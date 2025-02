Juventus x PSV - Palpites, estatísticas e onde assistir - Champions League - 11/02/25

Já o PSV vem bem até aqui, é vice-líder do Campeonato Holandês, tem um ótimo ataque que marcou 2.80 gols por partida e, embora não seja favorito na partida, tem boas chances de surpreender.

A seguir estão os nossos palpites de Juventus x PSV e a classificação de riscos que entendemos para cada um deles.

Palpite 1 - Ambas Marcam: Sim (Risco Médio)

Em 49% dos jogos da Juventus e 68% dos jogos do PSV, o placar terminou com ambos os times marcando gols. E se considerarmos que os holandeses têm excelente média de gols na temporada, esse palpite de risco médio com odd de 1.82 na Betsul tem boa probabilidade de trazer um bom resultado.

Palpite 2. Mais/Menos: Menos de 2.5 gols (Médio Risco)

O que nos faz acreditar nesse palpite de médio risco para que Juventus x PSV termine com menos de 2.5 gols é que somente 25% das partidas dos italianos na atual Champions League teve placar acima de 2.5 gols. Por isso, a odd de 1.80 na Bet365 tem muito potencial para acontecer.