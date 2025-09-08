Kosovo x Suécia: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

Kosovo x Suécia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Kosovo e Suécia se enfrentam nesta segunda-feira (08/09) no Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida começa pelas 15:45 (horário de Brasília) e terá transmissão no Brasil pela ESPN.

Palpites de Kosovo x Suécia: Nossas 3 Melhores Dicas

Analisando o momento de cada equipe e as estatísticas, selecionamos três dicas de apostas que podem trazer bons resultados. Confira!



🎯 Empate - Odd 3.20



🎯 Ambos os times marcam - Odd 2.05



🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.30



Palpites Alternativos Kosovo x Suécia



🎯 Handicap Suécia -1 - Odd 3.50



🎯 Suécia vence o 1º tempo - Odd 2.50



🎯 Total de escanteios acima de 9,5 - Odd 1.90



Super Palpites Kosovo x Suécia



🔴 Vitória da Suécia e ambos marcam - Odd 4.50



🔴 Placar correto: 1 x 2 - Odd 10.00



🔴 Artilheiro a qualquer momento: Gyökeres - Odd 3.00



⚖️ Palpites de Odds Médias Kosovo x Suécia

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo uma ótima opção para quem busca um pouco mais de emoção:



🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.05



🟡 Suécia marca no 1º tempo - Odd 2.20



🚀 Palpites de Odds Altas Kosovo x Suécia

Para os apostadores mais ousados, que buscam grandes emoções e retornos significativos, as odds altas são a escolha certa:



🔴 Vitória do Kosovo - Odd 5.00



🔴 Placar correto: 1 x 3 - Odd 12.00



Kosovo x Suécia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo passa na ESPN e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Kosovo x Suécia - Eliminatórias Copa Mundo 2026



📅 Data: 08/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo



📺 Onde vai passar: ESPN e Novibet (streaming)



Kosovo x Suécia: Escalações prováveis

Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Amir Rrahmani, Lumbardh Dellova, Leart Paqarada; Leon Avdullahu, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj, Ermal Krasniqi; Vedat Muriqi, Florent Muslija.

Suécia: Robin Olsen; Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Anton Salétros; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Hugo Larsson, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

Como Kosovo e Suécia Chegam Para o Confronto

As equipes chegam para este confronto em momentos distintos. O Kosovo busca mostrar sua força em casa e surpreender a Suécia.

Já o time nórdico quer se manter na briga pela vaga na Copa do Mundo e aposta na conquista dos 3 pontos em Pristina.