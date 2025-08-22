- D
Karagumruk x Goztepe: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 22/08
Karagumruk x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Karagumruk e Goztepe se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pela Liga Turca. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Vefa Stadi, em Istambul, e promete equilíbrio entre duas equipes que buscam somar pontos importantes.
O Karagumruk joga em casa e tenta aproveitar o fator local para se impor, enquanto o Goztepe aposta em um estilo de jogo reativo para surpreender.
Karagumruk x Goztepe Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Karagumruk ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (sim)
Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a possibilidade de um jogo truncado.
Dupla Chance: Karagumruk ou Empate (1X)
Com o fator casa, o Karagumruk tende a equilibrar o confronto. A dupla chance (1X) dá margem para vitória ou empate do mandante.
Menos de 2.5 gols no jogo
Esse tipo de duelo costuma ser disputado e com poucas oportunidades claras. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa.
Ambas equipes marcam (sim)
Apesar do equilíbrio, os dois times têm condições de balançar as redes. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também pode ser interessante.
Karagumruk x Goztepe: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Karagumruk x Goztepe pela Liga Turca
- 📅 Data: 22 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Vefa Stadi, Istanbul, Turquia
Karagumruk x Goztepe: Escalações prováveis
Karagumruk: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip; Daniel Johnson, Marius Doh, Berkay Ozcan, Serginho; Tiago Cukur, Ahmet Sivri.
Goztepe: Mateusz Lis; Allan Godói, Helitão Tito, Malcom Bokele, Amine Cherni; Arda Kurtulan, Anthony Junior, Rhaldney, Junior Olaitan; Janderson, Juan Santos.
Fatih Karagümrük x Goztepe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Fatih Karagümrük x Goztepe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Fatih Karagümrük x Goztepe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
