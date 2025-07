KuPS x Kairat: Palpite, Onde Assistir - Champions League 2025 (22/07)

KuPS e Kairat se enfrentam nesta segunda-feira, 22/07, em partida válida pela 2ª rodada de qualificação da Liga dos Campeões da UEFA. A bola rola às 12h no Estádio Kuopio Football, na Finlândia, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de ida dos playoffs europeus.

O KuPS chega embalado após passar pelo Milsami na primeira rodada, vencendo por 1 a 0 em casa e empatando por 0 a 0 fora. A equipe finlandesa busca dar mais um passo rumo às fases principais da Champions League. Já o Kairat avançou eliminando o Olimpija Ljubljana, com empate por 1 a 1 fora e vitória por 2 a 0 em casa.

Confira nosso palpite de KuPS x Kairat, saiba onde acompanhar e todas as informações deste confronto decisivo pela Champions League.

KuPS x Kairat Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 2 - KuPS vence ou empata - odd pagando 1.60 na Bet365

Palpite 3 - Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80 na Novibet



Para as apostas em KuPS x Kairat sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times têm características defensivas bem definidas na Champions League.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.75

O Kairat tem mostrado padrão defensivo consistente, com 60% dos jogos terminando com menos de 2.5 gols. A equipe cazaque tem média de apenas 1,5 gols marcados por partida e 0,8 sofridos, evidenciando jogos mais cautelosos em competições europeias.

O KuPS também possui estatísticas equilibradas, com 50% dos jogos com menos de 2.5 gols. O contexto de jogo de ida nos playoffs da Champions League favorece uma postura mais cautelosa de ambas as equipes, priorizando não sofrer gols em casa.

KuPS vence ou empata - odd pagando 1.60

O time finlandês tem excelente aproveitamento como mandante, com média de 2,5 gols marcados em casa contra apenas 1,25 sofridos. O KuPS não perde há sete jogos e tem vantagem do mando de campo em competição europeia.

O Kairat, por sua vez, tem apenas 1,2 gols de média como visitante e sofreu em alguns jogos fora de casa recentemente. A adaptação ao futebol europeu e o clima finlandês podem ser fatores decisivos para favorecer o time da casa neste confronto.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80

As estatísticas mostram que o KuPS tem 30% dos jogos sem marcar gols, mas também mantém 50% dos jogos sem sofrer em casa. O time finlandês tem defesa organizada e pode explorar as dificuldades ofensivas do adversário.

O Kairat possui 40% dos jogos sem sofrer gols e 10% sem marcar, mas como visitante na Europa pode ter mais dificuldades. A tendência defensiva de ambas as equipes em jogos eliminatórios favorece que pelo menos uma não balança as redes.

KuPS x Kairat - Onde Assistir Ao Vivo

A partida entre KuPS x Kairat não terá transmissão no Brasil. O jogo está marcado para às 12h desta segunda-feira, no Estádio Kuopio Football.

Tudo o que você precisa saber de KuPS x Kairat:



⚽️ Confronto: KuPS x Kairat - Champions League

📅 Data: 22/07/25

⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Kuopio Football, Kuopio

📺 Onde vai passar KuPS x Kairat: Sem transmissão no Brasil



KuPS x Kairat - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Este será o primeiro confronto entre KuPS e Kairat na história. Ambas as equipes não se enfrentaram anteriormente em competições oficiais.

KuPS x Kairat: quem ganha? - Melhores Odds

O KuPS tem 55% de probabilidade de vencer esta segunda-feira, 22/07. Isso porque o time finlandês joga em casa, tem melhor momento na temporada e vantagem da adaptação ao clima local. O bom aproveitamento como mandante também favorece os comandados do técnico finlandês.



KuPS ganha - Odd de 1.80 na Superbet

Empate - Odd de 3.20 na Superbet

Kairat ganha - Odd de 4.50 na Superbet



As odds mostram favoritismo para o time da casa, que busca dar mais um passo importante rumo às fases seguintes da Champions League.

Aposte sempre de forma consciente e responsável. Conheça as práticas de Jogo Responsável para manter o entretenimento seguro.