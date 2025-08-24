- E
- E
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Kayserispor x Galatasaray: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 24/08
Kayserispor x Galatasaray: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Kayserispor e Galatasaray se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Turca 2025. A partida está marcada para às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Kadir Has, em Kayseri, em confronto válido pela rodada 3 do campeonato turco.
Kayserispor x Galatasaray Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Galatasaray vence
Mais de 2.5 gols na partida
Galatasaray marca em ambos os tempos
Esses mercados refletem o favoritismo dos visitantes e a tendência de jogo ofensivo.
Resultado Final: Galatasaray vence
Com maior qualidade técnica e elenco mais profundo, o Galatasaray é o favorito. O mercado de vitória do Galatasaray é o mais seguro.
Mais de 2.5 gols na partida
A expectativa é de um confronto com ritmo alto e oportunidades para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols é interessante.
Galatasaray marca em ambos os tempos
Pela força do ataque visitante, é possível que o Galatasaray consiga marcar nos dois tempos. Essa é uma aposta que pode render bem.
Kayserispor x Galatasaray: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Kayserispor x Galatasaray - Liga Turca
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Kadir Has, Kayseri, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Kayserispor x Galatasaray: Escalações prováveis
Kayserispor: Bilal Bayazit; Gokhan Sazdagi, Lionel Carole, Gideon Jung, Stefano Denswil; Majid Hosseini, João Mendes, Yaw Ackah, Carlos Mané; Aaron Opoku, Miguel Cardoso.
Galatasaray: Gunay Guvenç; Roland Sallai, Abdulkerim Bardakci, Davinson Sánchez, Evren Elmali; Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgun, Gabriel Sara; Leroy Sané,Yilmaz.
Kayserispor x Galatasaray: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kayserispor x Galatasaray: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kayserispor x Galatasaray: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Empate
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
Empate
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- D
- D
- E
Trabzonspor Vence
- E
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- D
- E
- V
Juventus Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Real Madrid Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
Lazio Vence