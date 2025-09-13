- D
Konyaspor x Alanyaspor Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025
Konyaspor x Alanyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Konyaspor e Alanyaspor se enfrentam em um confronto válido pela Liga Turca no dia 13 de setembro de 2025, no Estádio Konya, em Konya, na Turquia. A partida está marcada para as 14:00 (horário de Brasília) e é válida para a rodada 5.
Nos indicadores ofensivos, o Konyaspor leva vantagem: 1,46 gols esperados por jogo, 13,67 finalizações em média, contra 1,16 xG e 10 chutes do Alanyaspor.
Será um confronto entre a regularidade e força ofensiva do Konyaspor e a tentativa do Alanyaspor de surpreender fora de casa.
Konyaspor x Alanyaspor Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Konyaspor: 2.12
- 🎯 Empate: 3.28
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.75
⚖️ Palpites de Odds Médias Konyaspor x Alanyaspor
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.21
- 🎯 Handicap Asiático - Konyaspor (-0.25): 1.78
- 🎯 Vitória do Alanyaspor: 3.29
🚀 Palpites de Odds Altas Konyaspor x Alanyaspor
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.18
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.08
- 🎯 Resultado Exato: 3-1: 16.32
Konyaspor x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Konyaspor e Alanyaspor - Liga Turca
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Konya, Konya, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Konyaspor x Alanyaspor: Escalações prováveis
Konyaspor: Deniz Ertas; Guilherme Sitya, Riechedly Bazoer, Yhoan Andzouana, Ugurcan Yazgili; Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Melih Ibrahimoglu; Danijel Aleksic, Umut Nayir.
Alanyaspor: Ertugrul Taskiran; Nuno Lima, Fidan Aliti, Umit Akdag, Florent Hadergjonaj; Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Ozdemir, Ibrahim Kaya; Uchenna Ogundu, Hwang Ui-jo
Como Konyaspor e Alanyaspor Chegam Para o Confronto
O duelo entre Konyaspor e Alanyaspor coloca frente a frente duas equipes em situações distintas, mas próximas na tabela.
O Konyaspor aparece em 4º lugar, com 7 pontos em 3 jogos, após 2 vitórias e 1 empate, apresentando um ataque poderoso: 8 gols marcados, média de 2,67 por partida, contra apenas 2 sofridos.
O Alanyaspor ocupa a 9ª posição, com 4 pontos em 3 partidas, somando 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.
A equipe tem números mais modestos: 3 gols marcados, 2 sofridos e média de 1 gol por jogo.
Konyaspor x Alanyaspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Konyaspor x Alanyaspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Konyaspor x Alanyaspor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
