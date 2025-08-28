KuPS x Midtjylland: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 28/08

KuPS x Midtjylland: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

KuPS x Midtjylland se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Savon Sanomat Areena, Kuopio, Finlândia, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.

O Midtjylland bateu o KuPS na ida por 4 a 0.

Agora, na Finlândia, o KuPS tenta reverter o rumo dos acontecimentos, mas a missão é muito difícil para o time finlandês no agregado.

KuPS x Midtjylland Palpite do Dia

🔥 Midtjylland vencer ambos os tempos

Palpite com odd de 4.56 na Esportes da Sorte para uma aposta de risco moderado. Se o Midtjylland dominar desde o início, pode vencer as duas partes do jogo. Bom valor para quem busca retorno maior.

KuPS x Midtjylland: Palpites Alternativos

1. Midtjylland para vencer (Fora)

O Midtjylland é claramente favorito e a equipa dinamarquesa tem maior qualidade técnica. Aposta sólida com bom retorno com odd 1.78 na Esportes da Sorte

2. Ambas as equipas marcam - SIM

As odds sugerem que ambas as equipas podem marcar. O KuPS joga em casa e pode conseguir um golo, enquanto o Midtjylland tem poder ofensivo. Odd 1.64 na na Esportes da Sorte é atrativa para este mercado.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

A odd 1.64 na Esportes da Sorte para "Mais de 2.5" está equilibrada e reflecte a expectativa de um jogo com golos. O Midtjylland pode marcar vários, mas o KuPS pode contribuir para o total.

KuPS x Midtjylland: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: KuPS x Midtjylland - Liga Europa



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Savon Sanomat Areena, Kuopio, Finlândia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



KuPS x Midtjylland: Escalações prováveis

KuPS: Johannes Kreidl; Saku Savolainen, Ibrahim Cissé, Paulo Ricardo, Pa Konate; Doni Arifi, Jerry Voutilainen, Otto Ruoppi, Mohamed Toure; Piotr Parzyszek, Joslyn Luyeye-Lutumba.

Midtjylland: Elías Ólafsson; Mads Sorensen, Lee Han-beom, Kevin Mbabu, Victor Bak Jensen; Pedro Bravo, Denil Castillo, Dani Silva, Darío Osorio; Aral Simsir, Franculino Djú.

KuPS x Midtjylland: Como chegam os times

KuPS



⚽️ 7 Jogos



✅ 4 Vitórias (57%)

🤝 1 Empate (14%)

❌ 2 Derrotas (29%)

🥅 6 Gols marcados (0,86 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)



Midtjylland



⚽️ 11 Jogos



✅ 7 Vitórias (64%)

🤝 4 Empates (36%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 30 Gols marcados (2,73 G/J)

🛡️ 13 Gols sofridos (1,18 G/J)



KuPS x Midtjylland: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes apenas se defrontaram em provas oficiais por 1 ocasião e há 1 vitória do Midtjylland.