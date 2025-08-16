Kocaelispor x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga turca, 16/08

Kocaelispor x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Kocaelispor e Samsunspor se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Turca. A partida começa às 13h00 (horário de Brasília), no Kocaeli Stadyumu, em İzmit.

O Kocaelispor quer aproveitar o apoio da torcida para somar os primeiros pontos da competição. O Samsunspor, por sua vez, aposta em um jogo reativo para conquistar resultado positivo fora de casa.

Kocaelispor x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3 – Empate – odd pagando 3.20 na bet365



Com ataques capazes de criar boas chances, a tendência é que os dois times marquem.

O estilo ofensivo das equipes pode levar a um placar movimentado.

O equilíbrio técnico e tático torna o empate um resultado bastante possível.

Kocaelispor x Samsunspor: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Kocaelispor x Samsunspor pela Liga turca



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Kocaeli Stadyumu, İzmit, Turquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Kocaelispor x Samsunspor: Escalações prováveis

Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Ahmet Oguz, Mateusz Wieteska, Aaron Appindangoyé, Massadio Haidara; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Bruno Petkovic, Ryan Mendes.

Samsunspor: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen, Logi Tómasson; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Landry Dimata; Marius Mouandilmadji, Emre Kilinc.