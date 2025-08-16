Assine UOL
Kocaelispor
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Süper Lig - Turkey
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Samsunspor
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 10:31

Kocaelispor x Samsunspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga turca, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Kocaelispor x Samsunspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kocaelispor e Samsunspor se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Turca. A partida começa às 13h00 (horário de Brasília), no Kocaeli Stadyumu, em İzmit.


O Kocaelispor quer aproveitar o apoio da torcida para somar os primeiros pontos da competição. O Samsunspor, por sua vez, aposta em um jogo reativo para conquistar resultado positivo fora de casa.


Kocaelispor x Samsunspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 3 – Empate – odd pagando 3.20 na bet365


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


Com ataques capazes de criar boas chances, a tendência é que os dois times marquem.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90


O estilo ofensivo das equipes pode levar a um placar movimentado.


Empate - odd pagando 3.20


O equilíbrio técnico e tático torna o empate um resultado bastante possível.


Kocaelispor x Samsunspor: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Kocaelispor x Samsunspor pela Liga turca

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Kocaeli Stadyumu, İzmit, Turquia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Kocaelispor x Samsunspor: Escalações prováveis


Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Ahmet Oguz, Mateusz Wieteska, Aaron Appindangoyé, Massadio Haidara; Manuel Luís Cafumana, Samet Yalcin, Joseph Nonge, Ogulcan Çaglayan; Bruno Petkovic, Ryan Mendes.


Samsunspor: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen, Logi Tómasson; Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Landry Dimata; Marius Mouandilmadji, Emre Kilinc.

Kocaelispor x Samsunspor: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.2
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Kocaelispor x Samsunspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kocaelispor x Samsunspor: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2021 1. Lig
Samsunspor
3 - 0
Kocaelispor
2021 1. Lig
Kocaelispor
1 - 0
Samsunspor

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

