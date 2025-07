Kauno Zalgiris x Valur: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 24/07

Kauno Zalgiris x Valur: Confira os palpites para o jogo da Liga Conferência da UEFA e saiba onde assistir ao vivo.

O confronto entre Kauno Zalgiris x Valur acontece nesta quinta-feira, 24/07, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida está marcada para às 13h (horário de Brasília), com mando do clube lituano. O jogo terá transmissão via streaming da Novibet para os usuários cadastrados.

Esse tipo de confronto costuma ser equilibrado e pode render boas oportunidades nos mercados de gols e resultado. A seguir, você confere nosso palpite para Kauno Zalgiris x Valur, além das escalações prováveis e como acompanhar a transmissão.

Kauno Zalgiris x Valur Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.82 na Superbet



Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.87 na Novibet



Palpite 3 - Resultado Final Valur - odd pagando 2.60 na bet365



Esses três palpites para Kauno Zalgiris x Valur se baseiam na tendência de jogos abertos entre clubes do norte da Europa e Báltico na Conference League.

Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 1.82

Ambos os times costumam ter postura ofensiva nos jogos em casa e fora. A média de gols dessas equipes é alta, o que favorece o mercado de mais de 2.5 gols.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.87

Mesmo jogando fora, o Valur tem um ataque competitivo. Já o Kauno Zalgiris também costuma balançar as redes diante da torcida. A chance de ambos os times marcarem é considerável.

Resultado Final Valur - odd pagando 2.60

Para quem busca um palpite mais ousado, a vitória do Valur como visitante pode surpreender. A equipe islandesa tem histórico recente de boas atuações fora de casa na competição.

Kauno Zalgiris x Valur - Onde Assistir Ao Vivo

O jogo Kauno Zalgiris x Valur será transmitido via streaming da Novibet, exclusivo para usuários com conta na plataforma. O duelo acontece às 13h (horário de Brasília), nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber de Kauno Zalgiris x Valur:



⚽️ Confronto: Kauno Zalgiris x Valur - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Kauno Zalgiris (Lituânia)



📺 Onde vai passar Kauno Zalgiris x Valur: Novibet (streaming)



Aposte sempre com responsabilidade e limite definido. Veja como em Jogo Responsável.