Kawasaki Frontale x Albirex Niigata: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 25/06

Confira palpites e saiba onde assistir Kawasaki Frontale x Albirex Niigata no Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, em 25 de junho de 2025, às 07h00, válido pela J1 League.

O Kawasaki Frontale está confortável na classificação mas a vida do Albirex Niigata está perigosa no campeonato japonês. Por isso, o embate terá emoção bastante e não faltam boas possibilidades de aposta com bons palpites no Kawasaki Frontale x Albirex Niigata.

Com objetivos distintos, o Frontale mirando os lugares de competições continentais e o Niigata tentando evitar a descida. Este jogo promete intensidade, tensão e futebol de alto nível.

Kawasaki Frontale x Albirex Niigata - Palpites de Hoje





Vitória do Kawasaki Frontale (1X2)

Odds 🇧🇷: @2.34

O Kawasaki Frontale joga diante do seu público e está em uma posição melhor na tabela pelo que os odds das casas de apostas apontam para um favoritismo do time mandante.







Dupla Chance: Kawasaki Frontale ou Empate (X2)**

Odds 🇧🇷: @1.40

O time da casa é favorito mas o empate pode acontecer e há boas chances de retorno financeiro em caso de igualdade porque o Albirex Niigata precisa de pontuar para escapar do rebaixamento.







Total de gols: Mais de 2,5**

Odds 🇧🇷: @1.82

Existe uma tendência forte para mais de 2,5 gols no jogo.





Kawasaki Frontale x Albirex Niigata - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.