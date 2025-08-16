- D
Kocaelispor x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga turca, 16/08
Kocaelispor x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Kocaelispor e Samsunspor se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Turca. A partida começa às 13h00 (horário de Brasília), no Kocaeli Stadyumu, em İzmit.
O Kocaelispor quer aproveitar o apoio da torcida para somar os primeiros pontos da competição. O Samsunspor, por sua vez, aposta em um jogo reativo para conquistar resultado positivo fora de casa.
Kocaelispor x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 3 – Empate – odd pagando 3.20 na bet365
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
Com ataques capazes de criar boas chances, a tendência é que os dois times marquem.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90
O estilo ofensivo das equipes pode levar a um placar movimentado.
Empate - odd pagando 3.20
O equilíbrio técnico e tático torna o empate um resultado bastante possível.
Kocaelispor x Samsunspor: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Kocaelispor x Samsunspor pela Liga turca
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Kocaeli Stadyumu, İzmit, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Kocaelispor x Samsunspor: Escalações prováveis
Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Ahmet Oguz, Mateusz Wieteska, Aaron Appindangoyé, Massadio Haidara; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Bruno Petkovic, Ryan Mendes.
Samsunspor: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen, Logi Tómasson; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Landry Dimata; Marius Mouandilmadji, Emre Kilinc.
Kocaelispor x Samsunspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kocaelispor x Samsunspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
