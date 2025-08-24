Assine UOL
Kayserispor
Süper Lig - Turkey
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Galatasaray
Kayserispor x Galatasaray: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Kayserispor x Galatasaray: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kayserispor e Galatasaray se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Turca 2025. A partida está marcada para às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Kadir Has, em Kayseri, em confronto válido pela rodada 3 do campeonato turco.


Kayserispor x Galatasaray Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Galatasaray vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Galatasaray marca em ambos os tempos




Esses mercados refletem o favoritismo dos visitantes e a tendência de jogo ofensivo.


Resultado Final: Galatasaray vence


Com maior qualidade técnica e elenco mais profundo, o Galatasaray é o favorito. O mercado de vitória do Galatasaray é o mais seguro.


Mais de 2.5 gols na partida


A expectativa é de um confronto com ritmo alto e oportunidades para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols é interessante.


Galatasaray marca em ambos os tempos


Pela força do ataque visitante, é possível que o Galatasaray consiga marcar nos dois tempos. Essa é uma aposta que pode render bem.


Kayserispor x Galatasaray: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Kayserispor x Galatasaray - Liga Turca

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Kadir Has, Kayseri, Turquia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Kayserispor x Galatasaray: Escalações prováveis


Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Gideon Jung, Stefano Denswil; Majid Hosseini, João Mendes, Yaw Ackah, Carlos Mané; Aaron Opoku, Miguel Cardoso.


Galatasaray: Gunay Guvenç; Roland Sallai, Abdulkerim Bardakci, Davinson Sánchez, Evren Elmali; Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgun, Gabriel Sara; Leroy Sané,Yilmaz.

Kayserispor x Galatasaray: Palpite do Dia

Galatasaray Vence
Superbet logo
1.44
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Kayserispor x Galatasaray: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kayserispor x Galatasaray: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Süper Lig
Galatasaray
3 - 0
Kayserispor
2024 Süper Lig
Kayserispor
1 - 5
Galatasaray
2023 Süper Lig
Galatasaray
2 - 1
Kayserispor
2023 Süper Lig
Kayserispor
0 - 0
Galatasaray
2022 Süper Lig
Galatasaray
6 - 0
Kayserispor

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

