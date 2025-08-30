Assine UOL
Kasimpasa x Gaziantep: Palpite, Odds +12, +15, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Kasimpasa x Gaziantep: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Kasimpasa e Gaziantep se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela quarta rodada da Liga Turca 2025/2026. A bola rola a partir das 13h no Estádio Recep Tayyip Erdogan, em Istambul. 


O Kasimpasa busca somar pontos em casa para iniciar bem a temporada. Já o Gaziantep chega buscando surpreender e pontuar fora de seus domínios. A expectativa é de um jogo aberto.


O confronto entre Kasimpasa e Gaziantep promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória. A análise dos últimos jogos indica que o Kasimpasa pode ter uma leve vantagem jogando em casa.


A expectativa é de um jogo com chances para os dois lados, o que torna o mercado de gols uma opção interessante. Fatores como a pressão da torcida e a necessidade de pontuar serão decisivos.


Kasimpasa x Gaziantep Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05

  • 🎯 Kasimpasa marca no 1º tempo - odd 2.30


Kasimpasa x Gaziantep: Palpites Alternativos



  • 🎯 Placar Exato: 2-2 - odd 12.00

  • 🎯 Kasimpasa vence por 2 gols de diferença - odd 5.50

  • 🎯 Gols nos últimos 15 minutos: Sim - odd 3.80


Kasimpasa x Gaziantep Super Palpite do Dia



  • 🚀 Ambos Marcam Sim + Mais de 3.5 Gols - odd 7.50


💰 Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Vitória do Kasimpasa - odd 1.75

  • 🟢 Gols: Menos de 3.5 - odd 1.45

  • 🟡 Resultado Final: Empate Anulado Kasimpasa - odd 1.30


⚖️ Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟢 Mais de 2.5 Gols - odd 2.05

  • 🟡 Intervalo: Mais de 0.5 Gols - odd 1.55


🚀 Kasimpasa x Gaziantep Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar Exato: 3-1 para o Kasimpasa - odd 15.00

  • 🟢 Gols no 2º Tempo: Mais de 1.5 - odd 3.20

  • 🟡 Kasimpasa vence e ambos marcam: Sim - odd 4.10


Kasimpasa x Gaziantep: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Kasimpasa x Gaziantep - Liga Turca 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Recep Tayyip Erdogan Stadyumu, Istambul

  • 📺 Transmissão: Novibet


Kasimpasa x Gaziantep: Escalações prováveis


Kasimpasa: Andreas Gianniotis; Cláudio Winck, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Mortadha Ben Ouannes; Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Cafú; Ali Kol, Habib Guèye.


Gaziantep: Burak Bozan; Myenty Abena, Arda Kizildag, Kévin Rodrigues, Kacper Kozlowski; Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Ogun Ozcicek, Chris Lungoyi; Deian Sorescu, Emmanuel Boateng.


Kasimpasa x Gaziantep: Como chegam os times


Kasimpasa



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (100%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)


Gaziantep



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 1 Vitória (33%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (67%)

  • 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (2,33 G/J)


Kasimpasa x Gaziantep: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 19 vezes, com 8 vitórias do Kasimpasa, 4 empates e 7 triunfos do Gaziantep.



  • 24/05/2025 – Gaziantep 2-2 Kasimpasa – Liga Turca 2024/25 (R37)

  • 05/01/2025 – Kasimpasa 2-2 Gaziantep – Liga Turca 2024/25 (R18)

  • 21/04/2024 – Gaziantep 2-0 Kasimpasa – Liga Turca 2023/24 (R33)

  • 03/12/2023 – Kasimpasa 4-2 Gaziantep – Liga Turca 2023/24 (R14)

  • 01/10/2022 – Kasimpasa 1-0 Gaziantep – Liga Turca 2022/23 (R8)

Ver mais Ver menos

Kasimpasa x Gazişehir Gaziantep: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kasimpasa x Gazişehir Gaziantep: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Gazişehir Gaziantep
2 - 2
Kasimpasa
2024 Süper Lig
Kasimpasa
2 - 2
Gazişehir Gaziantep
2023 Süper Lig
Gazişehir Gaziantep
2 - 0
Kasimpasa
2023 Süper Lig
Kasimpasa
4 - 2
Gazişehir Gaziantep
2023 Friendlies Clubs
Kasimpasa
4 - 2
Gazişehir Gaziantep

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos
