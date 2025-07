Klaksvik x Seinajoen: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência - 17/07

Klaksvik x Seinajoen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Klaksvik x Seinajoen pela Liga Conferência



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Djúpumýra, nas Ilhas Faroé



Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Klaksvik mostrou superioridade e vencer por 2x1. Agora, jogando em casa, deve confirmar a vaga na próxima fase da Liga Conferência.

Klaksvik x Seinajoen - Liga Conferência



Palpite 1: Equipe a marcar 1º Gol - Klaksvik - Odd de 1.61 na Novibet

Palpite 2: Ambas as equipes Marcam - Não - Odd de 2.25 na Superbet

Palpite 3: Total de Escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.70 na Betnacional



Palpite 1 - Equipe a Marcar 1º Gol: Klaksvik - Odd de 1.61 na Novibet

O Klaksvik abriu o placar em 5 dos últimos 6 jogos e marcou primeiro no duelo de ida contra o Seinajoen. Jogando em casa, costuma se impor logo nos minutos iniciais, aproveitando bem a bola parada e a transição rápida.

Palpite 2 - Ambas Marcam: Não - Odd de 2.25 na Superbet

Apesar de ter sofrido um gol na ida, o Klaksvik mantém média baixa de gols sofridos em casa. Já o Seinajoen apresenta dificuldade para marcar como visitante. Com isso, há boa chance de apenas uma equipe balançar as redes neste jogo.

Palpite 3 - Total de Escanteios: Menos de 8.5 - Odd de 2.70 na Betnacional

Os últimos cinco jogos do Klaksvik em casa ficaram abaixo dessa linha, com média de 7,4 escanteios. O Seinajoen também costuma gerar pouco volume ofensivo fora de casa, o que reforça esse cenário de partida com poucos tiros de canto.

Klaksvik x Seinajoen - Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.