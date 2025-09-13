Assine UOL
Konyaspor
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Süper Lig - Turkey
Alanyaspor
  • V
  • D
  • E
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.4
2
3.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.04
x
3.37
2
3.64
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.4
2
3.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
3.25
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.2
2
3.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 08:31

Konyaspor x Alanyaspor Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Konyaspor x Alanyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Konyaspor e Alanyaspor se enfrentam em um confronto válido pela Liga Turca no dia 13 de setembro de 2025, no Estádio Konya, em Konya, na Turquia. A partida está marcada para as 14:00 (horário de Brasília) e é válida para a rodada 5.


Nos indicadores ofensivos, o Konyaspor leva vantagem: 1,46 gols esperados por jogo, 13,67 finalizações em média, contra 1,16 xG e 10 chutes do Alanyaspor.


Será um confronto entre a regularidade e força ofensiva do Konyaspor e a tentativa do Alanyaspor de surpreender fora de casa.


Konyaspor x Alanyaspor Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Konyaspor: 2.12

  • 🎯 Empate: 3.28

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.75


⚖️ Palpites de Odds Médias Konyaspor x Alanyaspor



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.21

  • 🎯 Handicap Asiático - Konyaspor (-0.25): 1.78

  • 🎯 Vitória do Alanyaspor: 3.29


🚀 Palpites de Odds Altas Konyaspor x Alanyaspor



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.18

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.08

  • 🎯 Resultado Exato: 3-1: 16.32


Konyaspor x Alanyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Konyaspor e Alanyaspor - Liga Turca

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Konya, Konya, Turquia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Konyaspor x Alanyaspor: Escalações prováveis


Konyaspor: Deniz Ertas; Guilherme Sitya, Riechedly Bazoer, Yhoan Andzouana, Ugurcan Yazgili; Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Melih Ibrahimoglu; Danijel Aleksic, Umut Nayir.


Alanyaspor: Ertugrul Taskiran; Nuno Lima, Fidan Aliti, Umit Akdag, Florent Hadergjonaj; Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Ozdemir, Ibrahim Kaya; Uchenna Ogundu, Hwang Ui-jo


Como Konyaspor e Alanyaspor Chegam Para o Confronto


O duelo entre Konyaspor e Alanyaspor coloca frente a frente duas equipes em situações distintas, mas próximas na tabela.


O Konyaspor aparece em 4º lugar, com 7 pontos em 3 jogos, após 2 vitórias e 1 empate, apresentando um ataque poderoso: 8 gols marcados, média de 2,67 por partida, contra apenas 2 sofridos.


O Alanyaspor ocupa a 9ª posição, com 4 pontos em 3 partidas, somando 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.


A equipe tem números mais modestos: 3 gols marcados, 2 sofridos e média de 1 gol por jogo.

Ver mais Ver menos

Konyaspor x Alanyaspor: Palpite do Dia

Konyaspor Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Feyenoord - Heerenveen
1
1.39
Strasbourg - Le Havre
1
1.64
Lille - Toulouse
1
1.8
Múltipla
4.10
x
Aposta
20
=
Ganhos
82.07
Apostar agora

Konyaspor x Alanyaspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Konyaspor x Alanyaspor: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Süper Lig
Konyaspor
1 - 2
Alanyaspor
2024 Süper Lig
Alanyaspor
2 - 1
Konyaspor
2023 Süper Lig
Konyaspor
0 - 2
Alanyaspor
2023 Süper Lig
Alanyaspor
2 - 2
Konyaspor
2023 Friendlies Clubs
Alanyaspor
3 - 1
Konyaspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Konyaspor
Empate
Alanyaspor

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

DC United
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Orlando City SC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Orlando City SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Eyüpspor
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Galatasaray
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Inter
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte