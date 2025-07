Kilmarnock x Livingston: Palpite e Melhores Odds Premiership Escócia (02/08)

Confira os melhores palpites Kilmarnock x Livingston para o jogo da Premiership da Escócia, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Neste sábado (2), às 11h00 (horário de Brasília), Kilmarnock e Livingston se enfrentam no Rugby Park, pela abertura da Premiership Escocesa. O confronto coloca frente a frente um Kilmarnock sólido em casa e um Livingston que busca contrariar as estatísticas e sair com pontos fora de casa.

Do ponto de vista do apostador, trata-se de um duelo interessante pelas odds desequilibradas em mercados alternativos. O favoritismo do Kilmarnock (1.95) em casa oferece oportunidades em mercados como handicap, resultado correto e combinação com "ambos marcam". Já o Livingston, com odds elevadas (3.54 para vitória), chama atenção para apostas de risco alto com retorno potencial expressivo.

Abaixo, confira 15 melhores palpites segmentados por nível de risco!

⚠️ Kilmarnock x Livingston: Palpites de Alto Risco



🎯 Placar exato: 2-1 Kilmarnock Odd 8.09

Odd 8.09

🔥 Ambos marcam + Vitória do Livingston Odd 6.64

Odd 6.64

🎯 Empate no intervalo / Kilmarnock vence no final Odd 5.11

Odd 5.11

🚀 Livingston vence e não sofre gol Odd 5.88

Odd 5.88

🔮 Gol entre os minutos 76-90 Odd 14.69



✅ Kilmarnock x Livingston Palpite Odds Baixas



🛡️ Kilmarnock ou Empate (Dupla hipótese) Odd 1.25

Odd 1.25

⚽ Mais de 1.5 gols na partida Odd 1.26

Odd 1.26

🧱 Ambas as equipes marcam - NÃO Odd 2.00

Odd 2.00

🧤 Livingston não marca em ambos os tempos Odd 1.16

Odd 1.16

⚔️ Menos de 4.5 gols na partida Odd 1.01



🟡 Kilmarnock x Livingston: Palpite Odds Médias



🔁 Kilmarnock vence com handicap -0.5 Odd 1.91

Odd 1.91

💥 Mais de 2.5 gols na partida Odd 1.84

Odd 1.84

🧲 Ambas marcam - SIM Odd 1.75

Odd 1.75

🕐 Kilmarnock marca o primeiro gol Odd 1.70

Odd 1.70

🟰 Empate anula aposta: Kilmarnock Odd 1.46



💡 Super Palpite Kilmarnock x Livingston

🎯 Kilmarnock vence e ambas as equipes marcam Odd 3.84

Este palpite combina o favoritismo do time da casa com a instabilidade defensiva do Kilmarnock. O Livingston costuma marcar fora mesmo em derrotas, o que dá valor a esse mercado combinado, com retorno interessante.

Kilmarnock x Livingston: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo