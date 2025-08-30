- D
- D
- D
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- E
Kocaelispor x Kayserispor: Palpite, Odds +7, +9, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08
Kocaelispor x Kayserispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Kocaelispor e Kayserispor se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela 4ª rodada da Liga Turca 2025/26. A bola rola a partir das 13:00 (horário de Brasília) no Estádio Kocaeli, em İzmit.
O Kocaelispor busca uma vitória para se recuperar na competição. Já o Kayserispor chega com um retrospecto de empates, buscando pontuar fora de casa para manter uma sequência positiva.
Para o Kocaelispor, a fragilidade ofensiva e defensiva tem sido um problema.
Já o Kayserispor, com sua organização e busca por um futebol mais consistente, deve impor dificuldades. Um empate com poucos gols parece ser um resultado provável.
Kocaelispor x Kayserispor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no Resultado Final - odd 3.10
- 🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90
Kocaelispor x Kayserispor: Palpites Alternativos
- 🎯 Resultado Correto 0-0 - odd 7.50
- 🎯 Último Gol Marcado após os 75 minutos - odd 5.00
- 🎯 Menos de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 3.50
Kocaelispor x Kayserispor Super Palpite do Dia
- 🚀 Empate com Menos de 1.5 Gols no Jogo - odd 6.50
💰 Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Vitória do Kayserispor (com proteção) - odd 1.95
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40
- 🟡 Kocaelispor vence um dos tempos - odd 1.65
⚖️ Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Médias
- 🔵 Resultado Exato 1-1 - odd 6.00
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.85
- 🟡 Kocaelispor vence sem sofrer gol - odd 4.50
🚀 Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Altas
- 🔵 Placar Exato 2-1 para o Kayserispor - odd 9.00
- 🟢 Kocaelispor vence e ambos marcam - odd 7.00
- 🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 5.50
Kocaelispor x Kayserispor: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Kocaelispor x Kayserispor - Süper Lig 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Kocaeli, İzmit, Turquia
- 📺 Transmissão: Novibet (streaming)
Kocaelispor x Kayserispor: Escalações prováveis
Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Oleksandr Syrota, Aaron Appindangoyé; Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Ryan Mendes; Can Keles, Bruno Petkovic.
Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Gideon Jung; Stefano Denswil, João Mendes, Dorukhan Tokoz, Laszlo Benes; Aaron Opoku, Miguel Cardoso.
Kocaelispor x Kayserispor: Como chegam os times
Kocaelispor
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 3 Derrotas (100%)
- 🥅 1 Gol marcado (0,33 G/J)
- 🛡️ 5 Gols sofridos (1,67 G/J)
Kayserispor
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (50%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)
- 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)
Kocaelispor x Kayserispor: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 4 vezes, com 1 vitória do Kocaelispor e 3 triunfos do Kayserispor.
- 15/02/2009 – Kocaelispor 1-2 Kayserispor – Liga Turca 2008/09 (R20)
- 13/09/2008 – Kayserispor 1-0 Kocaelispor – Liga Turca 2008/09 (R3)
- 20/04/1986 – Kayserispor 0-1 Kocaelispor – Liga Turca 1985/86 (R32)
- 24/11/1985 – Kocaelispor 0-1 Kayserispor – Liga Turca 1985/86 (R13)
Kocaelispor x Kayserispor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kocaelispor x Kayserispor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Kocaelispor x Kayserispor: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Kocaelispor x Kayserispor, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
Jogos do Dia
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- E
- D
Figueirense Vence
- D
- D
- V
- E
- D
- E
- D
- D
- V
- V
Castellón Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
Empate
- V
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
VfB Stuttgart Vence