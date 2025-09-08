- D
Kosovo x Suécia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09
Kosovo x Suécia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Kosovo e Suécia se enfrentam nesta segunda-feira (08/09) no Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida começa pelas 15:45 (horário de Brasília) e terá transmissão no Brasil pela ESPN.
Palpites de Kosovo x Suécia: Nossas 3 Melhores Dicas
Analisando o momento de cada equipe e as estatísticas, selecionamos três dicas de apostas que podem trazer bons resultados. Confira!
- 🎯 Empate - Odd 3.20
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 2.05
- 🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.30
Palpites Alternativos Kosovo x Suécia
- 🎯 Handicap Suécia -1 - Odd 3.50
- 🎯 Suécia vence o 1º tempo - Odd 2.50
- 🎯 Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.90
Super Palpites Kosovo x Suécia
- 🔴 Vitória da Suécia e ambos marcam - Odd 4.50
- 🔴 Placar correto: 1 x 2 - Odd 10.00
- 🔴 Artilheiro a qualquer momento: Gyökeres - Odd 3.00
⚖️ Palpites de Odds Médias Kosovo x Suécia
As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo uma ótima opção para quem busca um pouco mais de emoção:
- 🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.05
- 🟡 Suécia marca no 1º tempo - Odd 2.20
🚀 Palpites de Odds Altas Kosovo x Suécia
Para os apostadores mais ousados, que buscam grandes emoções e retornos significativos, as odds altas são a escolha certa:
- 🔴 Vitória do Kosovo - Odd 5.00
- 🔴 Placar correto: 1 x 3 - Odd 12.00
Kosovo x Suécia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo passa na ESPN e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Kosovo x Suécia - Eliminatórias Copa Mundo 2026
- 📅 Data: 08/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo
- 📺 Onde vai passar: ESPN e Novibet (streaming)
Kosovo x Suécia: Escalações prováveis
Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Amir Rrahmani, Lumbardh Dellova, Leart Paqarada; Leon Avdullahu, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj, Ermal Krasniqi; Vedat Muriqi, Florent Muslija.
Suécia: Robin Olsen; Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Anton Salétros; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Hugo Larsson, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.
Como Kosovo e Suécia Chegam Para o Confronto
As equipes chegam para este confronto em momentos distintos. O Kosovo busca mostrar sua força em casa e surpreender a Suécia.
Já o time nórdico quer se manter na briga pela vaga na Copa do Mundo e aposta na conquista dos 3 pontos em Pristina.
Kosovo x Sweden: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kosovo x Sweden: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kosovo x Sweden: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.