Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência

Kalju Nõmme e St Patrick's Athl. se enfrentam nesta quinta-feira, 31 de julho, às 13h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, pela segunda fase eliminatória da Liga Conferência Europa. Os irlandeses chegam embalados com 100% de aproveitamento, enquanto os estonianos tentam equilibrar o confronto com apoio local.

Neste artigo, trazemos o palpite para Kalju Nõmme x St Patrick's Athl., com destaque para os melhores mercados de apostas, odds divididas por faixa de risco e informações completas sobre o jogo.

Palpites de Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.: Nossas 3 Melhores Dicas

Apesar de jogar fora de casa, o St Patrick’s Athl. chega como favorito após três vitórias em três jogos nesta Liga Conferência. Já o Kalju Nõmme, com desempenho irregular, tenta surpreender, mas os números mostram vantagem dos visitantes.



🎯 Vitória do St Patrick’s Athl. - odd 1.86



🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.69



🎯 Para se classificar: St Patrick’s Athl. - odd 1.12



Palpites Alternativos Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.

Os mercados alternativos oferecem oportunidades interessantes. Com base na sólida defesa dos irlandeses (nenhum gol sofrido), o foco está em apostas que favorecem esse cenário, além de sugestões de primeiro gol e handicaps.



🎯 St Patrick’s Athl. vence sem sofrer gols - odd 2.82



🎯 Saint Patrick’s marca o 1º gol - odd 1.67



🎯 Handicap Europeu (-1) St Patrick’s Athl. - odd 3.61



💰 Palpites de Odds Baixas Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.



🔵 Empate ou St Patrick’s Athl. (Dupla chance) - odd 1.21



🟢 Mais de 0.5 gol no jogo - odd 1.07



🟡 St Patrick’s Athl. para se classificar - odd 1.12



⚖️ Palpites de Odds Médias Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.



🔵 Vitória do St Patrick’s Athl. - odd 1.86



🟢 Ambos marcam: Não - odd 1.69



🟡 Total de gols exato: 2 - odd 3.29



🚀 Palpites de Odds Altas Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.



🔵 Placar Exato 0x1 - odd 5.72



🟢 St Patrick’s vence e ambos marcam: Não - odd 2.78



🟡 Kalju vence e ambos marcam: Sim - odd 8.63



Informações do Jogo: Kalju Nõmme x St Patrick's Athl.: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Kalju Nõmme x St Patrick’s Athl. – Liga Conferência Europa



📅 Data: 31/07/2025



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: A. Le Coq Arena, Estónia



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Como Kalju Nõmme e St Patrick's Athl. Chegam Para o Confronto

O Kalju Nõmme fez três partidas até aqui em 2025 e soma uma vitória, um empate e uma derrota. Seu ataque tem sido pouco efetivo, com apenas 2 gols marcados até agora, e a defesa apresenta média de 0.67 gols sofridos por jogo. Mattias Männilaan é o destaque ofensivo da equipe com 1 gol marcado.

Já o St Patrick's Athletic vive um excelente início de temporada, com 3 vitórias em 3 jogos na competição. A equipe ainda não sofreu nenhum gol e conta com um ataque eficiente, com 4 gols marcados (média de 1.33 por jogo). Mason Melia lidera as estatísticas ofensivas com 1 gol e 1 assistência, sendo peça-chave para o time irlandês.