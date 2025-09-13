- V
Karagümrük x Kasimpasa Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025
Karagümrük x Kasimpasa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Karagümrük e Kasimpasa duelam no sábado, 13 de setembro, pelas 11:00 (horário de Brasília), no Estádio Vefa, em Istambul, em duelo válido pela Liga Turca.
O confronto promete ser direto, entre duas equipes pressionadas, onde o Karagumruk busca se afastar da parte de baixo da tabela e o Kasimpasa tenta somar seus primeiros pontos.
Karagümrük x Kasimpasa Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36
- 🎯 Empate: 3.28
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65
💰 Palpites de Odds Baixas Karagümrük x Kasimpasa
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.25
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.81
- 🎯 Dupla Chance: Casa Ou Fora: 1.34
⚖️ Palpites de Odds Médias Karagümrük x Kasimpasa
- 🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36
- 🎯 Empate: 3.28
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.54
🚀 Palpites de Odds Altas Karagümrük x Kasimpasa
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 9.65
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Karagumruk: 6.84
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kasimpasa: 5.93
Karagümrük x Kasimpasa: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Vefa, Istambul
- Competição: Liga Turca
- Transmissão: Novibet
Karagümrük x Kasimpasa: Escalações prováveis
Karagümrük: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Anil Yigit Cinar, Jure Balkovec, Muhammed Kadioglu; Tarik Kalpakli, Daniel Johnson, Baris Kalayci, Serginho; Tiago Cukur, Andre Gray.
Kasimpasa: Andreas Gianniotis; Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong; Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Atakan Müjde; Mortadha Ben Ouannes, Habib Guèye
Como Karagümrük e Kasimpasa Chegam Para o Confronto
Na Liga Turca 2025/26, Karagumruk e Kasimpasa chegam à 5ª rodada buscando recuperação e estabilidade.
O Karagumruk aparece na 12ª posição, com 3 pontos em 3 jogos, somando 1 vitória e 2 derrotas, tendo marcado 2 gols e sofrido 6.
Do outro lado, o Kasimpasa vive início difícil: ocupa a 17ª colocação, ainda sem pontos após 3 derrotas, apesar de ter marcado 3 gols, contra 6 sofridos.Nos números ofensivos, o equilíbrio é grande.
O Karagumruk apresenta 0,67 gol por jogo e 0,81 gols esperados, com média de 11,33 finalizações e 3,67 escanteios por partida.
Já o Kasimpasa tem leve vantagem na criação: 1 gol por jogo, 1,09 gols esperados, além de mais volume ofensivo, com 12,67 chutes e 4 escanteios por jogo.
Fatih Karagümrük x Kasimpasa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fatih Karagümrük x Kasimpasa: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares