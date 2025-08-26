- E
Kairat x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 26/08
Confira palpite para Kairat x Celtic, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.
Kairat e Celtic se enfrentam nesta terça-feira, 26/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Tsentralniy Almaty, no Cazaquistão, em duelo decisivo por uma vaga na fase de liga.
O Kairat joga em casa tentando surpreender, enquanto o Celtic chega como favorito pelo peso da camisa e maior experiência em competições europeias.
No jogo da ida deu empate sem gols na Escócia.
Kairat x Celtic: Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Celtic vence
Mais de 2.5 gols no jogo
Celtic marca primeiro
Esses palpites refletem o favoritismo do time escocês, mas sem descartar equilíbrio no início do jogo.
Resultado Final: Celtic vence
Com maior qualidade técnica e tradição, o Celtic entra como favorito. Apostar na vitória do Celtic é a opção mais segura.
Mais de 2.5 gols no jogo
Os dois times têm vocação ofensiva, o que pode gerar muitas oportunidades. O mercado de mais de 2.5 gols é interessante.
Celtic marca primeiro
O time escocês deve assumir o controle desde o início. O mercado de Celtic marca primeiro também é válido.
Kairat x Celtic: Onde Assistir
O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Kairat x Celtic - Liga dos Campeões
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tsentralniy Almaty, Almaty, Cazaquistão
- 📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)
Kairat x Celtic: Escalações prováveis
Kairat: Aleksandr Zarutskiy; Aleksandr Mrynskiy, Aleks Martinovich, Egor Sorokin, Erkin Tapalov; Ofri Arad, Dan Glazer, Valeri Gromyko, Jorginho; Dastan Satpaev, Edmilson Santos.
Celtic: Kasper Schmeichel; Hayato Inamura, Dane Murray, Liam Scales, Anthony Ralston; Luke McCowan, Arne Engels, Paulo Bernardo, Yang Hyun-jun; Shin Yamada, Benjamin Nygren.
Kairat x Celtic: Como chegam os times
Kairat
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (43%)
- 🤝 2 Empates (29%)
- ❌ 2 Derrotas (29%)
- 🥅 7 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 4 Gols sofridos (0,57 G/J)
Celtic
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (80%)
- 🤝 1 Empate (20%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 1 Golo sofrido (0,2 G/J)
Kairat x Celtic: Retrospecto dos últimos jogos
A história conta apenas 1 jogo disputado entre as duas equipes, com 1 empate
- 2025-08-20 Celtic 0-0 Kairat: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26
Kairat Almaty x Celtic: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Kairat Almaty x Celtic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Kairat Almaty x Celtic: Confrontos Diretos
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
