KFUM Oslo x Bryne: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Campeonato Norueguês - 06/07

Confira os palpites para KFUM Oslo x Bryne FK, válido pelo Campeonato da Noruega, no KFUM Arena, em Oslo, no dia 6 de julho de 2025, às 09:30 (horário de Brasília)⚽🇳🇴

No próximo sábado, dia 06 de julho de 2025, o KFUM Oslo recebe o Bryne FK em partida válida pela 12ª rodada da Eliteserien. As duas equipes estão na parte inferior da tabela e precisam desesperadamente somar pontos.

O KFUM Oslo ocupa atualmente a 14ª posição, com 11 pontos, vindo de uma sequência um pouco mais positiva, com duas vitórias nos últimos dois jogos, mas ainda sob o peso da zona de eliminatórias de despromoção. A equipe precisa fazer do fator casa uma vantagem para sair dessa situação complicada.

Já o Bryne FK aparece na 12ª colocação, com 14 pontos, e vive um bom momento, invicto há cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Um triunfo fora de casa pode colocar o time em uma posição mais confortável na tabela.

O duelo promete ser equilibrado e com alta tensão, já que ambas as equipes lutam diretamente para fugir das últimas posições.

KFUM Oslo x Bryne - Palpites - Campeonato Noruega



⚽ Ambas Equipas Marcam - Sim



⚽ Resultado Final - Vitória KFUM Oslo



⚽ Over 2,5 gols



⚽ Handicap Asiático: Bryne FK +0.25



⚽ Mais de 8.5 Escanteios



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites.

Dicas: Procure por mercados alternativos como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões para encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

KFUM Oslo x Bryne: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.