Kayserispor
Süper Lig - Turkey
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Goztepe
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
3.2
2
2.2
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
3.64
x
3.37
2
2.05
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.3
2
2.04
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.25
2
2.03
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.35
2
2.02
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 08:00

Kayserispor x Goztepe Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Liga Turca, 14/09/2025

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Kayserispor x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kayserispor e Goztepe se enfrentam no domingo, 14 de setembro, pela Liga Turca. A partida será no Estádio Kadir Has, em Kayseri, às 11h00 (horário de Brasília). A transmissão no Brasil pode acontecer pela Novibet.


O Kayserispor joga em casa, buscando mostrar sua força. Já o Goztepe, embalado por bons resultados, quer manter o bom momento e somar pontos importantes.


Será um confronto entre um Kayserispor pressionado por resultados e um Göztepe embalado que busca manter a invencibilidade e se manter no topo da tabela.


Kayserispor x Goztepe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Goztepe: 2.21

  • 🎯 Empate: 3.16

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.74


⚖️ Palpites de Odds Médias Kayserispor x Goztepe



  • 🎯 Vitória do Kayserispor: 3.33

  • 🎯 Handicap Asiático - Goztepe (-0.25): 1.85

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.22


🚀 Palpites de Odds Altas Kayserispor x Goztepe



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 10.08

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 11.55

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kayserispor: 7.67


Kayserispor x Goztepe: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida


Confira os detalhes do confronto:



  • Partida: Kayserispor x Goztepe

  • Competição: Liga Turca

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Kadir Has, Kayseri

  • Onde assistir: Novibet


Kayserispor x Goztepe: Escalações prováveis


Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Abdulsamet Burak; Stefano Denswil, Laszlo Benes, João Mendes, Yaw Ackah; Indrit Tuci, Miguel Cardoso.


Goztepe: Mateusz Lis; Amine Cherni, Arda Kurtulan, Furkan Bayir, Malcom Bokele; Helitão Tito, Junior Olaitan, Anthony Junior, Rhaldney; Janderson, Juan Santos.


Como Kayserispor e Goztepe Chegam Para o Confronto


Kayserispor e Göztepe se enfrentam em momentos distintos. O Kayserispor aparece apenas na 14ª posição, com 2 pontos em 3 jogos, ainda sem vitórias - foram 2 empates e 1 derrota, com 2 gols marcados e 6 sofridos, média de apenas 0,67 gol por jogo.


A equipe finaliza 9,7 vezes por partida, mas cria pouco em termos de expectativa ofensiva (0,74 xG/jogo).Do outro lado, o Göztepe é uma das surpresas do campeonato, ocupando a 3ª colocação com 8 pontos em 4 jogos - 2 vitórias e 2 empates, ainda invicto.


O time soma 6 gols marcados e só 1 sofrido, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. Além disso, apresenta média de 15,8 finalizações e 1,35 xG/jogo, números que reforçam sua consistência ofensiva.

Kayserispor x Goztepe: Palpite do Dia

Goztepe Vence
Superbet logo
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Kayserispor x Goztepe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kayserispor x Goztepe: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Kayserispor
0 - 0
Goztepe
2024 Süper Lig
Kayserispor
1 - 0
Goztepe
2024 Süper Lig
Goztepe
3 - 0
Kayserispor
2021 Süper Lig
Goztepe
1 - 2
Kayserispor
2021 Süper Lig
Kayserispor
1 - 1
Goztepe

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kayserispor
Empate
Goztepe

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

