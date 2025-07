Koper x Viking: Palpite, Odds e Placar Exato - Liga Conferência

O Koper recebe o Viking nesta quinta-feira (31/07), às 15h (horário de Brasília), no Bonifika Stadium, em confronto válido pela segunda ronda eliminatória da Liga Conferência Europa. A equipe eslovena tenta segurar um ataque norueguês que começou a temporada com números impressionantes.

Neste palpite para Koper x Viking, vamos apresentar as melhores opções de apostas, odds atualizadas, alternativas interessantes para apostadores mais experientes e todas as informações sobre o jogo — incluindo ficha técnica e análise de momento das equipes.

Veja nossos melhores palpites para o jogo de hoje.

Palpites de Koper x Viking: Nossas 3 Melhores Dicas

O Viking chega com moral após aplicar uma goleada em sua estreia no torneio. Já o Koper, mesmo jogando em casa, tem mostrado instabilidade defensiva. Isso abre oportunidades em mercados populares com odds de bom valor.

🎯 Vitória do Viking - odd 1.73

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.65

🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 1.63

Palpites Alternativos Koper x Viking

Para quem procura apostas fora do padrão tradicional, o jogo oferece oportunidades com linhas alternativas e mercados menos explorados. O Koper costuma marcar mesmo contra adversários fortes, e o Viking tem ritmo ofensivo muito alto.

🎯 Viking vence e ambas marcam - odd 3.22

🎯 Viking marca em ambos os tempos - odd 2.50

🎯 Gol entre 1-15 minutos - odd 2.78

💰 Palpites de Odds Baixas Koper x Viking

🔵 Dupla hipótese: Viking ou Empate - odd 1.20

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.20

🟡 Viking marca pelo menos 1 gol - odd 1.14

⚖️ Palpites de Odds Médias Koper x Viking

• 🔵 Ambos marcam e mais de 2.5 gols - odd 1.98

• 🟢 Placar exato 1x2 para Viking - odd 8.09

• 🟡 Gol nos primeiros 15 minutos - odd 2.78

🚀 Palpites de Odds Altas Koper x Viking

• 🔵 Koper 2x3 Viking - Placar Exato - odd 23.13

• 🟢 Viking vence sem sofrer gols - odd 3.16

• 🟡 Empate no 1º tempo / Vitória do Viking no final - odd 4.90

Informações do Jogo: Koper x Viking: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Koper x Viking - Liga Conferência Europa

• 📅 Data: 31/07/2025

• ⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Bonifika Stadium, Eslovênia

• 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada

Como Koper e Viking Chegam Para o Confronto

O Koper tenta manter viva a esperança na competição continental, mas chega pressionado após desempenho defensivo instável: são 9 gols sofridos em apenas 3 partidas pela Liga Conferência. No ataque, o destaque é Veljko Mijailović, mas Josip Iličić vem sendo o cérebro da equipe com 3 assistências. O desempenho na temporada ainda é inconsistente, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O Viking estreou com o pé direito na Liga Conferência, com vitória e sete gols marcados em um único jogo — o que já demonstra a força ofensiva da equipe norueguesa. Sander Svendsen é o artilheiro da equipe, bem servido pelo meio-campista Joe Bell, que já soma 2 assistências. A expectativa é que mantenham a intensidade ofensiva mesmo jogando fora de casa.