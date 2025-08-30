Kasimpasa x Gaziantep: Palpite, Odds +12, +15, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Kasimpasa x Gaziantep: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Kasimpasa e Gaziantep se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela quarta rodada da Liga Turca 2025/2026. A bola rola a partir das 13h no Estádio Recep Tayyip Erdogan, em Istambul.

O Kasimpasa busca somar pontos em casa para iniciar bem a temporada. Já o Gaziantep chega buscando surpreender e pontuar fora de seus domínios. A expectativa é de um jogo aberto.

O confronto entre Kasimpasa e Gaziantep promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória. A análise dos últimos jogos indica que o Kasimpasa pode ter uma leve vantagem jogando em casa.

A expectativa é de um jogo com chances para os dois lados, o que torna o mercado de gols uma opção interessante. Fatores como a pressão da torcida e a necessidade de pontuar serão decisivos.

Kasimpasa x Gaziantep Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05

🎯 Kasimpasa marca no 1º tempo - odd 2.30



Kasimpasa x Gaziantep: Palpites Alternativos



🎯 Placar Exato: 2-2 - odd 12.00

🎯 Kasimpasa vence por 2 gols de diferença - odd 5.50

🎯 Gols nos últimos 15 minutos: Sim - odd 3.80



Kasimpasa x Gaziantep Super Palpite do Dia



🚀 Ambos Marcam Sim + Mais de 3.5 Gols - odd 7.50



💰 Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Baixas



🔵 Vitória do Kasimpasa - odd 1.75

🟢 Gols: Menos de 3.5 - odd 1.45

🟡 Resultado Final: Empate Anulado Kasimpasa - odd 1.30



⚖️ Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Médias



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🟢 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05

🟡 Intervalo: Mais de 0.5 Gols - odd 1.55



🚀 Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Altas



🔵 Placar Exato: 3-1 para o Kasimpasa - odd 15.00

🟢 Gols no 2º Tempo: Mais de 1.5 - odd 3.20

🟡 Kasimpasa vence e ambos marcam: Sim - odd 4.10



Kasimpasa x Gaziantep: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Kasimpasa x Gaziantep - Liga Turca 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Recep Tayyip Erdogan Stadyumu, Istambul

📺 Transmissão: Novibet



Kasimpasa x Gaziantep: Escalações prováveis

Kasimpasa: Andreas Gianniotis; Cláudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Mortadha Ben Ouannes; Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Cafú; Ali Kol, Habib Guèye.

Gaziantep: Burak Bozan; Myenty Abena, Arda Kizildag, Kévin Rodrigues, Kacper Kozlowski; Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Ogun Ozcicek, Chris Lungoyi; Deian Sorescu, Emmanuel Boateng.

Kasimpasa x Gaziantep: Como chegam os times

Kasimpasa



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (100%)

🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)



Gaziantep



⚽️ 3 Jogos



✅ 1 Vitória (33%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (67%)

🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)



Kasimpasa x Gaziantep: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 19 vezes, com 8 vitórias do Kasimpasa, 4 empates e 7 triunfos do Gaziantep.