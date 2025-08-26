Assine UOL
Kairat Almaty
UEFA Champions League - World Wide
Celtic
Kairat x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 26/08

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira palpite para Kairat x Celtic, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. 


Kairat e Celtic se enfrentam nesta terça-feira, 26/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões 2025. A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Tsentralniy Almaty, no Cazaquistão, em duelo decisivo por uma vaga na fase de liga.


O Kairat joga em casa tentando surpreender, enquanto o Celtic chega como favorito pelo peso da camisa e maior experiência em competições europeias.


No jogo da ida deu empate sem gols na Escócia.


Kairat x Celtic: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Celtic vence




  • Mais de 2.5 gols no jogo




  • Celtic marca primeiro




Esses palpites refletem o favoritismo do time escocês, mas sem descartar equilíbrio no início do jogo.


Resultado Final: Celtic vence


Com maior qualidade técnica e tradição, o Celtic entra como favorito. Apostar na vitória do Celtic é a opção mais segura.


Mais de 2.5 gols no jogo


Os dois times têm vocação ofensiva, o que pode gerar muitas oportunidades. O mercado de mais de 2.5 gols é interessante.


Celtic marca primeiro


O time escocês deve assumir o controle desde o início. O mercado de Celtic marca primeiro também é válido.


Kairat x Celtic: Onde Assistir


O jogo passa na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Kairat x Celtic - Liga dos Campeões

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tsentralniy Almaty, Almaty, Cazaquistão

  • 📺 Onde vai passar: HBO Max e Novibet (streaming)


Kairat x Celtic: Escalações prováveis


Kairat: Aleksandr Zarutskiy; Aleksandr Mrynskiy, Aleks Martinovich, Egor Sorokin, Erkin Tapalov; Ofri Arad, Dan Glazer, Valeri Gromyko, Jorginho; Dastan Satpaev, Edmilson Santos.


Celtic: Kasper Schmeichel; Hayato Inamura, Dane Murray, Liam Scales, Anthony Ralston; Luke McCowan, Arne Engels, Paulo Bernardo, Yang Hyun-jun; Shin Yamada, Benjamin Nygren.


Kairat x Celtic: Como chegam os times


Kairat



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 3 Vitórias (43%)

  • 🤝 2 Empates (29%)

  • 2 Derrotas (29%)

  • 🥅 7 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 4 Gols sofridos (0,57 G/J)


Celtic



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 4 Vitórias (80%)

  • 🤝 1 Empate (20%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 1 Golo sofrido (0,2 G/J)


Kairat x Celtic: Retrospecto dos últimos jogos


A história conta apenas 1 jogo disputado entre as duas equipes, com 1 empate



  • 2025-08-20 Celtic 0-0 Kairat: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26

Kairat Almaty x Celtic: Palpite do Dia

Celtic Vence
1.55
Apostar agora

Kairat Almaty x Celtic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Kairat Almaty x Celtic: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Celtic
0 - 0
Kairat Almaty

O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

