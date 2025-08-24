Assine UOL
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
Serie A - Italy
Allianz Stadium
Parma
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.75
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.46
x
4.62
2
7.22
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.39
x
4.85
2
7.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.45
x
4.5
2
7.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 14:30

Juventus x Parma: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Campeonato Italiano (24/08)

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Juventus x Parma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Juventus e Parma se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste domingo, dia 24 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium. Juventus x Parma terá transmissão do Disney+ (streaming) e da Novibet por vídeo ao vivo e de graça.


Palpites de Juventus x Parma: Nossas 3 Melhores Dicas


Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a Juventus entra como o grande favorito no confronto, devido à sua força e ao fato de jogar em casa. O Parma, por outro lado, provavelmente adotará uma postura defensiva. As melhores apostas estão na vitória da Juventus e em um placar com vários gols.



  • ⚽ Resultado Final: Juventus - Odd de 1.43 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.14 na Stake

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.78 na Superbet


Palpites Alternativos Juventus x Parma



  • ⚽ Handicap Asiático: Juventus -1.5 - Odd de 1.80 na Superbet

  • ⚽ Juventus vence o 1º Tempo - Odd de 1.60 na Superbet


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.


Palpites de Odds Baixas Juventus x Parma



  • ⚽ Dupla Chance: Juventus ou Empate - Odd de 1.05 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.


Palpites de Odds Médias Juventus x Parma



  • ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Juventus - Odd de 4.75 na Stake

  • ⚽ Juventus vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Novibet


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de a Juventus vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.


Palpites de Odds Altas Juventus x Parma



  • ⚽ Placar Exato: 2x0 para a Juventus - Odd de 6.75 na Stake

  • ⚽ Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - odd de 6.10 na Superbet


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Parma.


Informações do Jogo: Juventus x Parma: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Juventus x Parma - Campeonato Italiano (Série A)

  • Data: 24/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Juventus Stadium, Turim (Itália)

  • Transmissão: Disney+ e Novibet


Como assistir Juventus x Parma


Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Juventus e Parma Chegam Para o Confronto


A Juventus, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. A equipe é uma das maiores da Itália e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Parma, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará fora de casa. A equipe provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Juventus. Um bom resultado para o Parma seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

Ver mais Ver menos

Juventus x Parma: Palpite do Dia

Juventus Vence
Superbet logo
1.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
RAAL La Louvière - Union St. Gilloise
2
1.42
Juventus - Parma
1
1.45
Oviedo - Real Madrid
2
1.33
Múltipla
2.74
x
Aposta
20
=
Ganhos
54.77
Apostar agora

Juventus x Parma: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventus x Parma: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Serie A
Parma
1 - 0
Juventus
2024 Serie A
Juventus
2 - 2
Parma
2020 Serie A
Juventus
3 - 1
Parma
2020 Serie A
Parma
0 - 4
Juventus
2019 Serie A
Juventus
2 - 1
Parma

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Juventus
Empate
Parma

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

