Kairat Almaty x KuPS: Palpite, Odds e Onde Assistir - Champions League

Supõe‑se que o Kairat Almaty consiga uma virada contra o KuPS no jogo de volta após perder o primeiro confronto por 2‑0 fora de casa, resultado que complicou sua classificação.

Vamos apresentar o palpite para Kairat Almaty x KuPS, os mercados sugeridos, odds esperadas e dicas para acompanhar a partida.

Palpites de Kairat Almaty x KuPS: Nossas 3 Melhores Dicas

Antes de vermos os palpites principais, aqui está um panorama rápido das chances: o Kairat precisa vencer por dois gols ou mais para levar a decisão às penalidades, enquanto o KuPS entra com vantagem e pode explorar contragolpes e consistência defensiva observada no primeiro jogo.



🎯 Resultado Final: Kairat Almaty vence (empate anula aposta) - odd 2.50



🎯 Ambas marcam: sim - odd 1.85 (Kairat precisa marcar e o KuPS tem qualidade ofensiva mesmo fora)



🎯 Dupla Chance: Kairat Almaty ou empate - odd 1.60



Palpites Alternativos Kairat Almaty x KuPS

Se você busca opções menos comuns, mas com lógica baseada em estatística recente, considere mercados complementares:



🎯 Handicap Kairat Almaty +1 – odd 2.20 (dá margem caso empate ou perca por gol de diferença)



🎯 Total de escanteios acima de 8.5 – odd 1.90 (Kairat deve pressionar como mandante)



🎯 Primeiro a marcar: Kairat Almaty – odd 2.00 (avaliando pressão inicial e torcida em Almaty)



💰 Palpites de Odds Baixas Kairat Almaty x KuPS



🔵 Empate - odd 1.30



🟢 Kairat Almaty marca - odd 1.25



🟡 Total de gols menos de 3.5 - odd 1.40 (dados mostram média global do Kairat de 2 gols por jogo)



⚖️ Palpites de Odds Médias Kairat Almaty x KuPS



🔵 Kairat Almaty vence por 1 gol - odd 3.50



🟢 Ambas marcam: sim - odd 1.85



🟡 Handicap Kairat Almaty +1 - odd 2.20



🚀 Palpites de Odds Altas Kairat Almaty x KuPS



🔵 Kairat Almaty vence por 2 gols - odd 5.50



🟢 Kairat Almaty vence e ambas marcam - odd 6.50



🟡 Total de gols acima de 3.5 - odd 8.00 (menos provável, mas possível em virada ofensiva)



Informações do Jogo: Kairat Almaty x KuPS: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Kairat Almaty x KuPS – Champions League – Qualificação, 2ª fase (jogo 2 de 2)



📅 Data: 29/07/25



⏰ Horário: 12:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Ortalyq Stadion, Almaty (Cazaquistão)



📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Kairat Almaty e KuPS Chegam Para o Confronto

Kairat Almaty

O clube cazaque perdeu o primeiro jogo em Kuopio por 0‑2, interrompendo uma sequência invicta de oito jogos. Ainda assim, venceu o Tobol por 3‑1 na liga doméstica em seguida, o que trouxe confiança para a partida de volta.

KuPS

O time finlandês entrou com firmeza no confronto ao vencer fora por 2‑0, mantendo oito jogos sem derrota. Seu sistema defensivo tem se mostrado sólido, com apenas poucos gols sofridos, inclusive em partidas em casa e fora.

