Assine UOL
Kasimpasa
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E
Süper Lig - Turkey
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.4
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.86
x
3.42
2
2.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.85
x
3.35
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.8
x
3.3
2
2.36
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3
x
3.3
2
2.32
Apostar agora
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 14:30

Kasimpasa x Trabzonspor: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Süper Lig (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Kasimpasa x Trabzonspor: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 2ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.


O Kasimpasa, em 13º, busca seus primeiros pontos após uma derrota, enquanto o Trabzonspor, em 7º, quer manter os 100% de aproveitamento após vencer na primeira rodada. O histórico de confrontos, no entanto, mostra um equilíbrio surpreendente.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Kasimpasa x Trabzonspor Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.59 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.71 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Kasimpasa ou Empate (1X), odd pagando 1.47 na Betnacional


Para as apostas em Kasimpasa x Trabzonspor, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos abertos e muito disputados entre as duas equipes.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.59


O retrospecto deste confronto aponta claramente para gols. Em cinco dos últimos sete jogos entre Kasimpasa e Trabzonspor, ambas as equipes balançaram as redes.


São times que costumam fazer partidas movimentadas, com muitos gols marcados e sofridos, o que torna essa aposta a mais segura para o duelo.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.71


Seguindo a mesma lógica do primeiro palpite, a tendência é de um placar com pelo menos três gols. O histórico recente inclui placares como 3 a 2 e 5 a 1, mostrando o potencial ofensivo do confronto.


Com o Kasimpasa precisando do resultado em casa e o Trabzonspor buscando a segunda vitória, o jogo tem tudo para ser aberto.


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


💧 Palpite 3. Dupla Chance: Kasimpasa ou Empate (1X), odd pagando 1.47


Apesar de o Trabzonspor ser o leve favorito nas odds, o histórico mostra que o Kasimpasa é um estorvo do adversário.


Nos últimos sete confrontos diretos, o Trabzonspor venceu apenas duas vezes. Jogando em casa, a chance de o Kasimpasa conseguir pelo menos um empate é muito grande, fazendo desta uma aposta de grande valor.


Kasimpasa x Trabzonspor: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Kasimpasa x Trabzonspor ao vivo no Prime Video e na DAZN. O jogo começa às 15h30, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Kasimpasa x Trabzonspor - Süper Lig

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion, Istambul

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video e DAZN


Kasimpasa x Trabzonspor: Últimos 5 jogos entre os times



  • 05/05/2025 - Kasimpasa 1-1 Trabzonspor

  • 06/12/2024 - Trabzonspor 2-2 Kasimpasa

  • 29/01/2024 - Trabzonspor 2-3 Kasimpasa

  • 01/09/2023 - Kasimpasa 1-5 Trabzonspor

  • 08/04/2023 - Kasimpasa 2-0 Trabzonspor


Kasimpasa x Trabzonspor: Quem Ganha? Melhores Odds


O Trabzonspor é o leve favorito para vencer a partida, com 41% de probabilidade. O Kasimpasa vem logo atrás, com 37,7% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,4%, mostrando o equilíbrio esperado para o jogo.



  • 🏆 Kasimpasa vence, odd 2.65 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.40 na Superbet

  • 👀 Trabzonspor vence, odd 2.44 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Kasimpasa x Trabzonspor: Palpite do Dia

Trabzonspor Vence
Superbet logo
2.32
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Bodo/Glimt - Sturm Graz
1
1.61
Al-Nassr - Al-Ittihad FC
1
1.68
Talleres Cordoba - San Martin S.J.
1
1.78
Múltipla
4.81
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.29
Apostar agora

Kasimpasa x Trabzonspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kasimpasa x Trabzonspor: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Kasimpasa
1 - 1
Trabzonspor
2024 Süper Lig
Trabzonspor
2 - 2
Kasimpasa
2023 Süper Lig
Trabzonspor
2 - 3
Kasimpasa
2023 Süper Lig
Kasimpasa
1 - 5
Trabzonspor
2022 Süper Lig
Kasimpasa
2 - 0
Trabzonspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Kasimpasa
Empate
Trabzonspor

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Mushuc Runa SC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Independiente del Valle
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Independiente del Valle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Nassr
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Al-Ittihad FC
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Al-Nassr Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rosenborg
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
-
FSV Mainz 05
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

FSV Mainz 05 Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Universidad Catolica
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Alianza Lima
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Alianza Lima Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Universidad de Chile
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Independiente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bodo/Glimt
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Sturm Graz
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Bodo/Glimt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Algeria
  • E
  • E
  • V
  • D
  • V
-
Niger
  • E
  • D
  • D
  • E
  • E

Algeria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rangers
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Club Brugge KV
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Rangers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites