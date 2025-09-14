- E
Kayserispor x Goztepe Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025
Kayserispor x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Kayserispor e Goztepe se enfrentam no domingo, 14 de setembro, pela Liga Turca. A partida será no Estádio Kadir Has, em Kayseri, às 11h00 (horário de Brasília). A transmissão no Brasil pode acontecer pela Novibet.
O Kayserispor joga em casa, buscando mostrar sua força. Já o Goztepe, embalado por bons resultados, quer manter o bom momento e somar pontos importantes.
Será um confronto entre um Kayserispor pressionado por resultados e um Göztepe embalado que busca manter a invencibilidade e se manter no topo da tabela.
Kayserispor x Goztepe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Goztepe: 2.21
- 🎯 Empate: 3.16
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.74
⚖️ Palpites de Odds Médias Kayserispor x Goztepe
- 🎯 Vitória do Kayserispor: 3.33
- 🎯 Handicap Asiático - Goztepe (-0.25): 1.85
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.22
🚀 Palpites de Odds Altas Kayserispor x Goztepe
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.08
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 11.55
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kayserispor: 7.67
Kayserispor x Goztepe: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
Confira os detalhes do confronto:
- Partida: Kayserispor x Goztepe
- Competição: Liga Turca
- Data: 14 de setembro de 2025
- Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Kadir Has, Kayseri
- Onde assistir: Novibet
Kayserispor x Goztepe: Escalações prováveis
Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Abdulsamet Burak; Stefano Denswil, Laszlo Benes, João Mendes, Yaw Ackah; Indrit Tuci, Miguel Cardoso.
Goztepe: Mateusz Lis; Amine Cherni, Arda Kurtulan, Furkan Bayir, Malcom Bokele; Helitão Tito, Junior Olaitan, Anthony Junior, Rhaldney; Janderson, Juan Santos.
Como Kayserispor e Goztepe Chegam Para o Confronto
Kayserispor e Göztepe se enfrentam em momentos distintos. O Kayserispor aparece apenas na 14ª posição, com 2 pontos em 3 jogos, ainda sem vitórias - foram 2 empates e 1 derrota, com 2 gols marcados e 6 sofridos, média de apenas 0,67 gol por jogo.
A equipe finaliza 9,7 vezes por partida, mas cria pouco em termos de expectativa ofensiva (0,74 xG/jogo).Do outro lado, o Göztepe é uma das surpresas do campeonato, ocupando a 3ª colocação com 8 pontos em 4 jogos - 2 vitórias e 2 empates, ainda invicto.
O time soma 6 gols marcados e só 1 sofrido, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. Além disso, apresenta média de 15,8 finalizações e 1,35 xG/jogo, números que reforçam sua consistência ofensiva.
Kayserispor x Goztepe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kayserispor x Goztepe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kayserispor x Goztepe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
