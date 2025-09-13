Karagümrük x Kasimpasa Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Karagümrük x Kasimpasa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Karagümrük e Kasimpasa duelam no sábado, 13 de setembro, pelas 11:00 (horário de Brasília), no Estádio Vefa, em Istambul, em duelo válido pela Liga Turca.

O confronto promete ser direto, entre duas equipes pressionadas, onde o Karagumruk busca se afastar da parte de baixo da tabela e o Kasimpasa tenta somar seus primeiros pontos.

Karagümrük x Kasimpasa Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36

🎯 Empate: 3.28

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65



💰 Palpites de Odds Baixas Karagümrük x Kasimpasa



🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.25

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.81

🎯 Dupla Chance: Casa Ou Fora: 1.34



⚖️ Palpites de Odds Médias Karagümrük x Kasimpasa



🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36

🎯 Empate: 3.28

🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.54



🚀 Palpites de Odds Altas Karagümrük x Kasimpasa



🎯 Resultado Exato: 0-0: 9.65

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Karagumruk: 6.84

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kasimpasa: 5.93



Karagümrük x Kasimpasa: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 13 de setembro de 2025

Horário: 11:00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vefa, Istambul

Competição: Liga Turca

Transmissão: Novibet



Karagümrük x Kasimpasa: Escalações prováveis

Karagümrük: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Anil Yigit Cinar, Jure Balkovec, Muhammed Kadioglu; Tarik Kalpakli, Daniel Johnson, Baris Kalayci, Serginho; Tiago Cukur, Andre Gray.

Kasimpasa: Andreas Gianniotis; Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong; Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Atakan Müjde; Mortadha Ben Ouannes, Habib Guèye

Como Karagümrük e Kasimpasa Chegam Para o Confronto

Na Liga Turca 2025/26, Karagumruk e Kasimpasa chegam à 5ª rodada buscando recuperação e estabilidade.

O Karagumruk aparece na 12ª posição, com 3 pontos em 3 jogos, somando 1 vitória e 2 derrotas, tendo marcado 2 gols e sofrido 6.

Do outro lado, o Kasimpasa vive início difícil: ocupa a 17ª colocação, ainda sem pontos após 3 derrotas, apesar de ter marcado 3 gols, contra 6 sofridos.Nos números ofensivos, o equilíbrio é grande.

O Karagumruk apresenta 0,67 gol por jogo e 0,81 gols esperados, com média de 11,33 finalizações e 3,67 escanteios por partida.

Já o Kasimpasa tem leve vantagem na criação: 1 gol por jogo, 1,09 gols esperados, além de mais volume ofensivo, com 12,67 chutes e 4 escanteios por jogo.