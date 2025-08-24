Juventus x Parma: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Campeonato Italiano (24/08)

Confira palpite para Juventus x Parma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Juventus e Parma se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste domingo, dia 24 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium. Juventus x Parma terá transmissão do Disney+ (streaming) e da Novibet por vídeo ao vivo e de graça.

Palpites de Juventus x Parma: Nossas 3 Melhores Dicas

Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a Juventus entra como o grande favorito no confronto, devido à sua força e ao fato de jogar em casa. O Parma, por outro lado, provavelmente adotará uma postura defensiva. As melhores apostas estão na vitória da Juventus e em um placar com vários gols.



⚽ Resultado Final: Juventus - Odd de 1.43 na Novibet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.14 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.78 na Superbet



Palpites Alternativos Juventus x Parma



⚽ Handicap Asiático: Juventus -1.5 - Odd de 1.80 na Superbet



⚽ Juventus vence o 1º Tempo - Odd de 1.60 na Superbet



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Baixas Juventus x Parma



⚽ Dupla Chance: Juventus ou Empate - Odd de 1.05 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.

Palpites de Odds Médias Juventus x Parma



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Juventus - Odd de 4.75 na Stake



⚽ Juventus vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de a Juventus vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Juventus x Parma



⚽ Placar Exato: 2x0 para a Juventus - Odd de 6.75 na Stake



⚽ Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - odd de 6.10 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Parma.

Informações do Jogo: Juventus x Parma: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Juventus x Parma - Campeonato Italiano (Série A)

Juventus x Parma - Campeonato Italiano (Série A)

Data: 24/08/2025

24/08/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, Turim (Itália)

Juventus Stadium, Turim (Itália)

Transmissão: Disney+ e Novibet



Como assistir Juventus x Parma

Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Juventus e Parma Chegam Para o Confronto

A Juventus, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. A equipe é uma das maiores da Itália e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Parma, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará fora de casa. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Juventus. Um bom resultado para o Parma seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.