equipas marcam - SIM


As odds sugerem que ambas as equipas podem marcar. O KuPS joga em casa e pode conseguir um golo, enquanto o Midtjylland tem poder ofensivo. Odd 1.64 na na Esportes da Sorte é atrativa para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


A odd 1.64 na Esportes da Sorte para "Mais de 2.5" está equilibrada e reflecte a expectativa de um jogo com golos. O Midtjylland pode marcar vários, mas o KuPS pode contribuir para o total.


KuPS x Midtjylland: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: KuPS x Midtjylland - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Savon Sanomat Areena, Kuopio, Finlândia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


KuPS x Midtjylland: Escalações prováveis


KuPS: Johannes Kreidl; Saku Savolainen, Ibrahim Cissé, Paulo Ricardo, Pa Konate; Doni Arifi, Jerry Voutilainen, Otto Ruoppi, Mohamed Toure; Piotr Parzyszek, Joslyn Luyeye-Lutumba.


Midtjylland: Elías Ólafsson; Mads Sorensen, Lee Han-beom, Kevin Mbabu, Victor Bak Jensen; Pedro Bravo, Denil Castillo, Dani Silva, Darío Osorio; Aral Simsir, Franculino Djú.


KuPS x Midtjylland: Como chegam os times


KuPS



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 4 Vitórias (57%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 2 Derrotas (29%)

  • 🥅 6 Gols marcados (0,86 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)


Midtjylland



  • ⚽️ 11 Jogos

  • 7 Vitórias (64%)

  • 🤝 4 Empates (36%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 30 Gols marcados (2,73 G/J)

  • 🛡️ 13 Gols sofridos (1,18 G/J)


KuPS x Midtjylland: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes apenas se defrontaram em provas oficiais por 1 ocasião e há 1 vitória do Midtjylland.



  • Midtjylland 4-0 KuPS: Liga Europa (Qual.) 2025/26

KuPS x FC Midtjylland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

KuPS x FC Midtjylland: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
FC Midtjylland
4 - 0
KuPS

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
KuPS
Empate
FC Midtjylland

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

