Kashiwa Reysol x FC Tokyo: Palpite, Onde Assistir, Escalações - J1 League - 05/07

Kashiwa Reysol x FC Tokyo: confira os palpites para o jogo que ocorre no Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, em Kashiwa, no sábado, 05/07, às 07h00 (horário de Brasília), pela J1 League.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Kashiwa Reysol x FC Tokyo: Palpites - J1 League



Palpite 1 - Over 1,5 gols



Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 3 - Resultado Final: Kashiwa Reysol vence



Palpite 1 - Over 1,5 gols

Nos confrontos diretos, 100% dos jogos terminaram com pelo menos dois gols, com média de 3,4 gols por partida. Kashiwa também teve Over 1,5 em 67% dos jogos em casa.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

A estatística aponta que 80% dos H2H tiveram gols dos dois lados. Além disso, o FC Tokyo marcou em 71% dos jogos como visitante.

Palpite 3 - Resultado Final: Kashiwa Reysol vence

Kashiwa Reysol está em 2º lugar, enquanto o FC Tokyo ocupa 16º no torneio. Mandante forte, o time de Kashiwa soma sequência invicta recente e leva vantagem pelo favoritismo.

Kashiwa Reysol x FC Tokyo - Onde Assistir

Kashiwa Reysol x FC Tokyo se enfrentam no sábado, 05/07, às 07h00 (horário de Brasília), no Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, em Kashiwa (Japão).