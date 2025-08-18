- D
Kasimpasa x Trabzonspor: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Süper Lig (18/08)
Kasimpasa x Trabzonspor: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 2ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.
O Kasimpasa, em 13º, busca seus primeiros pontos após uma derrota, enquanto o Trabzonspor, em 7º, quer manter os 100% de aproveitamento após vencer na primeira rodada. O histórico de confrontos, no entanto, mostra um equilíbrio surpreendente.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Kasimpasa x Trabzonspor Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.59 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.71 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Kasimpasa ou Empate (1X), odd pagando 1.47 na Betnacional
Para as apostas em Kasimpasa x Trabzonspor, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos abertos e muito disputados entre as duas equipes.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.59
O retrospecto deste confronto aponta claramente para gols. Em cinco dos últimos sete jogos entre Kasimpasa e Trabzonspor, ambas as equipes balançaram as redes.
São times que costumam fazer partidas movimentadas, com muitos gols marcados e sofridos, o que torna essa aposta a mais segura para o duelo.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.71
Seguindo a mesma lógica do primeiro palpite, a tendência é de um placar com pelo menos três gols. O histórico recente inclui placares como 3 a 2 e 5 a 1, mostrando o potencial ofensivo do confronto.
Com o Kasimpasa precisando do resultado em casa e o Trabzonspor buscando a segunda vitória, o jogo tem tudo para ser aberto.
Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?
💧 Palpite 3. Dupla Chance: Kasimpasa ou Empate (1X), odd pagando 1.47
Apesar de o Trabzonspor ser o leve favorito nas odds, o histórico mostra que o Kasimpasa é um estorvo do adversário.
Nos últimos sete confrontos diretos, o Trabzonspor venceu apenas duas vezes. Jogando em casa, a chance de o Kasimpasa conseguir pelo menos um empate é muito grande, fazendo desta uma aposta de grande valor.
Kasimpasa x Trabzonspor: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Kasimpasa x Trabzonspor ao vivo no Prime Video e na DAZN. O jogo começa às 15h30, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Kasimpasa x Trabzonspor - Süper Lig
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion, Istambul
- 📺 Onde vai passar: Prime Video e DAZN
Kasimpasa x Trabzonspor: Últimos 5 jogos entre os times
- 05/05/2025 - Kasimpasa 1-1 Trabzonspor
- 06/12/2024 - Trabzonspor 2-2 Kasimpasa
- 29/01/2024 - Trabzonspor 2-3 Kasimpasa
- 01/09/2023 - Kasimpasa 1-5 Trabzonspor
- 08/04/2023 - Kasimpasa 2-0 Trabzonspor
Kasimpasa x Trabzonspor: Quem Ganha? Melhores Odds
O Trabzonspor é o leve favorito para vencer a partida, com 41% de probabilidade. O Kasimpasa vem logo atrás, com 37,7% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,4%, mostrando o equilíbrio esperado para o jogo.
- 🏆 Kasimpasa vence, odd 2.65 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.40 na Superbet
- 👀 Trabzonspor vence, odd 2.44 na F12.bet
Kasimpasa x Trabzonspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kasimpasa x Trabzonspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kasimpasa x Trabzonspor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
