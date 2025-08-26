Kairat x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 26/08

Confira palpite para Kairat x Celtic, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Kairat e Celtic se enfrentam nesta terça-feira, 26/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Tsentralniy Almaty, no Cazaquistão, em duelo decisivo por uma vaga na fase de liga.

O Kairat joga em casa tentando surpreender, enquanto o Celtic chega como favorito pelo peso da camisa e maior experiência em competições europeias.

No jogo da ida deu empate sem gols na Escócia.

Kairat x Celtic: Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Celtic vence







Mais de 2.5 gols no jogo







Celtic marca primeiro





Esses palpites refletem o favoritismo do time escocês, mas sem descartar equilíbrio no início do jogo.

Resultado Final: Celtic vence

Com maior qualidade técnica e tradição, o Celtic entra como favorito. Apostar na vitória do Celtic é a opção mais segura.

Mais de 2.5 gols no jogo

Os dois times têm vocação ofensiva, o que pode gerar muitas oportunidades. O mercado de mais de 2.5 gols é interessante.

Celtic marca primeiro

O time escocês deve assumir o controle desde o início. O mercado de Celtic marca primeiro também é válido.

Kairat x Celtic: Onde Assistir

O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Kairat x Celtic - Liga dos Campeões



📅 Data: 26/08/2025



⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tsentralniy Almaty, Almaty, Cazaquistão



📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)



Kairat x Celtic: Escalações prováveis

Kairat: Aleksandr Zarutskiy; Aleksandr Mrynskiy, Aleks Martinovich, Egor Sorokin, Erkin Tapalov; Ofri Arad, Dan Glazer, Valeri Gromyko, Jorginho; Dastan Satpaev, Edmilson Santos.

Celtic: Kasper Schmeichel; Hayato Inamura, Dane Murray, Liam Scales, Anthony Ralston; Luke McCowan, Arne Engels, Paulo Bernardo, Yang Hyun-jun; Shin Yamada, Benjamin Nygren.

Kairat x Celtic: Como chegam os times

Kairat



⚽️ 7 Jogos



✅ 3 Vitórias (43%)

(43%)

🤝 2 Empates (29%)

(29%)

❌ 2 Derrotas (29%)

(29%)

🥅 7 Gols marcados (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 4 Gols sofridos (0,57 G/J)



Celtic



⚽️ 5 Jogos



✅ 4 Vitórias (80%)

(80%)

🤝 1 Empate (20%)

(20%)

❌ 0 Derrotas (0%)

(0%)

🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

(2 G/J)

🛡️ 1 Golo sofrido (0,2 G/J)



Kairat x Celtic: Retrospecto dos últimos jogos

A história conta apenas 1 jogo disputado entre as duas equipes, com 1 empate