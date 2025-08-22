Karagumruk x Goztepe: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 22/08

Karagumruk x Goztepe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Karagumruk e Goztepe se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pela Liga Turca. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Vefa Stadi, em Istambul, e promete equilíbrio entre duas equipes que buscam somar pontos importantes.

O Karagumruk joga em casa e tenta aproveitar o fator local para se impor, enquanto o Goztepe aposta em um estilo de jogo reativo para surpreender.

Karagumruk x Goztepe Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Karagumruk ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols no jogo







Ambas equipes marcam (sim)





Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a possibilidade de um jogo truncado.

Com o fator casa, o Karagumruk tende a equilibrar o confronto. A dupla chance (1X) dá margem para vitória ou empate do mandante.

Esse tipo de duelo costuma ser disputado e com poucas oportunidades claras. O mercado de menos de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa.

Apesar do equilíbrio, os dois times têm condições de balançar as redes. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também pode ser interessante.

Karagumruk x Goztepe: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Karagumruk x Goztepe pela Liga Turca



📅 Data: 22 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vefa Stadi, Istanbul, Turquia



Karagumruk x Goztepe: Escalações prováveis

Karagumruk: Ivo Grbic; Atakan Cankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip; Daniel Johnson, Marius Doh, Berkay Ozcan, Serginho; Tiago Cukur, Ahmet Sivri.

Goztepe: Mateusz Lis; Allan Godói, Helitão Tito, Malcom Bokele, Amine Cherni; Arda Kurtulan, Anthony Junior, Rhaldney, Junior Olaitan; Janderson, Juan Santos.