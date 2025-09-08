Assine UOL
Kosovo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Sweden
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.9
2
1.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.15
x
3.8
2
1.79
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4
x
3.6
2
1.78
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.3
x
3.75
2
1.82
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 09:30

Kosovo x Suécia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Kosovo x Suécia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kosovo e Suécia se enfrentam nesta segunda-feira (08/09) no Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida começa pelas 15:45 (horário de Brasília) e terá transmissão no Brasil pela ESPN.


Palpites de Kosovo x Suécia: Nossas 3 Melhores Dicas


Analisando o momento de cada equipe e as estatísticas, selecionamos três dicas de apostas que podem trazer bons resultados. Confira!



  • 🎯 Empate - Odd 3.20

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 2.05

  • 🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.30


Palpites Alternativos Kosovo x Suécia



  • 🎯 Handicap Suécia -1 - Odd 3.50

  • 🎯 Suécia vence o 1º tempo - Odd 2.50

  • 🎯 Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.90


Super Palpites Kosovo x Suécia



  • 🔴 Vitória da Suécia e ambos marcam - Odd 4.50

  • 🔴 Placar correto: 1 x 2 - Odd 10.00

  • 🔴 Artilheiro a qualquer momento: Gyökeres - Odd 3.00


⚖️ Palpites de Odds Médias Kosovo x Suécia


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo uma ótima opção para quem busca um pouco mais de emoção:



  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.05 

  • 🟡 Suécia marca no 1º tempo - Odd 2.20


🚀 Palpites de Odds Altas Kosovo x Suécia


Para os apostadores mais ousados, que buscam grandes emoções e retornos significativos, as odds altas são a escolha certa:



  • 🔴 Vitória do Kosovo - Odd 5.00

  • 🔴 Placar correto: 1 x 3 - Odd 12.00


Kosovo x Suécia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo passa na ESPN e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Kosovo x Suécia - Eliminatórias Copa Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo

  • 📺 Onde vai passar: ESPN e Novibet (streaming)


Kosovo x Suécia: Escalações prováveis


Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Amir Rrahmani, Lumbardh Dellova, Leart Paqarada; Leon Avdullahu, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj, Ermal Krasniqi; Vedat Muriqi, Florent Muslija.


Suécia: Robin Olsen; Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Anton Salétros; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Hugo Larsson, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.


Como Kosovo e Suécia Chegam Para o Confronto


As equipes chegam para este confronto em momentos distintos. O Kosovo busca mostrar sua força em casa e surpreender a Suécia.


Já o time nórdico quer se manter na briga pela vaga na Copa do Mundo e aposta na conquista dos 3 pontos em Pristina.

Ver mais Ver menos

Kosovo x Sweden: Palpite do Dia

Sweden Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Kosovo - Sweden
2
1.82
Madagascar - Chad
1
1.26
Israel - Italy
2
1.38
Múltipla
3.16
x
Aposta
20
=
Ganhos
63.29
Apostar agora

Kosovo x Sweden: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kosovo x Sweden: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Sweden
0 - 0
Kosovo
2020 World Cup - Qualification Europe
Sweden
3 - 0
Kosovo
2020 World Cup - Qualification Europe
Kosovo
0 - 3
Sweden
2020 Friendlies
Sweden
1 - 0
Kosovo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kosovo
Empate
Sweden

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte