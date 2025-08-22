Assine UOL
Odds atualizadas a 22.08.2025 às 11:31

Karagumruk x Goztepe: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 22/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Karagumruk x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Karagumruk e Goztepe se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pela Liga Turca. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Vefa Stadi, em Istambul, e promete equilíbrio entre duas equipes que buscam somar pontos importantes.


O Karagumruk joga em casa e tenta aproveitar o fator local para se impor, enquanto o Goztepe aposta em um estilo de jogo reativo para surpreender.


Karagumruk x Goztepe Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Karagumruk ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a possibilidade de um jogo truncado.


Dupla Chance: Karagumruk ou Empate (1X)


Com o fator casa, o Karagumruk tende a equilibrar o confronto. A dupla chance (1X) dá margem para vitória ou empate do mandante.


Menos de 2.5 gols no jogo


Esse tipo de duelo costuma ser disputado e com poucas oportunidades claras. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar do equilíbrio, os dois times têm condições de balançar as redes. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também pode ser interessante.


Karagumruk x Goztepe: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Karagumruk x Goztepe pela Liga Turca

  • 📅 Data: 22 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Vefa Stadi, Istanbul, Turquia


Karagumruk x Goztepe: Escalações prováveis


Karagumruk: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip; Daniel Johnson, Marius Doh, Berkay Ozcan, Serginho; Tiago Cukur, Ahmet Sivri.


Goztepe: Mateusz Lis; Allan Godói, Helitão Tito, Malcom Bokele, Amine Cherni; Arda Kurtulan, Anthony Junior, Rhaldney, Junior Olaitan; Janderson, Juan Santos.

Fatih Karagümrük x Goztepe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Fatih Karagümrük x Goztepe: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2021 Süper Lig
Fatih Karagümrük
3 - 1
Goztepe
2021 Süper Lig
Goztepe
0 - 1
Fatih Karagümrük
2020 Süper Lig
Fatih Karagümrük
1 - 1
Goztepe
2020 Süper Lig
Goztepe
1 - 1
Fatih Karagümrük
2019 Cup
Goztepe
2 - 1
Fatih Karagümrük

