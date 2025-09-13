Assine UOL
Fatih Karagümrük
Süper Lig - Turkey
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Kasimpasa
Karagümrük x Kasimpasa Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Karagümrük x Kasimpasa: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Karagümrük e Kasimpasa duelam no sábado, 13 de setembro, pelas 11:00 (horário de Brasília), no Estádio Vefa, em Istambul, em duelo válido pela Liga Turca.


O confronto promete ser direto, entre duas equipes pressionadas, onde o Karagumruk busca se afastar da parte de baixo da tabela e o Kasimpasa tenta somar seus primeiros pontos.


Karagümrük x Kasimpasa Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36

  • 🎯 Empate: 3.28

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65


💰 Palpites de Odds Baixas Karagümrük x Kasimpasa



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.25

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.81

  • 🎯 Dupla Chance: Casa Ou Fora: 1.34


⚖️ Palpites de Odds Médias Karagümrük x Kasimpasa



  • 🎯 Vitória do Kasimpasa: 2.36

  • 🎯 Empate: 3.28

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.54


🚀 Palpites de Odds Altas Karagümrük x Kasimpasa



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 9.65 

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Karagumruk: 6.84

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Kasimpasa: 5.93


Karagümrük x Kasimpasa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Vefa, Istambul

  • Competição: Liga Turca

  • Transmissão: Novibet


Karagümrük x Kasimpasa: Escalações prováveis


Karagümrük: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Anil Yigit Cinar, Jure Balkovec, Muhammed Kadioglu; Tarik Kalpakli, Daniel Johnson, Baris Kalayci, Serginho; Tiago Cukur, Andre Gray.


Kasimpasa: Andreas Gianniotis; Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong; Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Atakan Müjde; Mortadha Ben Ouannes, Habib Guèye


Como Karagümrük e Kasimpasa Chegam Para o Confronto


Na Liga Turca 2025/26, Karagumruk e Kasimpasa chegam à 5ª rodada buscando recuperação e estabilidade.


O Karagumruk aparece na 12ª posição, com 3 pontos em 3 jogos, somando 1 vitória e 2 derrotas, tendo marcado 2 gols e sofrido 6.


Do outro lado, o Kasimpasa vive início difícil: ocupa a 17ª colocação, ainda sem pontos após 3 derrotas, apesar de ter marcado 3 gols, contra 6 sofridos.Nos números ofensivos, o equilíbrio é grande.


O Karagumruk apresenta 0,67 gol por jogo e 0,81 gols esperados, com média de 11,33 finalizações e 3,67 escanteios por partida.


Já o Kasimpasa tem leve vantagem na criação: 1 gol por jogo, 1,09 gols esperados, além de mais volume ofensivo, com 12,67 chutes e 4 escanteios por jogo.

Fatih Karagümrük x Kasimpasa: Palpite do Dia

Fatih Karagümrük x Kasimpasa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fatih Karagümrük x Kasimpasa: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2023 Süper Lig
Kasimpasa
1 - 1
Fatih Karagümrük
2023 Süper Lig
Fatih Karagümrük
2 - 3
Kasimpasa
2022 Süper Lig
Fatih Karagümrük
3 - 0
Kasimpasa
2023 Friendlies Clubs
Kasimpasa
1 - 3
Fatih Karagümrük
2022 Süper Lig
Kasimpasa
2 - 2
Fatih Karagümrük

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

