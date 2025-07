Kosice x Neman Grodno: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 24/07

Kosice x Neman: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Kosice x Neman Grodno palpite é um dos confrontos que movimentam a fase classificatória da Liga Conferência 2025. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, buscando uma vaga na próxima fase do torneio. A partida está marcada para às 15h (horário de Brasília) com mando do Kosice.

Mesmo com pouca visibilidade, esse tipo de jogo oferece boas oportunidades para quem acompanha mercados alternativos. Confira nosso palpite de Kosice x Neman Grodno e veja onde assistir ao vivo.

Kosice x Neman Grodno Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Dupla Chance: Kosice ou Empate - odd pagando 1.50 na Superbet



Palpite 2 - Total de gols menos de 2.5 - odd pagando 1.72 na Novibet



Palpite 3 - Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.00 na bet365



Para quem acompanha os palpites de Kosice x Neman Grodno, essas três sugestões trazem boas alternativas. São mercados que costumam ter valor em confrontos com equipes pouco conhecidas, mas equilibradas.

Dupla Chance: Kosice ou Empate - odd pagando 1.50

Jogando em casa, o Kosice tende a fazer valer o mando de campo. O Neman Grodno tem histórico de atuações discretas fora de casa, então essa proteção da dupla chance pode ser uma boa.

Total de gols menos de 2.5 - odd pagando 1.72

Geralmente esses duelos da fase inicial da Conference League são mais travados, com pouca criação ofensiva. Por isso, o mercado de menos de 2.5 gols aparece como interessante.

Resultado Correto: 1x1 - odd pagando 6.00

Para quem gosta de uma aposta mais ousada com odds altas, o placar exato 1x1 costuma ser um dos mais frequentes em jogos de ida equilibrados. A odd é atrativa e faz sentido pelo perfil das equipes.

Kosice x Neman Grodno - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Kosice x Neman Grodno por casas de apostas que ofereçam streaming autorizado, como a Novibet. A bola rola às 15h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, em solo eslovaco.

Tudo o que você precisa saber de Kosice x Neman Grodno:



⚽️ Confronto: Kosice x Neman Grodno - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Kosice (Eslováquia)



📺 Onde vai passar Kosice x Neman Grodno: Novibet (streaming)



Importante: apostas devem ser feitas com consciência e responsabilidade. Veja dicas no conteúdo de Jogo Responsável.