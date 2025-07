Kashima x Kashiwa Reysol: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 20/07

Kashima x Kashiwa Reysol: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Kashima Antlers e Kashiwa Reysol se enfrentam neste domingo, 20/07, em duelo da 24ª rodada da J‑League 2025. A bola rola às 06h00 (horário de Brasília) no Kashima Soccer Stadium, e você pode acompanhar os lances via streaming em casas de aposta que oferecem jogos da liga japonesa.

O Kashima tenta frear uma sequência ruim, enquanto o Kashiwa vive sua melhor fase na temporada. As duas equipes brigam no topo da tabela, mas com tendências opostas no momento.

Confira nosso palpite de Kashima x Kashiwa, saiba onde assistir ao vivo e os mercados alternativos com maior valor para este confronto.

Kashima x Kashiwa Palpite – 3 Opções Para Você Apostar



Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.72 na bet365



Ambas marcam no 2º tempo – odd pagando 2.20 na bet365



Mais de 3.5 cartões – odd pagando 1.90 na Superbet



Para as apostas em Kashima x Kashiwa nós sugerimos esses três palpites baseados no desempenho das equipes nas últimas rodadas da J‑League 2025. Como os dados mostram, o Kashiwa tem mantido um ritmo ofensivo constante, enquanto o Kashima sofre mais para reagir, principalmente quando sai atrás no placar.

Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.72

O Kashima tem média de 5 escanteios por jogo como mandante e tende a pressionar quando está em desvantagem. Já o Kashiwa, com transições rápidas pelas laterais, também força muitos corners, principalmente quando joga fora.

Nos últimos cinco jogos do Kashiwa como visitante, a média combinada de escanteios é de 10,2

Kashima, mesmo irregular, ultrapassou a linha dos 10 escanteios totais em 3 dos últimos 4 jogos em casa

Esse cenário indica boas chances para um jogo movimentado nas laterais e finalizações bloqueadas, o que fortalece esse mercado.

Ambas marcam no 2º tempo – odd pagando 2.20

Nos últimos 10 jogos, o Kashima marcou gols em 7 partidas, sendo a maioria no segundo tempo. O Kashiwa, por sua vez, balançou as redes nos últimos 5 jogos fora de casa – todos com pelo menos 1 gol após o intervalo.

O time visitante chega embalado, tendo feito 8 gols nos últimos 3 jogos fora

O Kashima precisa reagir e costuma crescer após mudanças feitas no intervalo

Esse mercado explora um padrão comum nos jogos da J‑League: 1º tempo morno e 2º mais aberto.

Mais de 3.5 cartões – odd pagando 1.90

Embora as duas equipes não sejam das mais violentas do campeonato, o contexto do jogo impõe tensão: quatro times separados por três pontos no topo da tabela. Qualquer erro pode custar posições importantes.

O Kashima sofreu 3 cartões em média nas últimas três partidas em casa

O Kashiwa recebeu 2,6 por jogo nos últimos compromissos fora

A soma recente favorece um jogo mais truncado, principalmente no meio-campo, onde os dois clubes fazem maior disputa por posse.

Kashima x Kashiwa – Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Kashima x Kashiwa Reysol por streaming em casas de apostas licenciadas, como bet365, que costumam transmitir partidas da J‑League com boa qualidade. A partida está marcada para às 06h00, deste domingo, no Kashima Soccer Stadium.

Tudo o que você precisa saber de Kashima x Kashiwa Reysol:



Confronto: Kashima x Kashiwa – J‑League 2025



Data: 20/07/2025



Horário: 06h00 (horário de Brasília)



Local: Kashima Soccer Stadium



Onde vai passar Kashima x Kashiwa: streaming via casas de aposta



Kashima x Kashiwa – Últimos jogos entre os times



09/03/2024 – Kashiwa 1x1 Kashima (J‑League 2024)



01/07/2023 – Kashima 2x2 Kashiwa (J‑League 2023)



11/03/2023 – Kashiwa 1x0 Kashima (J‑League 2023)



01/10/2022 – Kashima 1x1 Kashiwa (J‑League 2022)



06/03/2022 – Kashiwa 0x1 Kashima (J‑League 2022)



Kashima x Kashiwa: quem ganha? – Melhores odds

O Kashiwa vive melhor fase, lidera a J‑League com 44 pontos, e tem 1 derrota nos últimos 10 jogos. O Kashima, mesmo em 4º, vem de três derrotas nas últimas cinco rodadas. Isso explica o favoritismo momentâneo dos visitantes.



Kashiwa vence – Odd de @2.35 na bet365



Empate – Odd de @3.10 na bet365



Kashima vence – Odd de @2.85 na bet365



