Kocaelispor
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
Süper Lig - Turkey
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Kayserispor
  • D
  • E
  • E
  • V
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.05
x
3.3
2
3.5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.15
x
3.39
2
3.32
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.1
x
3.45
2
3.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.13
x
3.3
2
3.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.15
x
3.2
2
3.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Kocaelispor x Kayserispor: Palpite, Odds +7, +9, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Kocaelispor x Kayserispor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kocaelispor e Kayserispor se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela 4ª rodada da Liga Turca 2025/26. A bola rola a partir das 13:00 (horário de Brasília) no Estádio Kocaeli, em İzmit. 


O Kocaelispor busca uma vitória para se recuperar na competição. Já o Kayserispor chega com um retrospecto de empates, buscando pontuar fora de casa para manter uma sequência positiva.


Para o Kocaelispor, a fragilidade ofensiva e defensiva tem sido um problema.


Já o Kayserispor, com sua organização e busca por um futebol mais consistente, deve impor dificuldades. Um empate com poucos gols parece ser um resultado provável.


Kocaelispor x Kayserispor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no Resultado Final - odd 3.10

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.75

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90


Kocaelispor x Kayserispor: Palpites Alternativos



  • 🎯 Resultado Correto 0-0 - odd 7.50

  • 🎯 Último Gol Marcado após os 75 minutos - odd 5.00

  • 🎯 Menos de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 3.50


Kocaelispor x Kayserispor Super Palpite do Dia



  • 🚀 Empate com Menos de 1.5 Gols no Jogo - odd 6.50


💰 Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Vitória do Kayserispor (com proteção) - odd 1.95

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

  • 🟡 Kocaelispor vence um dos tempos - odd 1.65


⚖️ Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Resultado Exato 1-1 - odd 6.00

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.85

  • 🟡 Kocaelispor vence sem sofrer gol - odd 4.50


🚀 Kocaelispor x Kayserispor Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar Exato 2-1 para o Kayserispor - odd 9.00

  • 🟢 Kocaelispor vence e ambos marcam - odd 7.00

  • 🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 5.50


Kocaelispor x Kayserispor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Kocaelispor x Kayserispor - Süper Lig 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Kocaeli, İzmit, Turquia

  • 📺 Transmissão: Novibet (streaming)


Kocaelispor x Kayserispor: Escalações prováveis


Kocaelispor: Aleks Jovanovic; Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Oleksandr Syrota, Aaron Appindangoyé; Show, Tarkan Serbest, Joseph Nonge, Ryan Mendes; Can Keles, Bruno Petkovic.


Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Gideon Jung; Stefano Denswil, João Mendes, Dorukhan Tokoz, Laszlo Benes; Aaron Opoku, Miguel Cardoso.


Kocaelispor x Kayserispor: Como chegam os times


Kocaelispor



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 3 Derrotas (100%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,33 G/J)

  • 🛡️ 5 Gols sofridos (1,67 G/J)


Kayserispor



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (50%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

  • 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)


Kocaelispor x Kayserispor: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 4 vezes, com 1 vitória do Kocaelispor e 3 triunfos do Kayserispor.



  • 15/02/2009 – Kocaelispor 1-2 Kayserispor – Liga Turca 2008/09 (R20)

  • 13/09/2008 – Kayserispor 1-0 Kocaelispor –  Liga Turca 2008/09 (R3)

  • 20/04/1986 – Kayserispor 0-1 Kocaelispor – Liga Turca 1985/86 (R32)

  • 24/11/1985 – Kocaelispor 0-1 Kayserispor – Liga Turca 1985/86 (R13)

Kocaelispor x Kayserispor: Palpite do Dia

Kocaelispor x Kayserispor: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Kocaelispor x Kayserispor, lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte